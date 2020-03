تأخیر در انتشار بروزرسانی عنوان Call of Duty: Warzone به دلیل ویروس کرونا

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که بسیاری از مخاطبان فرنچایز Call of Duty منتظر رونمایی از نسخه بعدی این عنوان جذاب و پرطرفدار هستند و شایعه‌های زیادی مبنی بر این شنیده می‌شود که نسخه بعدی این فرنچایز یکی از نسخه‌های Black Ops خواهد بود، بتل رویال Call of Duty یعنی Call of Duty: Warzone محبوبیت زیادی کسب کرده است و به یکی از بهترین بتل رویال‌های جهان تبدیل شده است. این بازی از زمان عرضه خود تا به حال با بیش از 30 میلیون کاربر توانسته است در بتل رویال‌های جهان رکورددار باشد. مانند دیگر بازی‌های بتل رویال، بتل رویال COD هم به‌روزرسانی‌های متعدد می‌گیرد اما متأسفانه آخرین آپدیت این بازی که بزرگترین آپدیت آن هم خواهد بود به تعویق افتاده است.

توسعه دهنده این فرنچایز، Infinity Ward از طریق حساب کاربری رسمی توئیتر خود اعلام کرده است که به‌روزرسانی جدید بازی Call of Duty: Warzone تا تاریخ نامشخصی به تعویق افتاده است. گفته می‌شد این نسخه از به‌روزرسانی Warzone دارای یک اپراتور جدید، حالت‌های جدید بازی و نقشه‌های جدید رایگان برای حالت چند نفره آن بود.

Call of Duty: Warzone در حال حاضر روی کنسول‌های PS4 و Xbox One و رایانه‌های شخصی در کنار Call of Duty: Modern Warfare قابل دریافت است. هنوز خبری از به‌روزرسانی جدید این بتل رویال نیست اما به محض انتشار آن Infinity Ward به صورت رسمی خبر آن را اعلام خواهد کرد.

گفتنی است توسعه دهنده COD در توئیتر خود نوشت: به‌روزرسانی Warzone با تأخیر انجام می‌شود و قرار است در روزهای آینده منتشر شود. این به‌روزرسانی شامل اپراتور جدید ما،Talon ، حالت2های رایگان جدید و نقشه چند نفره رایگان بعدی ما، مخفی شدن خندور است. لطفا برای جزئیات بیشتر و به2روزرسانی2های مربوط به زمان انتشار با ما در ارتباط باشید!

