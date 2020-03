شرمساری فیسبوک تمامی ندارد

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، اخیرا دولت کشور استرالیا تصمیم گرفته است تا مراحل شکایت از شرکت فیسبوک را به دلیل زیر پا گذاشتن سیاست امنیتی کشور، آغاز کند.

این کشور طی شکایات خود اظهار داشته که ضرر‌های وارده از سوی فیسبوک تنها با پرداخت مبلغ ۵۲۹ میلیارد دلار جبران‌پذیر است. به نظر می‌آید مشکلات و شرمساری‌های شرکت فیسبوک تمامی ندارد و شکایات از این مجموعه به دلیل تخلفات امنیتی تا ابد ادامه خواهد داشت.

جزئیات شکایت دولت استرالیا از شرکت فیسبوک

بر اساس گزارشاتی از دادگاه فدرال کشور استرالیا، شرکت فیسبوک به اطلاعات و حریم خصوصی حدود ۳۱۱۱۲۷ شهروند استرالیایی دست برده است و از آن‌ها سوءاستفاده کرده است. بر طبق اظهارات این سازمان فیسبوک از این اطلاعات برای نمایش و افشا در نرم‌افزار خود با عنوان This Is Your Digital Life در دوری زمانی مارس ۲۰۱۴ الی می ۲۰۱۵ استفاده کرده است. برنامه نویسان این نرم‌افزار بعد‌ها اطلاعات به دست آمده را در دست Cambridge Analytica قرار دادند که برخی از آن‌ها طی سوءاستفاده‌های سیاسی مورد استفاده قرار گرفتند. مسئولین سازمان اطلاعات استرالیا اظهار کردند که شرکت فیسبوک نتوانسته تا در ایجاد امنیت و عدم سوءاستفاده از اعتماد کاربران درست عمل کند و اقدامات منطقی طی انتشار این اطلاعات انجام نداده است.

همچنین سازمان استرالیایی اظهار داشت که اقدامات فیسبوک برخلاف قانون‌های بین‌المللی حفاظت از اطلاعات کشور استرالیا است. فرمانده اطلاعات استرالیا طی صحبت‌های خود اضافه کرد: " ما این طور باور داریم که اعضای فیسبوک با رضایت وارد این محیط می‌شوند و بر این باورند که کنترل کاملی بر روی اطلاعات خود دارند ". وی همچنین اظهار داشت: " تنظیمات پیش‌فرض فیسبوک افشای اطلاعات کاربر را به شدت سهل و آسان می‌سازد و این اطلاعات برخی مواقع خیلی شخصی و حساس هستند".

این سازمان مدعی است بسیاری از افراد حتی برنامه مذکور را دانلود نکرده بودند و زمانی که دوست فیسبوکی آن‌ها برنامه This Is Your Digital Life را دریافت کرده، اطلاعات این اشخاص نیز از این طریق برداشت شده است. گفتنی است هر بار زیر پا گذاشتن قوانین امنیتی این چنینی شرکت متخلف موظف است مبلغی مطابق با ۱.۷ میلیون دلار را پرداخت کند که به تنهایی میزان زیادی از پول است، حالا از ن‌جا که تعداد قربانیان این تخلف از ۳۰۰ هزار نفر بیشتر است مبلغ هنگفتی به میزان ۵۲۹ میلیارد دلار گریبان‌گیر فیسبوک شده است. نکته قابل توجه آنجاست که درآمد دولت استرالیا در سال ۲۰۱۹ مطابق با ۵۱۳.۷ میلیارد دلار بود.

