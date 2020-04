معرفی برترین عناوین عرضه شده برای کنسول PS4

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، کنسول PS4 در حال سپری کرردن ماه‌های پایانی عمر خود است و شرکت سونی قصد دارد در آینده جانشین این کنسول را وارد بازار کند که طبیعتا کمتر گیمر پس از عرضه کنسول PS5 برای خرید کنسول PS4 اقدام خواهد کرد. از زمان عرضه کنسول PS4 در بازار تاکنون بیش از ۱۵۰۰ عنوان رایانه‌ای برای آن منتشر شده است که تعدادی از این عنوان بسیار جذاب و پرمخاطب هستند و به نوعی شاید بتوان گفت همین عناوین باعث محبوب شدن کنسول PS4 نسبت به کنسول Xbox One شده است.

اما کمتر گیمری است که قصد اجرای تمامی عناوین عرضه شده برای این کنسول را داشته باشد و از نظر منتطقی نیز انجام این کار کاملا غیر ممکن خواهد بود. به همین دلیل قصد داریم به معرفی تعدادی از عناوین پر فروش و محبوب عرضه شده برای این کنسول بپردازیم تا افرادی که آن‌ها را تجربه نکرده‌اند تا پیش از عرضه کنسول PS5 بتوانند این عناوین را امتحان کنند. لازم به ذکر است که این عناوین صرفا شامل بازی‌های موجود در بازار هتند و عناوین جدید که قرار است در آینده برای کنسول PS4 وارد بازار شوند در این فهرست وجود ندارند.

بازی Control

بازی Control یکی از عناوین نسبتا جدید عرضه شده برای کنسول PS4 است که توسط استودیو 505 Games طراحی شده و Alan Wake نویسندگی این عنوان را برعهده داشته است. گیمر در این بازی تفنگ‌های بسیار عجیب با قدرت‌های باورنکردنی را در اختیار دارد که شخصیت اصلی داستان به وسیله این اسلحه‌ها و همچنین نیروهای خارق العاده خود دست به انجام کارهای بسیار عجیبی می‌زند.

داستن این بازی روایتگر زنی است که به دنبال برادر گم شده خود می‌گردد و در این راه با دشمنان زیادی رو به می‌شود؛ این بازی ترکیبی از حقیق و تخیل است و سازنده آن به حدی این دو عنصر را نزدیک به هم طراحی کرده که گیمر به طور کلی فراموش خواهد کرد توانایی ‌های شخصیت اصلی داستان تخیلی و غیر واقعی هستند. به طور کلی این بازی برای افرادی توصیه می‌شود که علاقه زیادی به بازی‌های ماورا طبیعی دارند.

بازی God of War

مجموعه God of War یکی از قدیمی‌ترین مجموعه‌های شرکت سونی است که کمتر گیمر پلی استیشنی پیدا می‌شود که تاکنون آن را تجربه نکرده باشد؛ این مجموعه از کنسول PS2 همراه گیمرها بوده و به دلیل محبوبیت بسیار بالای آن باید در آینده نیز شاهد عرضه نسخه‌های جدیدتر این بازی باشیم. در حال حاضر آخرین نسخه عرضه شده از این عنوان انحصاری برای کنسول پلی استیشن، در سال ۲۰۱۸ وارد بازار جهانی شد و توانست به فروش حیرت آوری دست پیدا کند.

این نسخه از بازی نیز از گیم پلی قدیمی بهره می‌برد و همین موضوع سبب محبوبیت بالای این عنوان در بین گیمرها شده است؛ در بخش داستانی نیز شخصیت Kratos که همان شخصیت اصلی این مجموعه است، اکنون در کنار فرزند خود در بازی حاضر شده و باید به دنبال همسر گم شده خود بگردد. به جرئت می‌توان گفت تجربه این بازی برای افرادی که به سبک اشکن علاقه دارند بسیار لذت بخش خواهد بود.

بازی Horizon Zero Dawn

عنوان Horizon Zero Dawn یکی از عناوین سبک اکشن و مبارزه ساخته شده برای کنسول PS4 است که مسئولیت توسعه آن برعهده شرکت Guerrilla Games بوده و ا ززمان عرضه آن نزدیک به سه سال می‌گذرد. این عنوان در دسته عناوین اکشن تخیلی قرار می‌گیرد و گیمر باید با موجودات آخرالزمانی مبارزه کند تا از این طریق بتواند جهان بازی را نجات دهد.

گیمر در این بازی اسلحه‌های مختلفی را در اختیار دارد اما اسلحه اصلی موجود در بازی تیر و کمان است که از قدرت بسیار بالاتری نسبت به سایر اسلحه‌ها برخوردار است. این بازی به افرادی که به عناوین آخرالزمانی علاقه دارند توصیه می‌شود.

بازی Marvel’s Spider-Man

بازی Spider-Man یکی از عناوین بسیار قدیمی و محبوب دنیای عناوین رایانه‌ای است که تفریبا روی هر کنسولی یک نسخه از آن دیده می‌شود. اما شرکت مارول حدود دو سال پیش نسخه جدید از آن را به طور انحصاری برای کنسول PS4 وارد بازار کرد که بااستقبال بسیار خوبی از سوی کاربران مواجه شد و توانست به سرعت به برتری عناوین کنسول PS4 تبدیل شود.

این بازی در شهر نیویورک روایت می‌شود و به نوعی در ساخت آن از داستان مجموعه Batman: Arkham الهام گرفته شده است. این عنوان به طرفداران مجموعه‌ ابرقهرمانان توصیه می‌شود.

بازی Red Dead Redemption 2

عنوان Red Dead Redemption 2 یکی از محبوب‌ترین عناوین عرضه شده برای کنسول PS4 است که شرکت راک استار آن را طراحی و وارد بازار کرده است. به جرئت می‌توان گفت تمامی عناوین عرضه شده از سوی شرکت راک استار از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار هستند و این عنوان نیز از این قاعده مستثنی نیست.

داستان این بازی روایتگر گروهی است که پس از انجام یک سرقت ناموفق مجبور به فرار کردن به منطقه‌ای سردسیر می‌شود و در این راه اتفاقات بسیار جالب و جذابی برای آن‌ها خواهد افتاد. این عنوان در سبک بازی‌های وسترن و قدیمی ساخته شده است و برای طرفداران این سبک از بازی بسیار جذاب خواهد بود.

بازی Sekiro: Shadows Die Twice

عنوان Sekiro: Shadows Die Twice یک بازی اکشن و مبارزه‌ای در سبک قدیمی است که گیمر را به کشورهای شرقی آسیا خواهد برد. بازی مذکور توسط شرکت FromSoftware توسعه داده شده است و این شرکت در بخش گرافیک این بازی تمرکز بسیار زیادی کرده است.

گیمر در این بازی برای مبارزه باید از طرفندهای مخفی کاری، شمشیر بازی و تیر و کمان استفاده کند و به نوعی می‌توان گفت این بازی یک عنوان کاملا در سبک مبارزات قدیمی ساخته شده است و اجرای آن برای هر گیمری لذت بخش خواهد بود.

بازی Until Dawn

بازی Until Dawn یکی از عناوین ترسناک عرضه شده برای کنسول PS4 است که شباهت زیادی به بازی رزیدنت اویل دارد. در این بازی تعدادی نوجوان قصد ماجراجویی در یک کلبه در جنگل را دارند اما در این راه برای آن‌ها اتفاقات عجیب و خطرناکی خواهد افتاد که گیمر را شگفت زده خواهد کرد.

در این بازی مکالمات شخصیت‌ها با یکدیگر از اهمیت بالایی برخوردار است که گیمر وظیفه کنترل این مکالمات را برعهده خواهد داشت و در صورتی که گیمر در کنترل این مکالمات کوچک‌ترین اشتباهی را انجام دهد، ممکن است یکی از شخصیت‌های بازی کشته شوند. این بازی به دلیل داشتن داستانی بسیار جذاب، به تمامی گیمرها توصیه می‌شود.

بازی Resident Evil 7: Biohazard

بازی Resident Evil 7: Biohazard آخرین عنوان عرضه شده از مجموعه مشهور Resident Evil 7 است که توسط شرکت کپ کام در سبک وحشت طراحی شده است. این بازی با هدف جبران عدم موفقیت نسخه قبلی مجموعه مذکور وارد بازار شد و توانست نظر بسیاری از گیمرها را به خود جلب کند.

شرکت سازنده در این بازی سعی کرده است از حداکثر توان خود در طراحی بازی استفاده کند و آن را به گونه ساخته سات که گیمر پس از مدتی تجربه آن، به طور کامل در این بازی غرق و از دنیای واقعی غافل خواهد شد؛ این بازی مناسب گیمرهایی است که به بازی‌های ژانر وحشت علاقه زیادی دارند.

بیشتر بخوانید: سود ۷۵ هزار دلاری از نقص امنیتی دوربین محصولات اپل

عناوین بالا همگی جزو برترین و پرفروش‌ترین عناوین موجود در بازار برای کنسول‌ PS4 هستند اما قرار است در آینده نیز دو عنوان جدید با نام‌های The Last of Us Part II و Cyberpunk 2077 وارد بازار شوند که این دو عنوان نیز یقینا در فهرست پرفروش‌های PS4 قرار خواهند گرفت.

گزارش از علی زحمت کش

انتهای پیام/