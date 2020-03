خودروهایی که در سال ۹۸ تکیه بر جای بزرگان بازار زدند + تصاویر

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، آمار جاتوداینامیکز از میزان فروش خودرو در جهان حکایت از بدترین نرخ افت فروش در بازار ایران دارد. در واقع در حالی که اغلب بازار‌های بزرگ جهان با کاهش فروش در محدوده ۱ تا ۱۰ درصد روبه رو بوده‌اند، ایران ظرف سال گذشته میلادی ۳۶ درصد از کل فروشش را از دست داده و به عرضه تنها ۷۶۵ هزار دستگاه خودرو در بازار بسنده کرده است. چیزی که در اثر تحریم و البته تورم افسارگسیخته بر بازار تحمیل شد و خب طبیعتا به خروج بسیاری از برند‌ها از بازار ایران منجر گشت.

در سالی که گذشت ما با رنو، برلیانس، دانگ‌فنگ، هیوندای، سوزوکی، سیتروئن، کیا، هاوال و شمار وسیعی از برند‌های کوچک و بزرگ دیگر وداع کردیم. وضعیتی که به خروج طیف وسیعی از مدل‌های محبوب از بازار ایران منجر گشت و دست ما برای انتخابی بهتر را خالی‌تر از هر زمانی دیگری نمود. ما اینجا در این گزارش سعی کرده‌ایم با نگاه به امار‌های فروش، میزان استقبال بازار و نحوه مواجهه خریداران با محصولات مختلف موجود در بازار، ۹ خودرو برگزیده را انتخاب کنیم. شما هم در بهبود این لیست به ما کمک کنید.

۱. فولکس واگن گل مدل ۱۳۸۸

خب شرمنده‌ایم که نتوانستیم پراید یا سمند را اینجا در لیست قرار دهیم! این دو خودرو از بس بی‌کیفیت و پردردسرند که همان بهتر خط تولیدشان جمع شود. عوضش در جایگاه نخست خودرو‌های برتر، با محصولی روبروییم که بعد از دقیقا یک دهه کار همانند روز اول دقیق و درست کار می‌کند. این نوشته را بخوانید و یک بار سواری با یکی از گل‌های مدل ۸۸ را امتحان کنید تا ببینید چقدر دوام این خودرو ۴۰ تا ۶۰ میلیوتی در بخش تزئینات داخلی یا رنگ بدنه یا حتی کارکرد موتور بالاست. امسال به همین دلیل بود که با اوج‌گیری دوباره پراید این خودرو به شدت محبوبیت پیدا کرد. چیزی که همواره مستحق آن بوده است.

۲. سایپا کوییک اتومات



‌

می‌دانیم کئیک خودرو زیبایی نیست، مثل استپ‌وی محصول رنو کیفیت بالا و دوام برجسته‌ای ندارد و حتی ایمنی‌اش همپای بهترین‌های این رده نیست. اما انصافا تولید یک خودرو ۷۵۰۰ دلاری اتومات که اندکی هم ظاهرش به روز باشد و قابل تحمل، کار سختی است و حتی رنو هم به سادگی از آن دم نمی‌زند. سایپا، اما امسال کوییک را در بازه قیمتی مشابهی در انواع معمولی، اتومات و R معرفی کرد و فروش نسبتا مناسبی را هم با آن تجربه کرد. این خودرو قطعا ایراداتی دارد و مشکلاتی، اما در شرایط تحریم و بسته ماندن اجباری بازار‌های داخلی، شاید یک هوای تازه باشد. این خودرو که به زودی قصد دارد راهی بازار آفریقا شود به دو دلیل قیمت به نسبت بهتر و هزینه نگهداری پایین، توانست در جمع بهترین‌های سال قرار گیرد. امید که کیفیتش ارتقا یابد و چهره ناموزونش با کمی کار به زبان طراحی رهام/شاهین نزدیک شود.

۳. پژو ۲۰۷ اتومات

از حق نگذریم سال خوبی برای ۲۰۷ بود. خوب فروخت، خوب ماند و خوب تولید شد. البته خب نوسانات قیمت در بازار گا‌ها بهای پژو ۲۰۷ اتومات را تا سطح ۲۰۰ میلیون تومان و حتی بیشتر بالا برد. منتهی ۲۰۷ در نسخه‌های دستی و اتومات محبوبیت خود را حفظ کرد و حتی گسترش داد و در غیاب برلیانس H ۳۲۰ و رنو ساندرو و ام‌جی ۳ توانست یکه‌تاز بازار باشد. دلیل این موضوع هم ساده است. ترکیب یک جفت چشم برآمده و جسور در کنار رنگ‌های جیغ و امکانات بهتر و به‌روزتر و البته یک جعبه دنده اتوماتیک بی‌دردسر از ۲۰۷ خودرویی محبوب برای طیف وسیعی از خریداران جوان ساخت که در فقدان رقبای وارداتی و یا چینی، تنها گزینه ممکن در این کلاس و رده قیمتی است. این خودرو سال بعد هم احتمالا همین روند را حفظ خواهد کرد اگر نفرین تورم دامانش را نگیرد و کرونا هم بگذارد خط تولیدش کار کند.

۴. دنا پلاس توربو

این سدان ۲۰۰ میلیون تومانی ایرانی امسال را با بهترین خاطرات ترک می‌کند. در غیاب رقبا، بی‌شک مهمترین اتفاق سال ورود دنا پلاس توربو به شکل انبوه به بازار بود که این اواخر با پیش فروش و عرضه بسیار محدود نسخه اتوماتیک کامل شد. دنا پلاس که از بدو ورود به بازار خود را خشن، جسور و سریع نشان داده در مدل توربو مهیج‌ترین شکل از یک سدان اقتصادی ایرانی را به نمایش گذاشت که با ک سوم هزینه نگهداری سالانه خودرو‌های وارداتی هم‌رده همان سطح قدرت را در کیفیت ساخت پایین‌تری به خریداران ارائه کرد. ایران خودرو اگر قدر اعتبار دناپلاس را بداند و در ادامه بر کیفیتش بیافزاید، قطعا خواهد توانست تا مدت‌ها در این کلاس یکه‌تاز میدان باشد. باید دید آیا سال آینده با ورود رهام به بازار، بازهم دنا پلاس توربو قادر است همچنان در بازار جولان دهد؟

۵. جک S ۳

کسی فکرش را هم نمی‌کرد که اینقدر پرفروش شود. ترکیب یک چهره سردرگم، اما خشن با کابینی به نسبت مدرن و یک صندوق بار ۶۰۰ لیتری از s ۳ محصولی موفق در سال ۹۸ ساخت. خودرویی که بخش بزرگی از تیراژ کرمان موتور در سال جاری را مال خود کرد و به شکل گسترده‌تری مونتاژ شد. این محصول که از ضعف آشکار قوای محرکه در مسیر‌های بین شهری رنج می‌برد، برای زندگی شهری یک گزینه ایده آل است که با داشتن شباهت‌هایی به خانواده هیوندای و نیز امکانات به روز توانسته بهترین عملکرد را در سالی که گذشت به دست آورد و بر رقبای خود از برند‌های چانگان، چری و ... غلبه کند. اینطور که مشخص است سال بعدی هم رقیبی ندارد و اگر رهام به بازار نیاید، می‌تواند به خوبی یکه‌تاز بازار کراس‌اوور‌های ساب‌کامپکت باشد.

۶. چری تیگو ۷ تریم iE

کسانی که با تیگو ۷ آشناترند می‌دانند در سال‌های گذشته به این خودرو انتقاد شد. انتقاداتی که عمدتا به قیمت گزاف و مصرف بالایش بود و زمینه افت قیمت شدیدش را در بازار موجب شد. امسال، اما ورق برگشت و همان‌ها که نفرینش می‌کردند، در به در دنبال تیگو ۷ بودند. خب این طبیعی بود. با اوج‌گیری قیمت کراس‌اوور‌های کوچک و کامپکت بازار ایران از رده ۱۰۰ تا ۱۷۵ میلیون به ۵۰۰ تا ۹۰۰ میلیون، این تنها چری تیگو ۷ بود که خوشحال شد چرا که موفق شد از آب گل آلود ماهی بگیرد و بخش نسبتا بزرگی از خریداران را به سمت خود جذب کند. طراحی مدرن و حتی جذاب بدنه در ترکیب با یک کابین موزون و اقتصادی و متعارف و البته لیستی از امکانات جدید که با تریم iE این خودرو عرضه شد از تیگو ۷ جانشینی مناسب و آبرومند برای هیوندای توسان یا کیا اسپورتیج ساخت. همین عامل هم باعث شد تا روند همیشگی افت قیمت نسخه‌های صفر این خودرو به کل از بازار رخت بندد! این خودرو سال آینده هم در بازار ایران حضور خواهد داشت.

۷. سیتروئن C ۳

بابت طراحی عجیب بدنه یا عدم تجهیز به برخی امکانات به شدت مورد انتقاد بود، اما به خیر گذشت. محصول سفید و سرخ سیتروئن در ایران که بعد از سال‌ها دوباره به گروهبان فرانسوی اعتبار داد و نامش را در ایران سر زبان مردم انداخت، برنده سال ۹۸ بود. چرا؟ چون با تنها ۲ هزار دستگاه تیراژ کلی ترند شد و مورد توجه قرار گرفت. C ۳ که بر همان پلتفرم پژو ۲۰۰۸ بنا شده، با همه تولید اندکش توانست در سال ۹۸ روز‌های خوبی رو بگذارند و روی دست نمونه‌های وارداتی مثل آلفا رومئو جولیتا بلند شود. موتور قدرتمند، طراحی مهیج و فضای کلاسیک کابین از جمله محسنات C ۳ بوده ضمن اینکه هندلینگ خودرو در مقایسه با ۲۰۰۸ بهتر و خوشایندتر است. البته خب صندوق بار کوچکی دارد. در عین حال بزرگترین ایراد C ۳ رنگ نامناسب و تکراری بدنه است که به اعتبارش ضربه وارد کرده.

۸. تویوتا کمری هیبرید – مدل ۲۰۱۶



‌

می‌دانیم! می‌دانیم! این خودرو کارکرده است و نباید وارد ارزیابی ما می‌شد. ولی با وجود گذشت سه سال از ترخیص اخرین نمونه‌های کمری هیبرید، هنوز بهترین سدان اقتصادی بازار ایران همین ژاپنی موقر است. این موضوع چند دلیل دارد. ولی افزایش قیمت‌ها را باید مهمترین دلیلی دانست که باعث شد دوباره نام کمری سر زبان‌ها بیفتد. با خیزش پاسات خوش‌پوش به رده قیمتی ۱ و ۱.۱ میلیاردی و کاهش اعتبار تالیسمان، سوناتا و اوپتیما این کمری بود که از فرصت استفاده کرد و با افزایش قیمت، به گزینه نخست بسیاری از خریداران بدل شد. این موردی است که برای کمتر خودرویی در اینروز‌ها رخ می‌دهد، ولی سدان پرچم‌دار تویوتا با پایین‌ترین نرخ مصرف سوخت، یک موتور هیبریدی قدرتمند، اتاقی به غایت راحت و طراحی جذاب بدنه کماکان عملکردی برجسته دارد. بماند که هزینه نگهداری آن ۵۰ درصد پاسات هم نیست و از همه سدان‌های کره‌آی، فرانسوی و ژاپنی دیگر چند پله کمتر است. کمری خود خود اقتصاد است!

۹. دی‌اس ۷ کراس‌بک مدل اپرا - ۲۰۱۸

همه محصولات متاخر دی‌اس فوق العاده بوده‌اند و ۷ کراس‌بک از همه بهتر. منتهی این خودرو خیلی بدشانس بود که تحریم دامان ایران را گرفت وگرنه می‌توانست حداقل در ابعادی نزدیک به ب. ام؛ و X ۳ در کشور فروش کند. قیمت ۱.۵ میلیاردی آن هم در قیاس با بهای ۱.۷ میلیاردی لکسوس NX در نسخه اف اسپورت ابدا گران نیست! ظاهر لوکس و برجسته در کنار استفاده دست و دلبازانه از مواد گران‌قیمت و تجهیزات به روز از دی‌اس ۷ کراس‌بک یک محصول مطمئن ساخته که به خوبی قادر است نیاز‌های خریداران مشکل پسند و آلمانی دوست را برطرف کند. این خودرو البته مثل هر محصول دیگری، عیوبی هم دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به قدرت کمتر موتورش اشاره کرد. ولی همین موضوع از یک جنبه دیگر موجب برتری کراس‌بک از نظر هزینه نگهداری پایین شده است.

