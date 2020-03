خلاصه دروس مقطع دوم متوسطه ۱۸ اسفند در شبکه آموزش + فیلم

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به تعطیلی مدارس کشور به دلیل پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا، وزارت آموزش و پرورش و سازمان صداوسیما برای جبران عقب افتادگی دانش آموزان از دروس، دبیران منتخب به صورت زنده بر روی آنتن تدریس می‌کنند.

اگر موفق به دیدن درس مورد نظر خود نشده اید، خلاصه درس مرتبط با مقطع خود را اینجا مطالعه کنید.

در این جلسه به مبحث ادبیات حماسی پرداخته شد.

حماسه در لغت به معنای دلاوری و شجاعت است و در اصطلاح، شعری است داستانی با زمینه‌ی قهرمانی، قومی و ملی که حوادثی خارق العاده در آن جریان دارد. در این نوع شعر، شاعر هیچ‌گاه عواطف شخصی خود را در اصل داستان وارد نمی‌کند و آن را طبق میل خود تغییر نمی‌دهد، به همین سبب در سرگذشت یا شرح قهرمانی‌های پهلوانان و شخصیت‌های داستان خود، هرگز دخالت نمی‌کند و به میل خود درمورد آن‌ها داوری نمی‌کند.

در این جلسه به مبحث نوسان و امواج پرداخته شد. با استفاده از این مفهوم، ویژگی‌های یک کهکشان تا کوچک‌ترین ذرات زیر اتمی قابل توصیف هستند. این مفهوم «موج» است. موج‌ها به دسته‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند. به هر آشفتگی که در یک محیط یا در خلاء منتشر شود، موج گفته می‌شود. برای نمونه احتمالا تجربه انداختن سنگ در محلی حاوی آب را داشته‌اید. همان‌طور که مشاهده می‌کنید با بر هم خوردن نظم اولیه‌ی آب، تغییراتی به صورت دایره‌ای منتشر می‌شود. این تغییرات همان موج است. هر موج دارای دو مشخصه اصلیِ فرکانس و طول موج است. طول موج نشان دهنده فاصله دو نقطه مشابه از موج و فرکانس، نشان دهنده میزان تکرار موج در زمان است. البته عددی تحت عنوان دامنه را نیز می‌توان به یک موج نسبت داد. این عدد نشان دهنده بیشترین یا کمترین مقدار موج است.



در این جلسه درمورد تقسیم یاخته از فصل ششم کتاب صحبت شد.

«چرخه سلولی» یا «چرخه یاخته‌ای» شامل یک سری فرآیند‌های متوالی است و در رشد و تقسیم سلولی که منجر به تولید سلول‌های دختری می‌شود، موثر است. برای اینکه یک سلول به دو سلول با ویژگی‌های ژنتیکی یکسان تبدیل شود، طی مسیر چرخه سلولی از مراحلی با زمان‌بندی مشخص و تنظیم شده عبور می‌کند. این چرخه دارای دو بخش کلی است:

اینترفاز (Interphase): در طول مرحله اینترفاز سلول رشد و DNA همانندسازی می‌کند.

فاز میتوزی (Mitotic Phase): در میتوز DNA همانندسازی و محتوای سیتوپلاسمی سلول از هم جدا شده و در کل سلول به دو سلول دختری تقسیم می‌شود.

بیشتر بخوانید: خلاصه دروس مقطع اول متوسطه ۱۸ اسفند شبکه آموزش

در این جلسه به فصل مثلثات پرداخه شد. یکی از ستون‌های اصلی ریاضی، مثلثات است. این بخش از ریاضیات به بررسی روابط طول‌ها و زاویه‌ها در مثلث می‌پردازد. جالب است بدانید از روابط مثلثاتی در ناوبری، سیستم‌های ماهواره‌ای و حتی در محاسبه فاصله میان‌ستاره‌ای استفاده می‌شود. مثلثات به بخشی از ریاضیات گفته می‌شود که به ارتباط میان طول‌ها و زوایا در اشکال هندسی می‌پردازد. برای تعریف مفاهیم پایه‌ای مثلثات از مثلث قائم الزاویه استفاده می‌شود.

در این جلسه به تدریس درس نهم کتاب با عنوان دوستی با خدا پرداخته شد. هدف کلی این درس شناخت آثار محبت داشتن به خدا و تلاش برای تقویت رابطه‌ی محبت آمیز با او، دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا بوده و اصطلاحات علمی این درس نیز تولی، تبری، کائنات است.

مرور بر مفاهیم:

۱. آفرینش با رحمت و محبت آغاز شده است.

۲. اساس و پایه‌ی دینداری محبت و عشق به خداست.

۳. محبت و دوستی انسان را به پویایی و تحرک می‌رساند.

۴. محبت به خداوند، محبت به دوستان خدا را در پی دارد.

۵. محبت به خداوند سبب پیروی و اطاعت از او می‌شود.

۶. محبت به خداوند یبب بیزاری و تنفر از دشمنان خدا می‌شود.

۷. دینداری بر دو پایه‌ی تولی و تبری استوار است.

۸. مبارزه با دشمنان خدا از آثار محبت به خدا است.

در این جلسه به تدریس درس سوم پرداخته شد.

کاربرد was/were

Was گذشته‌ی ساده فعل am و is است

Were گذشته‌ی ساده فعل are است.

شکل منفی: در حالت منفی کلمه not را بعد از was و were اضافه می‌کنیم.

(I was not (wasn't)، he/she was not (wasn't)، it was not (wasn't

(We were not (weren't)، you were not (weren't)، they were not (weren't)