ویتامین ها دشمن ویروس کرونا/ با مصرف ویتامین ها به جنگ کرونا ویروس برویم

به گزارشاز، دکتر عبدالرضا نوروزی دانشیار تغذیه بالینی دانشکده پزشکی دانشگاهمشهد با بیان اینکه کرونا بیماری ویروسی است بنابراین برای پیشگیری و افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن برنامه تغذیه‌ای را باید مورد توجه قرار داد، گفت: مصرف ویتامین A سبب افزایش سیستم ایمنی و تولید آنتی بادی می‌شود که در این روز‌ها می‌توان از آن بیشتر استفاده کرد.او با اشاره به اینکهبه رنگ زرد و نارنجی حاوی مقادیر زیادی ویتامین A می‌باشد، تصریح کرد: مصرف آب هویج بصورت حداقل دو لیوان در هفته در این زمینه نقش مهمی دارد برخی از سبزی‌ها مانند شلغم حاوی مقادیر زیاد ویتامین A می‌باشد که از قدیم الایام برای درمان سرماخوردگی توصیه می‌شود.دانشیار تغذیه بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به یکی دیگر از مواد تغذیه‌ای برای این دوران اشاره کرد و گفت: ویتامین C نیز یکی از مهم‌ترین ویتامین‌ها برای افزایش قدرتمی‌باشد ویتامین C تقریبا در تمام میوه‌های زمستانی که در راس آن‌ها مرکبات و کیوی است، به وفور یافت می‌شود.دکتر نوروزی افزود: مصرف روزانه سه عدد مرکبات با سایز متوسط می‌تواند میزان نیاز به ویتامین C را کاملا تامین کند البته این را هم در نظر داشته باشید که زیست فراهمی قرص‌های ویتامین C بسیار پایین است و توصیه می‌شود مصرف میوه جات و مرکبات را افزایش دهیم یک لیوان متوسط آب پرتقال و یک لیمو شیرین حدود ۳۰۰ میلی گرم ویتامین C فعال دارد که تقریبا سه برابر نیاز روزانه ویتامین C می‌باشد.او تصریح کرد: مصرف روی یا زینک نقش زیادی در افزایش قدریت سیستم دفاعی بدن دارد زینک در غلات سبوس دار به وفور یافت می‌شود همچنین گوشت مرغ و قرمز حاوی مقادیر کافی زینک برای بدن است.