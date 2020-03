به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، محمدجعفر دهزاد کارشناس ارشد تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی شیراز اظهار کرد: با توجه به تغییر فصل سرما، ممکن است این روز‌ها برخی از ما با سرماخوردگی مواجه شویم.

او ادامه داد: رعایت بهداشت فردی در این بازه زمانی بسیار و بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. اما چطور می‌توان با تغذیه که یک رکن اساسی زندگی ما است بدن را تقویت کنیم تا در برابر این اتفاق مصون باشیم؟

محمدجعفر دهزاد بیان کرد: تامین آب بدن، غذا‌های بر پایه گیاهان، پروبیوتیک ها، فعالیت بدنی و ویتامین‌ها و مواد معدنی پنج راهکار تغذیه‌ای برای پیشگیری از سرماخوردگی است.

تامین آب بدن

کارشناس ارشد تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی شیراز اضافه کرد: کم آبی بدن به ویژه در نواحی با آب و هوای خشک باعث می‌شود مخاط بدن عملکرد خوب خود را نداشته باشد.

او ادامه داد: باید با تامین آب کافی برای بدن لایه‌های مخاطی (موکوز) را آماده نگاه داشت تا بتوانند به بهترین شکل از ورود ویروس‌ها و باکتری‌ها به بدن جلوگیری کنند.

محمدجعفر دهزاد افزود: اینکه چه مقدار آب روزانه برای بدن ما مناسب است، بسته به وزن و انرژی مصرفی و شرایط بدنی شما متفاوت است.

او گفت: همانطور که می‌دانیم به طور میانگین برای یک فرد نرمال نوشیدن روزانه ۸ تا ۱۰ لیوان آب توصیه می‌شود و البته ممکن است برای ما بیشتر یا کمتر باشد.

غذا‌های بر پایه گیاهان

کارشناس ارشد تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی شیراز تصریح کرد: باید رژیم غذایی خود را سرشار از سبزی، میوه و غلات کامل کنیم تا هم سیستم ایمنی بدن تقویت شود و هم با دریافت آنتی اکسیدان‌ها و فیتونوترینت‌های متنوع و کافی توان مقاومت و مبارزه بدن افزایش یابد.

محمدجعفر دهزاد اضافه کرد: بروکلی، پیاز قرمز، انگور، جو، جو دوسر و چای مثال‌های خوبی برای این موارد هستند و در طول روز با کمک مشاوران تغذیه دست کم هفت واحد سبزی و میوه مصرف کنیم.

پروبیوتیک‌ها

او ادامه داد: بر اساس تحقیقات جدید، مصرف پروبیوتیک‌ها با تعدیل باکتری‌های مفید روده، می‌تواند از ورود باکتری‌ها و عوامل بیماری زا به بدن تا حدود زیادی پیشگیری کند. ماست‌های پروبیوتیک، محصولات بر پایه کفیر و یا مکمل‌های پروبیوتیکی موجود در داروخانه‌ها (با مشورت پزشک یا متخصص تغذیه) می‌تواند کمک کننده باشند.

فعالیت بدنی

کارشناس ارشد تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی شیراز افزود: داشتن یک فعالیت بدنی متوسط می‌تواند تا حدود زیادی سیستم ایمنی بدن را تقویت کند.

محمدجعفر دهزاد درباره فعالیت بدنی متوسط گفت: پیاده روی برای ۳۰ تا ۶۰ دقیقه در اکثر روز‌های هفته یک فعالیت بدنی متوسط تلقی می‌شود.

او اظهار کرد: ورزش نکردن یا ورزش‌های شدید، در صورتی که بدن آماده نباشد، می‌تواند سیستم ایمنی را تضعیف کند.

ویتامین‌ها و مواد معدنی

کارشناس ارشد تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی شیراز افزود: شاید همواره بیشترین توصیه‌ها برای پیشگیری از سرماخوردگی در این دسته باشد! نخستین مثالی که به ذهن همه می‌رسد چیزی نیست جز ویتامین C البته باید بگوییم ویتامین C اثرگذار است، اما بر اساس مطالعات، ویتامین C برای همه افراد این کارکرد را ندارد.

او ادامه داد: بهترین راه استفاده از یک مولتی ویتامین – مینرال روزانه است که با نیاز‌های روزانه ما منطبق باشد، برای این منظور باید نیاز‌های بدن خود و برچسب خوانی مکمل را آموخته باشیم. می‌توانیم در این باره از متخصصان تغذیه کمک بگیریم.

