جزئیات کامل بروزرسانی جدید بازی Ori and the Will of the Wisps

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، بازی Ori and the Will of the Wisps یکی از عناوین انحصاری شرکت مایکروسافت است که در سبک دو بعدی ساخته شده و در حال حاضر برای کنسول‌ Xbox One و پلتفرم کامپیوتر در دسترس گیمرها قرار گرفته است. این بازی در زمان عرضه خود توانست امتیازات بسیار بالایی را دریافت کند و در حال حاضر به عنوان یکی ا زعناوین موفق بازار عناوین رایانه‌ای شناخته می‌شود. داستان این بازی روایتگر یک روح نگهبان است که باید وارد یک سفر خطرناک شود و انرژی‌ که از جنگل موجود در داستان بازی توسط نیروهای شیطانی دزدیده شده است را به آن بازگرداند.

به تازگی نیز شرکت سازنده این بازی یعنی شرکت Moon Studios بروزرسانی جدیدی را برای عنوان Ori and the Will of the Wisps منتشر کرده است که در حال حاضر در دسترس گیمرها قرار دارد و کاربران دو پلتفرم این بازی می‌توانند آن را دریافت کنند. این بروزرسانی با بهبود عملکرد بازی، بازگذاری بهتر نقشه‌های بازی و صحنه‌های بازی همراه بوده است. همچنین این بروزرسانی همچنین بسیاری از ایرادات موجود در بازی را نیز برطرف کرده است که از میان آن‌ها می‌توان به رفع مشکل نمایش داده نشدن دستوردها و کار نکردن کنترلر در رایانه اشاره کرد.

همچنین در این بروزرسانی برخی از گزینه‌های گرافیکی جدید نیز به بازی اضافه شده است که شامل قابلیت مقیاس گذاری برای وضوح تصویر، قابلیت motion blur و لرزش کنترلر و یک حالت جدید و خاص برای اجاری بازی در حالت تمام صفحه می‌شود. ویژگی HUD نیز از این پس می‌تواند به انتخاب کاربر به طور کامل حذف و یا به صورت هوشمند نمایش داده شود. علاوه بر این کاربر می‌تواند قابلیت fast travel در نقشه بازی را به صورت جداگانه از Opher خریداری کند.

لازم به ذکر است ه این بروزرسانی به طور کامل رایگان بوده و کاربران برای دریافت آن کافی است به فروشگاه مربوط به هر پلتفرم مراجعه کند.

