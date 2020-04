بازی Call of Duty: Modern Warfare به مدت سه روز رایگان شد

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، حدود دو هفته پیش شرکت‌های اکتیویژن و Infinity Ward به طور ناگهانی نسخه بتل رویال خانواده Call of Duty را با نام Call of Duty: Warzone را به طور رایگان وارد بازار کردند که با وجود ایرادات بسیار زیادی که در آن وجود داشت، اما باز هم استقبال بی نظیری از آن شد. این بازی به نوعی بخشی از عنوان آخر این دو شرکت یعنی بازی Call of Duty: Modern Warfare به شمار می‌رود و گیمر‌ها برای اجرای این عنوان بتل رویال رایگان باید دیتای کل بازی Modern Warfare را دانلود کنند.

یکی از اهداف شرکت اکتیویژن از دانلود کل دیتای بازی Modern Warfare توسط گیمرها، ترغیب آن‌ها به خرید این بازی بوده، اما با جود ایرادات بسیار زیادی که در این عنوان بتل رویال وجود دارد، گیمر‌های بسیار کمی برای خرید کامل بازی Modern Warfare وسوسه شده‌اند و به نوعی این پروژه شرکت اکتیویژن با شکست رو به رو شده است. اما اکتیویژن برای حل این مشکل به تازگی اعلام کرده است که گیمر‌ها می‌توانند از ۳ آوریل تا ۶ آوریل بخش چند نفره بازی Modern Warfare را به صورت رایگان تجریه کنند. شرکت اکتیویژن علت این دسترسی رایگان به بحش چند نفره را اضافه شدن برخی قابلیت‌های جدید به این بخش از بازی Modern Warfare اعلام کرده است.

بازی Modern Warfare در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیون پلیر دارد که طبیعتا این میزان گیمر در بازی Warzone نیز وجود دارند و همین موضوع نشان می‌دهد بتل رویال رایگان شرکت اکتیویژن قرار است رقیبی بسیار سرسخت برای بازی‌های بتل رویال نظیر PUBG، Fortnite و Apex Legends باشد.

لازم به ذکر است که بازی Call of Duty: Modern Warfare تاکنون به فروشی بسیار بالا دست پیدا کرده است و رایگان شدن چند روزه این عنوان هرگز به استراتژی سالیانه شرکت اکتیویژن آسیب نخواهد زد. بازی Call of Duty: Modern Warfare هم اکنون از طریق فروشگاه Battlenet در کامپیوتر و فروشگاه‌های رسمی دو کنسول PS4 و Xbox One به صورت رایگان در دسترس گیمر‌ها قرار دارد.

