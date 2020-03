ویروس کرونا؛ مصرف قرص مکمل ویتامین برای افزایش سیستم ایمنی بدن مفید است؟

پاسخ به سوالات شما؛

کوروش صمدپور متخصص تغذیه و رژیم درمانی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به سوالی درباره مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک در زمان شیوع کرونا اظهار کرد: متاسفانه یکی از منابع کسب اطلاع مردم در حال حاضر فضای مجازی است و با خبر‌هایی مواجه می‌شوند که هیچ گونه پایه علمی ندارند.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی اظهار کرد: یکی از اطلاعات غلطی که این روز‌ها مردم را دچار اشتباه کرده، استفاده از آنتی بیوتیک‌ها برای درمان بیماری کرونا ویروس است.

صمدپور بیان کرد: واقعیت این است که ویروس‌ها در برابر آنتی بیوتیک‌ها هیچ گونه آسیب پذیری ندارند و مصرف آنتی بیوتیک‌ها نه تنها موجب درمان این بیماری نمی‌شود، بلکه عوارض جانبی در پی دارند. در واقع آنتی بیوتیک‌ها برای ایجاد مقاومت در برابر بیماری‌های باکتریای هستند و روی ویروس‌ها تاثیری ندارند.

او تاکید کرد: مصرف آنتی بیوتیک‌ها برای درمان ویروس کرونا به هیچ وجه توصیه نمی‌شود که علاوه بر ایجاد هزینه اضافی برای اقتصاد خانواده، باعث مقاومت میکروبی بدن می‌شود.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی اظهار کرد: هنوز برای درمان ویروس کرونا دارویی کشف نشده و هر گونه ادعا مبنی بر کشف داروی آن در حال حاضر نادرست است.

صمدپور هم چنین در پاسخ به این سوال که آیا مصرف قرص‌های مکمل ویتامین برای افزایش سیستم ایمنی بدن توصیه می‌شود، گفت: توصیه به مصرف مکمل‌های ویتامین نیز یکی از اطلاعاتی است که این روز‌ها در فضای مجازی بسیار شنیده می‌شود.

وی ادامه داد: واقعیت این است که تقریبا همه ما در کشورمان دچار کمبود ویتامین D هستیم؛ بنابراین توصیه می‌شود همه افراد بالغ ماهانه یک عدد قرص ویتامین D مصرف کنند. مصرف این قرص هیچ ضرری ندارد و نقش مکمل را برای بدن ایفا می‌کند.

او افزود: اما استفاده از قرص‌های مکمل دیگر مانند روی، کلسیم، ویتامین C و دیگر ویتامین‌ها در صورتی که تغذیه افراد سالم بوده و از طریق مواد غذایی سالم همه این ویتامین‌ها را دریافت کنند، ضرورتی ندارد.

صمدپور درباره مصرف ویتامین C که این روز‌ها برای پیشگیری از ابتلا به کرونا رایج شده است، گفت: ویتامین C باید از طریق مصرف غذا‌ها و میوه‌هایی که سرشار از این ویتامین هستند برای بدن تامین شوند و استفاده از قرص‌های مکمل توصیه نمی‌شود. مصرف روزانه پرتقال، گوجه فرنگی و سبزی‌ها می‌تواند به طور طبیعی ویتامین C مورد نیاز بدن را تامین کند. هم چنین مصرف منابع پروتئینی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات باعث تامین روی مورد نیاز بدن می‌شود.

او در پایان تاکید کرد: بنابراین مصرف هر گونه قرصی برای پیشگیری از ویروس کرونا یا هر بیماری دیگری، بدون تجویز پزشک پر خطر بوده و توصیه نمی‌شود.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها راه پیشگیری از ابتلا به این ویروس رعایت نکات بهداشتی است که متخصصان به طور مکرر به انجام آن‌ها تاکید می‌کنند.

