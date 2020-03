آخرین سکوی فاز ۱۳ پارس جنوبی نصب شد

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، پیام معتمد با اشاره به اینکه سکوی اقماری ۱۳ C، چهارمین و آخرین سکوی فاز ۱۳ پارس جنوبی است، اظهار کرد: این سکو شامگاه شنبه (۱۷ اسفندماه) هم‌زمان با پایدار شدن شرایط جوی و با رعایت الزام‌های ایمنی توسط شناور نصاب HL۵۰۰۰ در موقعیت مخزنی این طرح نصب شد.

وی وزن این ابرسازه دریایی را ۲۵۰۰ تن عنوان کرد و گفت: این سکو با ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی پس از اتمام عملیات ساخت در یارد صنعتی شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا)، به همراه سکوی اصلی ۱۳ A در روز‌های یکشنبه و دوشنبه ۲۰ و ۲۱ بهمن ماه با روش Push Pull روی شناور FLB۱۲۴ قرار گرفت و پس از انجام فعالیت‌های مهاربندی، به سوی مرز آبی ایران و قطر در آب‌های خلیج فارس روانه شد.

مجری طرح توسعه فاز ۱۳ افزود: پس از نصب عرشه دریایی ۱۳ A و قرار گرفتن شناور حامل سکوی ۱۳ C در موقعیت C و با در نظر گرفتن شرایط پایدار آب و هوایی در دریا، همه فعالیت‌های مربوط به آماده‌سازی جکت و نصب کیسون انجام شد و سرانجام عرشه اقماری ۱۳ C روی چهارپایه خود قرار گرفت.

وی با بیان اینکه عملیات انتقال و نصب سازه‌های جانبی این سکو شامل مشعل و پل ارتباطی بین عرشه و مشعل به‌زودی توسط شناور Sea Pad آغاز می‌شود، اظهار کرد: پس از پایان عملیات نصب متعلقات این سکو، فعالیت‌های اجرایی مربوط به اتصال و راه‌اندازی چاه‌ها، آخرین اقدام‌های پیش رو برای بهره‌برداری از سکوی ۱۳ C خواهد بود.

معتمد با اشاره به اینکه فاز ۱۳ هم‌اکنون با برداشت روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز غنی از سکو‌های ۱۳ B و ۱۳ D در مدار بهره‌برداری قرار دارد، گفت: با راه‌اندازی این سکو و با احتساب تولیدات سکوی اصلی ۱۳ A، روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز ترش به تولیدات این فاز از میدان گازی پارس جنوبی افزوده خواهد شد.

به گفته وی، بدین ترتیب بخش فراساحلی طرح توسعه فاز ۱۳ میدان گازی پارس جنوبی، با در نظر گرفتن چهار سکوی دریایی و تولید روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز غنی به‌طور کامل پایان می‌یابد.

مجری طرح توسعه فاز ۱۳ وضع پالایشگاه خشکی این طرح را برای تولید روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در پالایشگاه این فاز هم‌اکنون همه فرآورده‌های گازی شامل گاز متان، میعانات گازی، گاز مایع (LPG)، اتان و گوگرد تولید می‌شود که انتظار داریم با رسیدن به حداکثر ظرفیت برداشت گاز غنی از بخش فراساحل، میزان تولید این محصولات نیز مطابق توان واحد‌های فرآورشی به حداکثر برسد.

معتمد تصریح کرد: با توجه به آمادگی موجود در پالایشگاه خشکی برای فرآورش گاز غنی با ظرفیت نهایی، تکمیل این طرح در بخش فراساحل به منزله پایان توسعه کامل این طرح گازی به شمار می‌رود.

