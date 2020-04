به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ایزولاسیون و جداسازی اجتماعی دوران کرونا و ترس از مبتلا شدن؟ قرنطینه شدن به خاطر سرفه؟ مشکلی نیست زیرا در ادامه می خواهیم شما را با ۱۰ سریال خارجی معتاد کننده و جذابی آشنا کنیم که بهترین گزینه ها برای تماشای بی وقفه در ایام خانه نشینی هستند. در حالی که فیلم های سینمایی مجبورند کوتاه و موجز به اتفاقات و ماجراها و همچنین شخصیت های خود بپردازند و دقیق عمل کنند، سریال های تلویزیونی به شخصیت ها انجام می دهند که ماجراجویی هایشان را به تفصیل انجام دیده و فراز و نشیب های زندگی های جمعی شان را تجربه کنند.

یک جنبه ویژه در مورد شیفته و معتاد یک سریال که از آن سیر نمی شوید وجود دارد. یک سریال جذاب و معتاد کننده به نحوی بیننده را هیپنوتیزم می کند. چنین سریالی نه تنها شما را به درون دنیای خود دعوت می کند بلکه اشاراتی به شما و زندگی شما نیز دارد. این سریال ها شما را دعوت می کند که در مورد دنیای آن ها و قوانینشان، شخصیت های و واقعیت هایشان بیشتر بدانید. گاهی اوقات گم شدن در دنیای یک سریال دقیقاً همان چیزی است که افراد به آن نیاز دارند به خصوص در این دوران طولانی قرنطینه شدن به خاطر کرونا.

Supernatural

سریال Supernatural در هنگام نوشتن این مطلب تقریباً در انتهای فصل پانزدهم خود قرار دارد. در حالی که این سریال بعد از مدتی انگار به کلی جذابیتش را از دست داد و از رادار بسیاری مخفی شد اما ۶ فصل اول حقیقتاً نهایت کیفیت و جذابیت یک سریال تلویزیونی را دارد. این سریال که توسط سرویس نتفلیکس تولید شد در مورد دو برادر به نام های سم و دین است که موجودات عجیب و غریب را شکار می کنند. هر موجودی که می توانید تصور کنید در دنیای این دو واقعی است و وجود دارد، از خون آشام ها گرفته تا غول ها، گرگینه ها و دیوها. این موجودات حقیقتاً ترسناک هستند و اگر چه نمی توان سریال Supernatural را سریالی دانست که بیننده را می ترساند اما برخی از هیولاهای موجود در آن به معنای واقعی کلمه ترسناک هستند.

هر اپیزود حس یک ماجراجویی یک هفته ای را دارد و هیولاهای ترسناک و جذاب زیادی در هر اپیزود پیدا و شکار می شوند. موضوعی که این سریال و به طور ویژه ۶ فصل ابتدای آن را معتاد کننده می سازد این است که کلیت داستان سریال مابین شکار هیولاهای مختلف رخ می دهد. این داستان به سرعت به قهرمان سریال تبدیل می شود و در فصول بعدی ترکیب اصلی جذابیت این ماجراهای هفتگی است. انتهای فصل ششم به نحوی شبه پایان سریال است که به شکلی زیبا ماجراها را جمع و جور می سازد اما همزمان آنقدر فضا و راه باز باقی می گذارد که داستان ادامه یابد. اگر چه سرگرمی های زیادی در فصول بعدی سریال نیز وجود دارد اما ۶ فصل اول Supernatural بسیار خارق العاده و جذاب بوده و باید آن ها را تماشا کرد.

Better Call Saul

اغلب دوستداران سریال های تلویزیونی سریال Breaking Bad را دیده اند، شاید هم چند بار. از آنجایی که سریال مذکور بسیار قوی، موفق و پرمخاطب بود، هنگامی که اعلام شد اسپین آفی در مورد وکیل دوست داشتنی اما خلافکار سریال ساخته می شود بسیاری متعجب شدند. اگر سریال Better Call Saul را ندیده اید باید بگوییم که بهتر است هر چه زودتر پای آن بنشینید. Better Call Saul همان حال و هوا و احساس سریال Breaking Bad را دارد اما به تنهایی نیز یک هیولای قابل توجه است. در این سریال داستان بد شدن سال گودمن و کشیده شدن او به دنیای خلافکاران روایت می شود.

اگر چه در این سریال سکانس های اکشنی به اندازه سریال مادر دیده نمی شود اما داستان آن به همان اندازه جذاب و گیراست. Better Call Saul تماماً در مورد شخصیت های داستان است، هر یک به شکل حیرت انگیز و باکیفیتی نوشته شده و هر تصمیمی که هر کدام اتخاذ می کنند عواقب مهمی در پی دارد که بیش از پیش باعث می شود سرشان را به سمت مسیر خلاف کج کرده و در این مسیر به پیش بروند.

Barry

داستان سریال Barry طوری است که به نظر نمی رسد موفق بوده و مخاطب را جذب کند. شخصیت بری یک آدمکش است اما دیگر از شغلی که دارد راضی و خوشحال نیست. در جریان اتفاقاتی غیرمنتظره، بری به لس آنجلس نقل مکان کرده و شیفته هنر تئاتر می شود. این سریال که توسط بیل هیدر و الک برگ (از سازندگان سریال های Seinfeld و Curb Your Enthusiasm) ساخته شده یک کمدی سیاه در نهایت جذابیت و زیبایی است. زیبایی این سریال در تشابه با Fargo، توانایی آن در تعادل برقرار کردن بین کمدی و درام است. برخی از سکانس های سریال Barry مخاطب را به خنده ای با صدای بلند وا می دارند اما شرایط می تواند به سرعت تغییر کرده و شما را روی صندلی تان نیم خیز کرده و امیدوار باشید که اوضاع پرتنش به وجود آمده به در نهایت به پایانی مثبت منتهی شود.

اگر چه تاکنون تنها دو فصل از این سریال منتشر شده اما فصل سوم در راه است و Barry در حال تبدیل شدن به یک سریال خاص است. اگر در حال و هوای خندیدن تا مرز در آمدن اشک هستید یا آنقدر در داستان فرو رفته اید که هر دو فصل را پشت سر هم نگاه می کنید، سریال Barry بهترین گزینه برای شما خواهد بود.

Shameless

اگر تاکنون هرگز چشمتان به سکانسی از سریال Shameless نیفتاده، به احتمال فراوان دستکم نام آن را شنیده یا افرادی تماشای آن را به شما توصیه کرده اند. داستان سریال که در جنوب شهر شیکاگو گذشته و در مورد یک خانواده هفت نفره متلاشی شده و پر از ناهنجاری است. Shameless داستان هر شخصیت را در شرایطی که هر کدام سعی دارند نیازهای اولیه خود و خانواده را برآورده کنند دنبال می کند که این موضوع با عواقب غیرمنتظره و جذابی همراه می شود. این یکی هم از آن دسته سریال هاست که کمدی و درام به یک اندازه در آن وجود دارد. اگر چه در سریال Shameless مقدار کمدی بیشتر از درام است اما لحظات هیجان انگیز و پرتنش در آن کم نیست.

اگر چه شخصیت های سریال برای برآورده کردن نیازهای اساسی و محافظت از خانواده دست به هر کاری می زنند اما هر عضو خانواده گالاگر شخصیت متفاوت و منحصربفرد خود را دارد. این بدان معناست که در این خانواده برای هر سلیقه ای یک شخصیت محبوب وجود دارد. شخصیت های ده ها شهروندی که زندگی آن ها با زندگی خانواده گالاگر در هم می آمیزد را نیز باید به این ضیافت شخصیتی اضافه کرد که تماشای آن ها بر جذابیت داستان می افزاید. اگر چه سریال Shameless در یازدهمین فصل خود به سر می برد اما از همان قدرت همیشگی برخوردار بوده و حاوی دنیایی است که براحتی می توان ده ها ساعت پیاپی را صرف تماشای آن کرد.

Rick And Morty

ووبالوبادوبدوب! دن هارمون و جاستین رویلند هنگام خلق داستان سریال انیمیشن Rick and Morty بدون شک نبوغی غیرمنتظره و ایده ای بی بدیل را از خود به نمایش گذاشتند و از آن به بعد برای ۴ فصل در هر اپیزود به نشان دادن این نبوغ و ایده تازه ادامه دادند. Rick and Morty تجسم نوشتن برای دل و علاقه خود و نگران نبودن و نگران نبودن در مورد این که محتوای شما مورد استقبال قرار گیرد یا نگیرد است. این یکی از آن دسته سریال های در حال پخشی است که از دیدن آن پشیمان نخواهید شد. Rick and Morty سریالی است که در روایت های خود از هیچ چیزی ابا ندارد و در حالی که یکی از جذاب ترین کارتون های عصر حاضر است همزمان بحران های هویتی و موجودیتی را به نمایش گذاشته و از چیزهایی که زندگی انسان امروزی را دشوار می سازد می گوید.

هارمون و رویلند در به تصویر کشیدن موضوعات سخت و مهمی مانند بی معنا بودن وجود، واقعیت های ازدواج ناموفق و پی بردن به این موضوع که هیچ کدام از ما خاص و ویژه نیستیم محدودیتی برای خود قائل نبوده و همزمان در سراسر اپیزودها و فصول آنقدر شما را در حال خندیدن نگه می دارند تا اشکتان جاری شود. این موضوع جذابیت و زیبایی واقعی سریال را نشان می دهد. اینکه سریال Rick and Morty به هیچ وجه سعی ندارد درد را از ما پنهان کند و به جای آن به ما کمک می کند با موضوعات دردناک مواجه شویم بسیار زیباست. در این سریال چیزهای زیادی برای کشف کردن وجود دارد و این موضوع با انیمه سازی که هر فصل بهتر از قبل می شود تقویت شده است.

