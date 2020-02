مقاله اساتید علوم پزشکی جهرم نمایه مجلات معتبر جهانی

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، سه استاد دانشگاه علوم پزشکی جهرم موفق به انتشار مقاله ISI و Q ۱ در مجله DIABETES METABOLIC SYNDROME AND OBESITY- TARGETS AND T کرامت اله رحمانیان، محمد شجاعی و عبدالرضا ستوده موفق به انتشار مقاله ISI و Q۱ با عنوان prevalence and clinical characteristics of metabolically unhealthy obesity in iranian adult population در مجله DIABETES METABOLIC SYNDROME AND OBESITY- TARGETS AND THERAPY با ایمپکت فاکتور (ضریب تاثیر) ۳.۳۱۹ شدند.

این مقاله درباره شیوع و عوامل تعیین کننده اختلال متابولیکی بر اساس شاخص توده بدنی در بزرگسالان است. در صورتی که فردی حداقل ۲ مورد از چهار معیار فشار خون بالا، قند خون بالا، تری گلیسیرید بالا و کاسترول HDL پایین داشته باشد اختلال متابولیکی گفته می‌شود.

شیوع چاقی در سطح جهان در حال افزایش است و عاملی مستعد کننده برای عوارض و مرگ و میر است. همچنین اختلال متابولیک حالتی خطرناک برای سلامتی بوده و افراد دچار این حالت میزان خطر بیشتری برای ابتلاء به بیماری‌های مرتبط با رسوب چربی در دیواره سرخرگ‌ها به خصوص عروق کرونر قلب دارند HERAPY شدند.

