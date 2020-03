خلاصه کلاس زبان انگلیسی پایه هشتم در شبکه آموزش + فیلم

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به تعطیلی مدارس کشور به دلیل پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا، وزارت آموزش و پرورش و همچنین سازمان صداوسیما برای جبران عقب افتادگی دانش آموزان از دروس، دبیران منتخب به صورت زنده بر روی آنتن تدریس می‌کنند.

اگر موفق به دیدن درس مورد نظر خود نشده اید، خلاصه درس مرتبط با مقطع خود را اینجا مطالعه کنید.

دراین جلسه مکالمه درس ششم پایه هشتم مرور و تدریس شد.

?Sam: Where are you from, Hamid

?Hamid: Ghez-ghal’eh

?Sam: Where is it

.Hamid: It’s a village in West Azarbaijan, near the city of Khoy

?Sam: What’s it like

.Hamid: It’s a mountain village with many trees and flowers. It’s famous for its sunflower fields

?Sam: What’s the people’s job

.Hamid: They work on farms and raise animals

?Sam: What about the weather

.Hamid: There’s a lot of wind in summer, fall and winter. It’s very cold from Aban to Farvardin

.Sam: It sounds to be a very interesting place

سَم: حمید اهل کجا هستی؟

حمید: قزقلعه

سَم: کجاست؟

حمید: یک روستا در آذربایجان غربی، نزدیک شهر خوی.

سَم: چطور جایی است؟

حمید:یک روستای کوهستانی است با درختها و گلهای بسیار زیاد. برای دشت های گلهای آفتابگردانش معروف است.

سَم: شغل مردم چیست؟

حمید: آنها در مزارع کار می کنند و حیوانات را پرورش می دهند.

سَم: آب و هوا چطور؟

حمید: در تابستان، پاییز و زمستان بادهای بسیار زیادی دارد. از آبان تا فروردین بسیار سرد است.

سَم: به نظر جای بسیار جالبی است.

در انتها مدرسان این مبحث تست های متعددی برای رفع اشکال حل کردند.

برای دیدن ویدئو کامل این کلاس به لینک زیر مراجعه کنید:

انتهای پیام/