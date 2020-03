به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، کتاب بین المللی در حوزه علم پلاسمونیک با عنوان Canonical Problems in the Theory of Plasmonics: From ۳D to ۲D Systems تالیف افشین مرادی، عضو هیأت علمی و دانشیار گروه فیزیک مهندسی (گرایش لیزر و اپتیک) دانشگاه صنعتی کرمانشاه در انتشارات معتبر بین المللی اشپرینگر در سال ۲۰۲۰ میلادی منتشر شد.

اشپرینگر یکی از بزرگ‌ترین ناشران بین‌المللی است که بیش از ۱۷۰ سال در زمینه انتشار کتاب‌های دانشگاهی و مجلات علمی پژوهشی سابقه دارد.



هدف این کتاب که حاصل سال‌ها تجربه علمی و تحقیقاتی نویسنده در حوزه پلاسمونیک است، ارائه یک توصیف نظری بر خصوصیات اساسی و مسائل استاندارد تئوری پلاسمونیک در مواد و نانو ساختار‌های نو ظهور کربنی دو بعدی نظیر گرافن و نانو لوله‌های کربنی و همچنین مواد کلاسیکی سه بعدی در مقیاس نانو، نظیر نانو ذرات و نانو سیم‌های فلزی است که نظر طیف وسیعی از محققین را به موضوعات ارائه شده جلب خواهد کرد.



همچنین تئوری پلاسمونیک یک شاخه از علم نانو اپتیک است که به بررسی برهم کنش امواج الکترومغناطیسی با الکترون‌های رسانش سطوح فلزی و نانو ساختار‌های فلزی می‌پردازد. افزایش سرعت انتقال داده‌ها در مواد نانو در این تئوری، موجب هم گرایی علوم الکترونیک و فوتونیک در مقیاس نانو شده است.



کتاب در ۱۰ فصل و ۳۳۷ صفحه تنظیم شده است و نگارش روان، ساختار و محتوای آن برای استفاده طیف وسیعی از دانشجویان، محققان و علاقمندان به علم زیبا و جذاب پلاسمونیک در زمینه‌های گسترده‌ای از رشته‌ها شامل فیزیک اتمی مولکولی، ‏فناوری‌نانو، مهندسی برق، مهندسی فوتونیک، شیمی فیزیک و فیزیک پزشکی مناسب است.



نویسنده با استفاده از تئوری‌های درود، هیدرودینامیک استاندارد و هیدرودینامیک کوانتومی در ترکیب با تئوری امواج الکترومغناطیسی مبتنی بر معادلات ماکسول و همچنین تقریب الکتروستاتیک، مجموعه کاملی از مسائل مقدار مرزی اساسی مربوط به علم پلاسمونیک را در نانو ساختار‌های دو بعدی و سه بعدی با آرایش‌های مختلف بررسی می‌کند که بخش وسیعی از نتایج کتاب (شامل انرژی امواج پلاسمونیکی، کوانتش امواج پلاسمونیکی، کامپوزیت‌های دو بعدی پلاسمونیکی و ...) برای اولین بار گزارش شده است.



افشین مرادی عضو هیأت علمی گروه فیزیک مهندسی (گرایش لیزر و اپتیک) دانشگاه صنعتی کرمانشاه با مرتبه علمی دانشیاری در گرایش نانو اپتیک، متولد سال ۱۳۵۶ در شهر کرمانشاه و فارغ التحصیل دوره دکتری از دانشگاه رازی کرمانشاه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ است.

در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ به عنوان محقق غیر مستقر در دپارتمان علوم نانو پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ایران (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات) مشغول به فعالیت بوده و علاقمندی‌های پژوهشی و تحقیقاتی ایشان نانو اپتیک، پلاسمونیک، پدیده‌های بنیادی پلاسمایی و امواج است.

او ۹۰ مقاله بین المللی در حوزه‌های تحقیقاتی مذکور به چاپ رسانده و همچنین داور علمی تعداد زیادی از مجلات معتبر علمی بین المللی است

. نویسنده در کارنامه خود کسب نشان پژوهشگر فعال در سال ۱۳۸۷ از ستاد هفته پژوهش و نوآوری استان کرمانشاه، کسب رتبه اول در میان پژوهشگران علوم پایه غرب کشور در دومین جشنواره پروفسور شمسی پور در خرداد ماه سال ۱۳۸۹، عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی کرمانشاه در ۹ دوره پی در پی در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ را دارد.





انتهای پیام/ز