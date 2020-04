به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ستاره‌ها در سراسر دنیا میلیون‌ها طرفدار دارند. همه ما یک ستاره محبوب داریم، کسی که از او خوشمان می‌آید با آنکه هرگز او را ندیده ایم. ما فیلم‌های آن‌ها را تماشا می‌کنیم و به آهنگ هایشان گوش می‌دهیم و شاید بعضی از ما ساعت‌ها درباره آن‌ها حرف بزنیم.

حتی بعضی از مردم وبلاگ‌هایی را به این ستاره‌ها اختصاص داده اند، برخی کتاب‌هایی نوشته اند و می‌بینیم که سلبریتی‌ها دائماً سوژه اخبار هستند. ولی چه اتفاقی می‌افتد وقتی ستاره مورد علاقه شما، موجب دلسردی و ناامیدی تان می‌شود؟ یا شاید بدتر، ناراحت تان می‌کند؟

اکثر ما ناامیدی مان را بروز نمی‌دهیم یا فقط به ابراز ناراحتی مان در توئیتر بسنده می‌کنیم و به زندگی مان ادامه می‌دهیم. ولی بعضی از مردم احساس می‌کنند که ستاره‌ها باید بهای اشتباهات شان را بپردازند و از نظام دادگاهی برای این کار استفاده می‌کنند، چه این ستاره خاص واقعاً متخلف باشد چه نباشد.

در زیر، به ده سلبریتی اشاره کرده ایم که از سوی طرفدارانشان مورد پیگرد قانونی قرار گرفته اند، چه به حق چه به ناحق!

۱۰. اسکریلکس

کنسرت‌ها گاهی می‌توانند محل‌های خطرناکی باشند. به دلایل مختلف از جمعیت زیاد گرفته تا نور کم و سر و صدای زیاد، راه‌های زیادی برای مجروح شدن در کنسرت‌ها وجود دارد. این موضوع در سال ۲۰۱۴ در مورد یک طرفدار در کنسرت دی جی اسکریلکس، هنرمند داب استپ، اتفاق افتاد.

جنیفر فریسل نام طرفداری است که در کنسرت اسکریلکس شرکت کرد و درست همان لحظه‌ای که این دی جی از روی میزی در روی استیج پرید، به گفته حاضرین درست روی این خانم پریده و باعث شد وی سکته کند. با آنکه وکیل اسکریلکس ادعا کرد که ویدئوی این حادثه مشخصاً نشان داده که هیچ تماسی بین اسکریلکس و فریسل نبوده، هیئت منصفه نظر دیگری داشت و رأی به جریمه ۴.۵ میلیون دلاری داد که بین اسکریلکس، شرکت تور، و مکان پرداخت تقسیم شد. البته اسکریلکس بسیار خونسرد جواب داده و گفته بود که اولویت اولش، این است که طرفدارانش خوش بگذرانند و اتفاقی برایشان نیفتد.

۹. کرید

کرید یکی از گروه‌های راک مشهور است که آهنگ هایشان در فیلم‌های سینمایی شنیده می‌شود و دائماً رادیو آن‌ها را پخش می‌کند. تقریباً همه انتظار دارند که چنین گروه موسیقی موفقی، شوی حیرت انگیزی داشته باشد. طرفداران هم بر همین باور بودند و به همین دلیل است که یکی از کنسرت‌های سال ۲۰۰۳ آن‌ها آنقدر شوک بر انگیز بود که ظاهراً نیاز به واکنشی در قالب

دادخواهی سنخی (دعوى حقوقى و دادخواهى که نتیجه‌ى آن متوجه دسته‌ى بخصوصى از مردم مى‌شود) شده بود.

در سال ۲۰۰۳، طرفداران کرید شوکه شده و تا حدودی ترسیدند وقتی اسکات استاپ (لیدر گروه) که تعادل نداشته و ظاهراً از خود بیخود بوده، روی صحنه سکندری خورد. می‌گویند وی در خواندن هم مشکل داشت تا جایی که حتی روی صحنه غش کرد و کنسرت متوقف شد. ۱۵ هزار نفری که برای تماشای کنسرت آمده بودند خشمگین شدند تا جائی که به نیابت از همه کسانی که شرکت کرده بودند، یک دعوی آغاز شد و تقاضای استرداد هزینه بلیط‌ها و عذرخواهی از تمام کسانی که حاضر بودند و نیز استرداد هزینه پارکینگ و ... کردند که در کل مبلغی حدود ۲ میلیون دلار بود.

ولی قاضی دعوی را رد کرده و گفته بود که وی منتقد راک نیست و اگر یک رویه قضایی برای قضاوت هنر خوب (یا شو) از هنر بد فقط بخاطر دعوی و دادخواهی انجام شود، اصلاً برای هنر خوب تمام نخواهد شد.

۸. لیل وین

حتی اگر به موسیقی رپ علاقه نداشته باشید، احتمالاً لیل وین را می‌شناسید. وی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ موفقیت عظیمی در دنیای رپ به دست آورد. بچه‌ها عاشقش شده بودند، والدین او را تحمل می‌کردند و طرفداران دیوانه اش بودند. ترانه‌های بی پروا و قافیه‌های خنده دار آهنگ هایش، باعث شد خیلی زود او در صدر چارت‌های موسیقی قرار بگیرد.

ولی در ماه مه ۲۰۱۲ یکی از طرفداران چندان هم از لیل وین راضی نبود. الفرد مارینو ادعا کرد که پس از بحث با این رپر معروف، یکی از خدمه او، با یک اسکیت برد به سرش ضربه زده است. مارینو وقتی لیل وین را در خارج از مغازه‌ای در لس آنجلس دید، موبایلش را درآورد تا از او عکس بگیرد. وقتی بار‌ها به او گفته شد که موبایلش را کنار بگذارد (با شنیدن چند دشنام) مارینو ادعا می‌کند که بادیگارد وین یک اسکیت برد را پشت سر او زده و شکسته است. مارینو بیهوش شده و چنان سرگیجه‌ای می‌گیرد که مجبور می‌شود از محل کارش مرخصی استعلاجی بگیرد.

وی پس از این ماجرا به شدت از لیل وین متنفر می‌شود و این طرفدار سابق به علت این حادثه دردناک و ناراحت کننده، از لیل وین شکایت می‌کند.

۷. جاستین بیبر

مدت‌ها پیش همه فکر می‌کردند که بی آزارترین سلبریتی روی زمین، جاستین بیبر است. این خواننده کانادایی مشهور شد. دختران نوجوان میلیون‌ها دلار پول برای خریداری محصولات، آلبوم‌ها و دیدن کنسرت هایش پول خرج می‌کنند.

در یک کنسرت در اورگون در سال ۲۰۱۰، بیبر شویی روی صحنه اجرا کرد که شامل سوار شدن به یک قایق گندولای فلزی قلبی شکل بزرگ می‌شد و این قایق به سمت جمعیت هل داده می‌شد و بیبر از روی قایق به دریایی از طرفداران دست تکان می‌داد. استیسی بت یکی از طرفداران حاضر در محل بود. استیسی مادر پنج فرزند بود که با دخترش برای دیدن کنسرت بیبر آمده بود.

به گفته بتس، بیبر جمعیت دختران را با دست تکان دادنش به چنان جنونی کشیده بود که جیغ هایشان به سطحی خطرناک رسیده، از سطح فلزی قایق پژواک یافته و موج صوتی حاصل از آن به شنوایی او، آسیب دائمی رساند. وی ادعا می‌کند که از آن موقع وز وز گوش گرفته که موجب وز وز دائمی و ناتوان کننده‌ای در گوش هایش شده است. بتس همچنین ادعای از دست دادن شنوایی و کاهش کیفیت زندگی می‌کند. بتس برای درد و رنجش، درخواست ۹ میلیون دلار خسارت کرده است! البته این شکایت در نهایت در دادگاه رد شد.

۶. مایلی سایرس

بسیاری از ما از کاراکتر هانا مونتانا با بازی مایلی سایرس، ستاره موسیقی کانتری پاپ، که از شبکه دیزنی پخش می‌شد، خاطراتی داریم. مایلی دختر خواننده معروف کانتری، بیلی ری سایرس است که در سن کودکی وارد دنیای سرگرمی شد و از آن موقع تاکنون همچنان به حضورش در این صنعت ادامه می‌دهد. ولی این خاطرات شیرین کمکی به دور نگه داشتن او از دردسر با رسانه و طرفدارانش نکرد.

در سال ۲۰۰۹، تصویری از مایلی در اینترنت پخش شد در حالیکه داشت چشم هایش را شبیه چشم‌های چینی‌ها می‌کرد. این عکس مایلی را در کنار گروهی از دوستانش نشان می‌داد که داشتند چشم هایشان را می‌کشیدند تا شبیه چینی‌ها شوند و تنها کسی که در این عکس این ادا را در نمی‌آورد، یکی از دوستان آسیایی اش بود که ظاهراً این ادای آن‌ها برای تمسخر او بوده است.

این تصویر آنقدر اهانت آمیز تلقی شد که موجب شروع یک شکایت و دعوی شد. خانمی از منطقه لس آنجلس به نام لوسی جی. کیم ادعا کرد که شخصاً از انتشار این عکس تبعیض آمیز آسیب دیده و از این ستاره نوجوان شبکه دیزنی شکایت کرده و طلب خسارت ۴ میلیارد دلاری کرد! البته نه فقط برای خودش، بلکه به نیابت از بیش از ۱ میلیون ساکن آسیایی منطقه لس آنجلس!

برای آنکه میزان این خسارت ۴ میلیارد دلاری را درک کنید، باید بگوییم که در حال حاضر دارایی خالص مایلی سایرس، ۱۶۰ میلیون دلار است که حدود ۴ درصد از خسارت طلب شده توسط این خانم است.

۵. آشر

چه طرفدار موسیقی آشر باشید چه نباشید، احتمالاً نامش را شنیده اید. از دوستی اش با جاستین بیبر بگیرید تا ماجرای تقلید از او در سریال "مرد خانواده"، آشر خیلی وقت است که معروف شده و به عنوان یک موزیسین مستعد و منیجر هنرمندان تازه وارد، شناخته می‌شود. ولی باید گفت که یکی دیگر از دلایل شهرتش، شکایتی است که در سال ۲۰۱۷ توسط سه نفر علیه او مطرح شد و ادعا شد که او به آن‌ها بیماری هرپیز (تبخال) منتقل کرده است.

با آنکه آشر این ادعا را رد کرد، ولی در سال ۲۰۱۲ نیز شکایت مشابهی از او به دادگاه شد و طلب خسارت ۱.۲ میلیون دلاری شد. دو نفر قبلی هم که از او شکایت کرده بودند، خسارت‌هایی دریافت کردند که مبلغ آن مشخص نیست و آشر را مجبور کردند که هزینه‌های دادگاه را بپردازد.

۴. جسیکا سیمپسون

یک سوال از شما داریم: آیا پاپاراتزی‌ها را می‌توان طرفدار محسوب کرد؟ آن‌ها وسواسی شبیه به طرفداران دارند و مانند طرفداران عاشق عکس گرفتن هستند. پس می‌توانیم به آن‌ها طرفدار بگوییم، یکی از آن‌ها در سال ۲۰۱۸ از جسیکا سیمپسون شکایت کرد. وی در بیرون هتل سیمپسون در کمین بود تا اینکه سیمپسون از هتل خارج شد و او چند عکس گرفته و فرار کرد. چند ساعت بعد این عکس در یک وبسایت منتشر شد، که سیمپسون آن را کپی کرده و در اینستاگرامش پست کرد. شاید فکر کنید، چون این عکس از خود سیمپسون بوده، حق داشته این کار را بکند، چون هر چه باشد، این تصویر خودش است!

به گفته این پاپاراتزی و شرکتی که او را استخدام کرده بود، چون این عکس توسط کارمند آن‌ها انداخت شده بود، آن‌ها مالک عکس محسوب شده و در واقع سیمپسون با پست کردن آن در اینستاگرامش، عکس را از آن‌ها دزدیده بود! این شرکت از سیمپسون شکایت کرد و تقاضای جبران خسارت ۲۰ هزار دلاری کرد.

۳. اسنوپ داگ

تصور کنید که به کنسرت خواننده محبوب تان رفته اید و می‌خواهید به او نزدیک‌تر شوید، پس روی استیج می‌روید تا او را بغل کنید. از کناره‌های استیج بادیگاردها، گویی منتظر شما بوده اند، به طرف شما حمله کرده و شما را به زمین می‌زنند و مجروح تان می‌کنند.

این داستان درست همان چیزی بود که برای ریچارد مونرو جونیور، یکی از طرفداران اسنوپ داگ، اتفاق افتاد و بادیگارد‌ها با وارد شدن وی به روی صحنه و بغل کردن اسنوپ داگ در وسط کنسرت، به سمت او دویده و او را با خشونت به زمین زده اند. مونرو در این ماجرا بیهوش شده و به خارج از صحنه کشانده می‌شود. پس از آن در پشت صحنه به هوش می‌آید، در حالیکه صورتش ورم و خونریزی کرده است.

مونرو از اسنوپ داگ شکایت کرده و درخواست ۲۲ میلیون خسارت می‌کند، ولی هیئت منصفه تنها ۵۰۰ هزار دلار به او می‌دهد، چون اسنوپ در این ماجرا دستی نداشته است. مونرو پس از چند روز گشتن با اسنوپ در طول مذاکراتش برای رسیدن به توافق، در نهایت گفت که خیلی با اسنوپ صمیمی شده و حتی گفته بود که با دیدن وی در جلسه دادگاه، با وجود همه این شرایط، بسیار خوشحال شده بود.

۲. بون جووی

همانطور که همه ما می‌دانیم، بون جووی خواننده بسیار موفقی است. این ستاره دهه هشتاد که همچنان شاهد موفقیت و شهرت زیادی است، و کنسرت‌ها و تور‌های زیادی برگزار می‌کند و آهنگ‌های جدید منتشر می‌کند! پس چرا باید آهنگی بدزدد؟ در سال ۲۰۰۷، پس از انتشار آهنگ I Love This Town از بون جووی، فردی به نام ساموئل بارتلی استیل، از بون جووی به جرم دزدی شکایت کرد و طلب خسارت ۴ میلیارد دلاری نمود. وی ادعا کرد که بون جووی آهنگ استیل که یادبودی از موسیقی کانتری راک به نام Man I Really Love This Team بود را دزدیده و به شرکت تهیه کننده اش داده و ادعا کرده بوده که آهنگ مال خودش است.

استیل حتی یک کارشناس موسیقی را به دادگاه آورد تا شهادت دهد که این دو آهنگ یکی هستند. ولی این کارشناس شهادت داد که این دو آهنگ در واقع اصلاً به هم شبیه نیستند و فقط دو کلمه مشابه در عنوان شان وجود دارد. این شکایت از سوی دادگاه رد شد، ولی این مانع از ادامه شکایت استیل نشد. وی تقاضای فرجام کرد تا بار دیگر شانسش را در دادگاه علیه این خواننده معروف امتحان کند.

۱. تیلور سوئیفت

وقتی خواننده زیبارویی باشید و تصویر چهره تان روی مجلات، بیلبورد‌ها و شبکه‌های اجتماعی بطور دائمی منتشر شود، قطعاً توجهات زیادی به سوی جلب می‌شود. شاید اکثر این توجه‌ها آزاری برایتان نداشته باشند، و فقط از سوی طرفدارانی باشند که می‌خواهند شما را از نزدیک ببینند. ولی وقتی یک طرفدار با رفتار وسواس گونه دنبال تان بیفتد، چه؟

در سال ۲۰۱۵، همین سوال برای تیلور سوئیفت مطرح شد، زیرا یکی از طرفدارانش به سیم آخر زده و با کشاندن او به دادگاه، سعی در جلب توجه او کرده بود. راسل گریر که مدت‌ها طرفدار سوئیفت بود، طی دو سال، آهنگی به نام I Get You, Taylor Swift نوشت و آن را برای منیجر‌های سوئیفت فرستاد تا آهنگ را برای سوئیفت بفرستند. آن‌ها اجازه نداشتند این آهنگ را به خاطر مسائل کپی رایت به او برسانند و فقط به ارسال نامه رد درخواست مودبانه‌ای بسنده کردند.

گریر که قصد عقب نشینی نداشت، شروع به ارسال مستقیم ایمیل و هدیه‌هایی به اعضای خانواده سوئیفت کرد و به آن‌ها التماس کرد که آهنگش را به تیلور برسانند. وقتی این هم نتیجه نداد، وی تاکتیک جدیدی امتحان کرد: وی از سوئیفت شکایت کرد و به خاطر غفلت از وظیفه و صدمه عاطفی، تقاضای ۷۰۰۰ دلار خسارت کرد. این کار ابتدا اقدامی برای جلب توجه سوئیفت تلقی شد، ولی وقتی شکایت گریر رد شد، و او از طریق اظهاریه‌های خانواده سوئیفت فهمید که کارش آزاردهنده مزاحمت آمیز بوده، این بار رسماً با تیلور دشمن شده و برای بار دوم از او شکایت کرد و تقاضای ۵۰ میلیون دلار خسارت نمود و بدین ترتیب سوئیفت را مجبور به آشنایی با او کرد.

