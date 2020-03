جدیدترین و بهترین کنسول بازی خانگی و قابل حمل ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ در جهان

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بهترین کنسول های امروزی داری ابزاری های شگفت انگیز و سخت افزار پیشرفته ای هستند که قادرند دنیای مجازی پرجزئیات و تجربه های سینمایی شگفت آوری را به تصویر بکشند.









بهترین کنسول بازی در جهان

کنسول های بازی از زمانی که مدل های محبوب ماند آتاری 2600 و سیستم سرگرمی نینتندو در سال های دهه ی 70 و 80 راه خود را به بازار یافتند به یکی از پرمصرف ترین ابزارهای تکنولوژی تبدیل شدند. اما امروزه کنسول های جدید بسیار با ابزار های 8 بیتی با گرافیک دو بعدی قدیمی تفاوت دارند. آخرین مدل ها حتی به کاربران اجازه می دهند تا از یک هدست VR برای غوطه وری ناموازی استفاده کنند.

در ادامه به معرفی جدیدترین و بهترین کنسول بازی خانگی و قابل حمل می پردازیم که هر یک بر اساس گروه و نوع خود بهترین از نظر کاربرانشان بوده اند:

بهترین کنسول بازی در مجموع

پلی استیشن 4 پرو دارای سخت افزاری قدرت مند و مجموعه ای فوق العاده از بازی هاست. کنترلگر DualShock 4 آن که با طراحی جدید عرضه شده است آپگرید جدیدی به نسبت نسخه های قبلی گیم پد های سونی است.

به نقل از وبلاگ جایینو از زمان عرضه ی پلی استیشن کلاسیک به بازار در سال 1994، سونی به یکی از برترین نام ها در زمینه ی کنسول های بازی تبدیل شده است. آخرین محصول این شرکت هم قطعا شما را ناامید نخواهد کرد. پلی استیشن 4 پرو آخرین نسخه ی PS4 اصلی 2013 است. سونی با یک آپگرید در GPU آن را به قابلیت 4K مجهز ساخته و عملکردش را با PlayStation VR، هدست واقعیت مجازی ساخت خود سونی، بهبود بخشیده است. PS4 همینطور به همراه یک کنترلگر DualShock بسیار بهتر و با طراحی جدید ارائه می شود. این کنترلگر جدید یکی از بهترین گیم پد هایی است که تا به حال ساخته شده اند. طبق گفته های Wirecutter، این گیم پد قابل استفاده برای کار با کامپیوتر نیز هست.

مزایا

ویژگی های سخت افزاری عالی، مجموعه ی عالی از بازی ها، توانایی پخش با کیفیت 4K Ultra HD با دامنه ی دینامیک (HDR) بالا، حالت "boost mode" بازی های قدیمی را بهبود می بخشد، کنسول می تواند از هدست واقعیت مجازی VR پشتیبانی کند.

معایب

قیمت بالاتر به نسبت Xbox One S، پشتیبانی محدود از بازی های Legacy، نمی تواند 4K Blu-Ray ها را پخش کند.

بهترین کنسول بازی چند رسانه ای

Xbox One S دارای قابلیت های فوق العاده ای است، از اجرای آخرین بازی های تریپل A گرفته تا بازی های 4K Ultra Blu-ray و همه ی این کار ها را با قیمتی انجام می دهد که دیگر سازندگان کنسول های بازی از شنیدنش لپ هایشان گل می اندازد.

ممکن است وجود دو کنسول ماکروسافت در لیست مان زیاده گویی به نظر برسد اما Xbox One S به هیچ عنوان قدیمی و خراب نیست حتی اگر Xbox One X نسخه ی جدید و فوق العاده عالی تری باشد. با این که Xbox One X سخت افزار قدرتمند تری دارد، S پیشنهاد اصلی ما برای خریدارانی است که یک دستگاه بازی خوش قیمت با کاربرد چند رسانه ای می خواهند که می تواند آخرین بازی های AAA را اجرا کند و فیلم های سرویس های محبوبی مانند Netflix و Hulu را پخش کند. این کنسول همینطور تجربه ی واقعی از 4K HDR با تلویزیون های سازگار با آن را به شما هدیه می دهد و توانای پخش ویدیو های با کیفیت 4K Blu-Ray را دارد، در حالی که قیمت آن نصف قیمت نسخه ی جدید تر، یعنی X است.

مزایا

نمایشگر 4K HDR Blu-Ray، سخت افزار بهتر نسبت به نسخه ی اصلی Xbox One، قیمت مناسب تر به نسبت کنسول X، سازگاری با بسیاری از بازی های Xbox 360، قابلیت استفاده از دسته های مختلف، پشتیبانی فوق العاده از پخش.

معایب

نمی تواند بازی ها را به صورت 4K نشان دهد، توانایی دستگاه برای اجرای بازی های آینده ای که برای Xbox One X ساخته خواهند شد مشخص نیست.

بهترین کنسول بازی قابل حمل

Nintendo Switch کنسولی عالی برای خانواده ها، کسانی که عاشق بازی های چند نفره هستند و گیمر های معمولی است و طراحی خاص آن به شما اجازه می دهد در خانه روی تلویزیون بازی کنید یا آن را به همراه خود به بیرون ببرید.

نینتندو برندی است که نیازی به معرفی ندارد. این شرکت ژاپنی با پخش Famicom در سال 1983 روند تولید کنسول های بازی را به جریان انداخت (و می توان گفت که صنعت بازی سازی را با این کار نجات داد). این کنسول بعد ها درغرب با عنوان سیستم سرگرمی افسانه ای نینتندو معرفی شد. از آن زمان تا کنون نینتندو با محصولاتی مانند کنترل با حرکتWii در حال نوآوری و تعریف دوباره ی بازار بازی های خانگی است، اما همانطور که Digital Trends و دیگران می گویند، Nintendo Switch شاید جاه‌طلبانه ترین طراحی کنسول بازی را داشته باشد.

مزایا

طراحی خاص دستگاه به شما اجازه می دهد آن را از حالت کنسول به حالت قابل حمل تبدیل کنید، برای بازی های در خانه و چند نفره ی آنلاین عالی است و انتخابی خوب برای بچه ها و خانواده است.

معایب

مجموعه ی بازی ها در حال حاضر کمبود هایی دارد، سخت افزار آن در مقابل دیگر کنسول ها ضعیف تر است و مشخص نیست که این دستگاه چطور فایل های Legacy را پخش خواهد کرد.

بهترین کنسول بازی برای افراد پرشور

گیمر های حرفه ای که نمی توانند یک کامپیوتر مخصوص بازی برای خود بسازند هرگز نمی توانند یک کنسول بازی پربازده تر و قدرتمند تر از Xbox One X با قابلیت 4K پیدا کنند.

گیمرهای پرشور و حرفه ای بیشتر از افراد معمولی روی سخت افزار سخت گیری می کنند. بسیاری از آن ها کامپیوتر بازی خودشان را می سازند. این کار ایده ی فوق العاده ای است، اما پر خرج است. هر چند که ساخت کامپیوتر ارزش هزینه ای که برایش می شود را دارد، اما زمان بر است و ممکن است انجامش برای بی تجربه ها عذاب آور باشد. اما سیستم قدرتمندی مانند Xbox One X ثابت می کند که گیمر ها می توانند از مزایای یک مجموعه سخت افزاری عالی به همراه راحتی های استفاده از یک کنسول بهره مند شوند.

مزایا

قدرتمند ترین سخت افزار در میان کنسول های بازی موجود، قابلیت 4K HDR واقعی با قابلیت پخش 4K Blu-Ray، و قابلیت پشتیبانی از بسیاری از بازی های Xbox 360.

معایب

گران قیمت ترین کنسول بازی بازار،عدم توانایی VR تا به اکنون

همچنین می توانید جدیدترین و بهترین بازی های 2020 را در این مطلب مشاهده کنید .

بهترین کنسول بازی رترو

Sega Genesis Mini بازی ها و ویژگی های بیشتر و بهتری به نسبت همه ی کنسول های رترو ی پیش از خودش دارد. Genesis Mini یک نامه ی عاشقانه ی واقعی برای هواداران پیر و جوان کنسول های رترو است.

پس از این که کنسول های زیادی برای سال ها بازی های رترو را بازیابی کردند، سگا نیز بالاخره در سال 2019 دست از گوشه نشینی کشید و به طور واضح بیان کرد که قصد دارد چنین محصولی را روانه ی بازار کند. طبیعتا نتیجه Sega Genesis Mini بود.

این کنسول حاوی 42 بازی Sega Genesis است که از قبل روی آن نصب شده اند. بعضی از آن ها قبلا هرگز در آمریکا پخش نشده اند یا در مدت زمانی کوتاه و به تعداد محدود به بازار ارائه شده اند. به همین دلیل Genesis Mini گزینه ای فوق العاده برای کسانی است که در زمان گذشته بسیاری از بازی ها را از دست داده اند و یا در مورد بازی هایی که تنها در ژاپن پخش شدند کنجکاوند.

