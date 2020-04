رهبران دنیا به ویروس کرونا چگونه واکنش نشان دادند؟

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان از همان آغازین روزها، موجی از نگرانی را بین مردم جوامع ایجاد کرد. سوای از اخبار رسانه‌ها مبنی بر گمانه‌زنی‌های اندیشمندان و برخی رؤسای کشورهای دنیا نسبت به عمدی بودن شیوع این ویروس از سوی آمریکایی‌ها، حجمی از توصیه‌های بهداشتی کادرهای درمانی نسبت به لزوم رعایت نکات بهداشتی و استفاده از شوینده‌های ضدعفونی بر این نگرانی‌ها افزود.

ماجرا به اینجا ختم نشد بلکه با گسترش تعداد مبتلایان و قربانیان این ویروس، تصمیماتی مبنی بر تعطیلی اماکن عمومی از سوی دولت‌ها صادر شد تا به این ترتیب جهان خود را آماده تقابل و رویارویی با عاملی کند که با چشم غیر مسلح قابل رؤیت نیست. به طور طبیعی از مهم‌ترین اماکن عمومی هر سرزمینی مربوط به مکان‌های مذهبی است؛ در کشورهای اسلامی اعتاب مقدسه، مساجد، هیئت‌های مذهبی و در سایر جوامع، کلیساها و کنیسه‌ها را شامل می‌شد.

با اعلام تعطیلی این اماکن مقدس، واکنش‌های متفاوتی را از سوی عالمان دینی جهان شاهد بودیم؛ چه اینکه عده‌ای از افراطیون مذاهب دنیا بستن اماکن مذهبی در چالش کرونا را پشت پا زدن به باورهای دینی خود دانستند؛ به این معنا که اماکن مذهبی منشأ فیض الهی و عاری از هرگونه آلودگی‌ است ! این مسئله هرچند در داخل کشورمان با واکنش‌های بهنگام علما و مراجع دین برچیده شد، اما در برخی کشورهای غربی طرفدارانی را از خود رؤسای مذاهب به خود دید.

از اولین رهبران دینی که نسبت به لزوم رعایت دستورات کادر درمانی واکنش نشان داد، رهبر معظم انقلاب بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مناسبت روز درختکاری در سخنانی با تأکید بر رعایت توصیه‌ها و دستورالعمل‌های مسئولان در خصوص پیشگیری و جلوگیری از آلودگی، افزودند: "از این دستورها نباید تخطی شود، چرا که خداوند ما را موظف کرده است در قبال سلامت خود و دیگران احساس مسئولیت کنیم، بنابراین هر چه به سلامت جامعه و جلوگیری از شیوع این بیماری کمک کند، حسنه و هر چه به شیوع آن کمک کند، سیئه است."پس از فرمایشات رهبر انقلاب، هر یک از مراجع عظام تقلید مقلدان و عموم مردم را دعوت به رعایت توصیه‌های بهداشتی کرده و آنها را از هرگونه اقدام احساسی برحذر داشتند.

رعایت توصیه‌های بهداشتی در پیشگیری از کرونا توسط رهبر معظم انقلاب در رسانه لندنیِ بی بی سی بازتاب یافت؛ به این صورت که در پی پوشیدن دستکش‌های یکبار مصرف توسط رهبر معظم انقلاب در هنگام درختکاری، بی بی سی انگلیسی با انتشار دو تصویر از این رویداد در ردیف مهمترین اخبار مربوط به مبارزه با کرونا در جهان یادآور شد که رهبری انقلاب ایران به توصیه‌های پیشگیری از شیوع ویروس کرونا که مردم را به آن دعوت کردند خود نیز عمل کرده و هنگام کاشتن درخت، دستکش یک بار مصرف پوشیدند.

اما در آن سوی مرزها نه تنها سردمداران دولت‌ها به ویژه ایالت متحده آمریکا توصیه‌های بهداشتی را نادیده می‌گرفتند بلکه کشیش‌های مسیحی مردم را دعوت به حضور در کلیسا می‌کردند. به عنوان نمونه در تازه‌ترین مورد یک کشیش مشهور از ایالت فلوریدای آمریکا یعنی «گیژرمو مالدونادو» (guillermo maldonado) که بنیانگذار و کشیش وزارت پادشاه عیسی و از فرقه مسیحیت پروتستانی است و هواداران زیادی در آمریکا دارد، در مراسمی که از شبکه تلویزیونی پخش می‌شد، ادعاهای عجیبی مطرح کرد. او در اظهار نظرهای خود می‌گوید: "هدف کلیسا چیست؟ آیا نجات دادن، آزادی بخشیدن، محافظت و درمان مردم نیست؟! شما فکر می‌کنید خدا بندگانش رو به خانه خود (کلیسا) می‌آورد تا بیمارشان کند؟ خدا بنده‌اش را به کلیسا نمی‌آورد تا بیمارش کند!" «مالدونادو » همواره در مراسم‌های مختلف مذهبی در کنار دونالد ترامپ از جمله اوانجلیست‌هایی است که برای بقای ترامپ و موفقیت دولت وی دعا می‌کند.

نیویورک تایمز در واکنش به اقدام نابخردانه ترامپ و این کشیش در گزارشی نوشت: "این انکار علم و تفکر انتقادی در میان محافظه‌کاران مذهبی اکنون واکنش آمریکایی‌ها به بحران کرونا ویروس را خاموش می‌کند. در تاریخ 15 مارس ، گیلرمو مالدونادو ، که خود را "رسول" می‌نامد و ترامپ را در اوایل سال جاری در یک رویداد تبلیغاتی حمایت کرد، در کلیسای خود در میامی از همسایگان خود خواست تا به صورت حضوری خدمات عبادی را انجام دهند و گفت "آیا شما اعتقاد دارید که خدا قوم خود را به خانه خود می آورد تا با ویروس مسری شوند؟ البته نه. "

این روزنامه اضافه می‌کند رودنی هوارد-براون از کلیسای Tampa Bay در فلوریدا، افراد نگران این بیماری را مسخره کرد و اصرار داشت که او فقط درهای کلیسای بسته شده خود را "هنگامی که زورگیری رخ می‌دهد" می‌بندد. در سخنانی که مستقیماً در فیس بوک پخش شده بود، تونی اسپل، کشیش در لوئیزیانا گفت: "ما همچنین می‌خواهیم دستمال‌های مسح‌شده را به افرادی که ممکن است ترس داشته باشند، منتقل کنیم، چه کسی ممکن است بیماری داشته باشد و ما معتقدیم که وقتی آن دستمال‌های مسح‌شده می‌روند، فضیلت شفابخشی نیز روی آنها خواهد رفت."

یا در موردی دیگر اسقف اعظم ایلاریون رئیس اداره روابط خارجی کلیسای ارتدکس روسیه در گفت و گو با شبکه تلویزیونی روسیه 24 با اعلام موضع کلیسا گفته بود: "من صریحاً به شما می‌گویم که ما درهای کلیساها را نمی‌بندیم و مراسم‌های مذهبی به مناسبت این ایام مبارک را هم لغو نخواهیم کرد. تدابیر لازم علیه شیوع کرونا در کلیساهای ما باتوجه به سطح انتشار ویروس در هر منطقه اتخاذ خواهد شد البته بدیهی است که به توصیه‌های مقامهای شهر و متخصصان علوم پزشکی هم توجه می‌کنیم."

یا یک کلیسای کاتولیک در مرکز برلین قانونی که در پی شیوع ویروس کرونا مبنی بر تعطیلی مراسم‌های مذهبی تصویب شده، قابل قبول نمی‌داند. کشیش این کلیسا در اظهاراتی عجیب حضور در کلیسا را با سوپرمارکت‌ها مقایسه کرده و گفته: تا وقتی سوپر مارکت‌ها باز هستند، چرا کلیساها بسته باشند. کلیسای ما از هر فروشگاهی امن‌تر است. این کلیسا بر خلاف جامعه کاتولیک آلمان خواهان برگزاری مراسم‌های نیایش خود است و در مقابل تعهد می‌دهد، تنها تا سقف 50 نفر در برنامه های آن شرکت کنند و افراد هنگام ورود و خروج و حضور در کلیسا فاصله 1.5 متر را رعایت کنند و همچنین نام، نشانی و شماره تماس شرکت کنندگان در مراسم را ثبت کند. علاوه بر برلین، کلیسای دیگری در بایرن تقاضایی شبیه به این را اعلام کرده است.

تداوم سهل‌انگاری‌ رؤسای دولت‌های غربی و برخی کشیش‌های مطرح مسیحی واکنش‌هایی را از سوی مردم و رسانه‌ها به همراه داشت؛ به این صورت که عموم مردم و نخبگان و رسانه‌های آن کشورها یکی از عوامل شیوع این بیماری در سرزمین خود را سهل‌انگاری رهبران سیاسی و دینی خویش دانستند.

روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: کلیساها و کشیش‌های ایالات متحده از دستورات "ماندن در خانه" چشم پوشی می‌کنند.

این روزنامه افزود هنگامی که یک کشیش فلوریدا که به علت انجام محدودیت‌های محلی کورونا ویروس به دلیل انجام خدمات کلیسایی دستگیر شده بود، شکایت کرد که او قربانی "یک دولت استبدادی" است.

اما در این بین رسانه‌های جهان با تمجید از اقدامات علمای اسلامی در همسویی با دستورات کادرهای پزشکی و دعوت مردم به رعایت آداب بهداشتی و دستورات مراکز بهداشتی، این نوع اقدامات را مثبت قلمداد کردند.

گاردین در گزارشی دیگر نوشت: عبادت‌کنندگانی که وارد حرم‌ها می‌شدند که نسبت به تعطیل کردن اعتراض می‌کردند. در بیانیه‌ای رهبران مذهبی و حوزه علمیه برجسته قم از زائران خواست در هنگام بحران به خرد و صبر متکی باشند.

Worshippers who entered the shrines chanted objections to the closures. In a statement, religious leaders and a prominent Qom seminary urged pilgrims to rely on wisdom and patience during the crisis.

به هر حال طی روزهای اخیر مقامات دولت‌های غربی و کلیساها تسلیم هجمه‌های مردم و رسانه‌ها شدند و عمده آنها از موضع افراطی خود کوتاه آمدند و اکنون اکثر کلیساها به تعطیلی کشیده شدند.

