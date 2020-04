خواص، ارزش غذایی و عوارض طالبی

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، طالبی یکی از میوه‌های خانواده کدوئیان (Cucurbitaceae) است. این میوه با نام‌های تیل، گرمک و ملون نیز شناخته می‌شود.

در کنار خوردن این میوه به تنهایی، به بسیاری از دستورالعمل‌های اسموتی و دسر نیز افزوده می‌شود و طعم دلچسبش را به یادگار می‌گذارد. صرف نظر از رنگ و طعم دلچسب این میوه تابستانی، دارای بسیاری از ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان‌های مهم است.

در این مطلب هر به آنچه که لازم است در مورد این میوه تابستانی خوشمزه بدانید، می‌پردازیم. لطفا تا انتها با ما همراه باشید.



مزایای خوردن طالبی

آب، آنتی اکسیدان ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی موجود در طالبی می‌تواند انواع مختلفی از فواید سلامتی را به همراه داشته باشد.

به عنوان مثال آنتی اکسیدان‌های موجود در طالبی می‌تواند در جلوگیری از آسیب سلولی که منجر به سرطان و سایر بیماری‌ها می‌شود، پیشگیری کند. در طی متابولیسم، بدن مولکول‌های ناپایداری به نام رادیکال‌های آزاد تولید می‌کند که می‌توانند در بدن جمع شده و به سلول‌ها آسیب برسانند. این آسیب تحت عنوان استرس اکسیداتیو شناخته می‌شود. آنتی اکسیدان‌ها به از بین بردن رادیکال‌های آزاد از بدن و جلوگیری از استرس اکسیداتیو کمک می‌کنند.

طالبی حاوی طیف وسیعی از آنتی اکسیدان ها، از جمله موارد زیر است:

◾سلنیوم

◾بتاکاروتن

◾ویتامین سی

◾لوتئین

◾زآگزانتین

◾کولین

در قسمت زیر به برخی از مهم‌ترین فواید طالبی می‌پردازیم:



◾محافظت از چشم در برابر دژنراسیون ماکولا مرتبط با سن



لوتئین و زآگزانتین دو آنتی اکسیدان مشابه و رنگدانه‌های گیاهی هستند که به میوه‌ها و سبزیجات، رنگی در طیف زرد تا قرمز می‌بخشد. این ترکیب می‌تواند به فیلتر کردن اشعه‌های مضر نور آبی کمک کند. پزشکان معتقدند که این ترکیب نقش محافظتی در سلامت چشم دارد و می‌تواند به جلوگیری از آسیب ناشی از تخریب ماکولای چشم مرتبط با سن (AMD) کمک کند.

علاوه بر این، نویسندگان یک مطالعه منتشر شده در سال ۲۰۰۹ معتقدند که ترکیب لوتئین و زآگزانتین موجود در طالبی، می‌تواند به محافظت از چشم در برابر صدماتی که منجر به AMD می‌شود نیز کمک کند.



◾پیشگیری از ابتلا به آسم



مطالعات انجام شده بر روی حیوانات حاکی از آن است که مصرف مقدار زیادی آنتی اکسیدان بتا کاروتن، نوعی ویتامین A، که در این میوه تابستانی نیز وجود دارد، قادر است به جلوگیری از ابتلا به آسم به افراد کمک کند. بتا کاروتن در میوه‌های زرد و نارنجی مانند طالبی وجود دارد. یک فنجان یا ۱۷۷ گرم طالبی حاوی ۳۵۸۰ میکروگرم بتا کاروتن است. متخصصان، مصرف روزانه ۱۸۰۰ میکرو گرم بتا کاروتن را برای مردان در سن ۱۴ سال و بالاتر و ۱۴۰۰۰ میکروگرم از آن را برای زنان در همان گروه سنی توصیه می‌کنند.

ویتامین C یک ویتامین و آنتی اکسیدان مهم است که می‌تواند در برابر آسم از بدن محافظت کند. برخی از متخصصان نیز استفاده از مکمل‌های ویتامین C را برای درمان آسم پیشنهاد کرده اند. یک فنجان طالبی ۶۵ میلی گرم ویتامین C را فراهم می‌کند. دستورالعمل‌های فعلی توصیه می‌کند که زنان بالغ ۶۵ تا ۷۵ میلی گرم و مردان بالغ ۷۵ تا ۹۰ میلی گرم ویتامین C مصرف کنند.

همچنین، مطالعاتی که در سال ۲۰۱۰ بر روی افراد مبتلا به آسم انجام شده، حاکی از آن است که مبتلایانی که کولین (یکی دیگر از آنتی اکسیدان‌های موجود در طالبی) را به عنوان درمان دریافت کرده اند، سطح التهاب را کاهش داده اند. با این حال، اکثر مطالعات روی مکمل‌های آنتی اکسیدانی متمرکز شده اند، این مکمل‌ها نسبت به منابع غذایی، دوز‌های بسیار قوی تری از مواد مغذی را ارائه می‌دهند.



◾فشار خون



فیبر، پتاسیم، ویتامین C و کولین موجود در طالبی از سلامت قلب حمایت می‌کنند. مصرف غذا‌های سرشار از پتاسیم می‌تواند به کاهش فشار خون کمک کند. انجمن قلب آمریکا (AHA) توصیه می‌کند که یک فرد بالغ باید به طور متوسط روزانه ۴۷۰۰ میلی گرم پتاسیم برای سالم نگه داشتن سیستم قلبی و عروقی مصرف کند. یک فنجان طالبی حدود ۴۷۳ میلی گرم پتاسیم یا ۱۰٪ از میزان توصیه شده روزانه را برای شما فراهم می‌کند.



◾سرطان



بتا کاروتن، توکوفرول و سایر آنتی اکسیدان‌های موجود در طالبی قادرند به جلوگیری از آسیب سلولی ناشی از استرس اکسیداتیو کمک کنند. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد مصرف مکمل‌های حاوی این آنتی اکسیدان‌ها و آنتی اکسیدان‌های دیگر می‌تواند خطر ابتلا به سرطان ریه، پروستات و سایر انواع سرطان را کاهش دهد. این در حالی است که به نظر می‌رسد که فیبر رژیمی قادر است از بدن در برابر سرطان روده بزرگ محافظت کند. یک فنجان طالبی حاوی ۱.۶ گرم فیبر است.



◾هضم



طالبی حاوی مقادیر زیادی آب است و فیبر زیادی را نیز تامین می‌کند. فیبر و آب می‌توانند به جلوگیری از یبوست و تقویت سلامت دستگاه گوارش کمک کنند.



◾آبرسانی بدن



طالبی به لطف دارا بودن مقادیر زیاد آب و محتوای الکترولیتی، گزینه بسیار خوبی برای پیشگیری از کم آب شدن بدن در ماه‌های گرم سال و یا بعد از ورزش است. یک فنجان (۱۷۷ گرم) طالبی حاوی ۱۶۰ گرم آب است. نمونه‌هایی از الکترولیت‌های موجود در طالبی شامل سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم است.



◾پوست و مو



ویتامین A در رشد و نگهداری تمام بافت‌های بدن، از جمله پوست و مو، نقش دارد. ویتامین C بدن را قادر می‌سازد که کلاژنی تولید کند که ساختاری را برای سلول ها، پوست و مو ایجاد می‌کند. بررسی انجام شده در سال ۲۰۱۹ نشان داد که طیف وسیعی از مواد معدنی و ویتامین‌ها می‌توانند در تقویت رشد مو و جلوگیری از ریزش مو نقش داشته باشند.

بسیاری از این ویتامین‌ها و مواد معدنی در مقادیر مختلفی در طالبی وجود دارند، که عبارتند از:

◾ویتامین‌های A، C و E

◾ویتامین‌های گروه B

◾فولات

◾اهن

◾سلنیوم

◾روی

خوب است بدانید که طالبی در آبرسانی کلی بدن نیز نقش دارد. مطالعات نشان می‌دهد که مصرف آب اضافی می‌تواند به حفظ نرمی پوست کمک کند، اگرچه شواهد بیشتری برای تایید این امر ضروری است.



مشخصات تغذیه‌ای طالبی:

جدول زیر برخی از مواد مغذی اصلی موجود در طالبی را نشان می‌دهد. همچنین بسته به سن و جنسیت، مقدار مواد مغذی توصیه شده روزانه برای هر فرد نیز آورده شده است.

ماده مغذی مقدار این ماده در یک فنجان طالبی (۱۷۷ گرم) میزان نیازروزانه فرد بزرگسال

انرژی (کالری) ۶۰.۲، ۳۰۰۰-۱۶۰۰

کربوهیدرات (g) ۱۴.۴، ۱۳۰

فیبر (g) ۱.۶، ۳۳.۶-۲۲.۴

کلسیم (mg) ۱۵.۹، ۱۳۰۰-۱۰۰۰

آهن (mg) ۰.۴، ۱۸-۸

منیزیم (mg) ۲۱.۲، ۴۲۰-۳۱۰

فسفر (mg) ۲۶.۶، ۱۲۵۰-۷۰۰

پتاسیم (mg) ۴۷۳، ۴۷۰۰

سدیم (mg) ۲۸.۳، ۲۳۰۰

سلنیوم (mcg) ۰.۷، ۵۵

فلوراید (mcg) ۱.۸ (بدون داده)

ویتامین C (mg) ۶۵، ۹۰-۶۵

بتاکاروتن (mcg) ۳۲۴۰ (بدون داده)

ویتامین A (mcg RAE) ۲۷۰، ۹۰۰-۷۰۰

فولات (mcg DFE) ۳۷.۲، ۴۰۰

لوتئین + زاگزانتین (mcg) ۴۶ (بدون داده)

توکوفرول، گاما (mg) ۰.۲ (بدون داده)

ویتامین K (mcg) ۴.۴، ۱۲۰-۷۵



طالبی در رژیم غذایی

زمانی که می‌خواهید یک طالبی بخرید، دقت کنید که محکم، سنگین و متقارن و بدون هر خال و یا لکی باشد. طالبی‌های فصل، اغلب شیرین و پرآب هستند در حالیکه اگر در فصلی غیر از فصل مخصوص طالبی، طالبی بخرید ممکن است گوشت سفت تری داشته باشد.

در قسمت زیر روش‌هایی برای تهیه و سرو طالبی آورده شده است:

◾می توانید آن را قاچ کرده و تازه بخورید و از لذتی بی نظیر بهره‌مند شوید.

◾با تکه‌هایی از طالبی تازه، پاپایا، آناناس و انبه یک سالاد میوه تروپیکال درست کنید.

◾طالبی را خیلی ریز خرد کنید و آن را به لیموناد، چای سرد (Iced tea) یا آب اضافه کنید.

◾با ترکیب پاپایا، انبه، فلفل تند فرنگی یا جالاپنو، طالبی و فلفل قرمز یک سالسای تازه درست کنید.

◾با ترکیب طالبی با آب آناناس، توت فرنگی یخ زده و ماست یونانی یک اسموتی دلچسب درست کنید.

◾با طالبی، خربزه‌ی قندک و توت فرنگی کباب میوه درست کنید و سپس آن را با دیپ ماست سرو کنید.



عوارض جانبی طالبی



ممکن است مصرف طالبی در برخی از افراد با شرایط خاص، باعث بروز عوارض جانبی شود. به عنوان مثال:

◾افراد با شرایط محدودیت مصرف قند

افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ یا سایر شرایطی که به رژیم غذایی با قند کم نیاز دارند، باید در مصرف طالبی احتیاط کنند.

◾آلودگی



اگر خربزه از طریق آبیاری و یا روش‌های مراقبتی کشاورزی با باکتری‌ها در تماس باشد، ممکن است پوست بیرونی اش به این باکتری‌ها آلوده شود و تمیز نباشد. شستشوی قسمت خارجی طالبی قبل از بریدن آن می‌تواند خطر ورود باکتری‌های مضر مانند سالمونلا را به گوشت میوه کاهش دهد.

◾پتاسیم



طالبی حدود ۱۰٪ از نیاز‌های پتاسیم فرد را تأمین می‌کند.

بتا بلاکر‌ها (Beta blockers) یا مسدودکننده گیرنده آدرنرژیک بتا، نوعی دارو که پزشکان اغلب برای بیماری‌های قلبی تجویز می‌کنند، می‌تواند باعث بالا رفتن سطح پتاسیم شود. افرادی که از بتا بلاکر‌ها استفاده می‌کنند، باید طالبی را با رعایت اعتدال مصرف کنند، زیرا سطح بالای پتاسیم می‌تواند منجر به آسیب کلیه شود.

همچنین اگر کسی مشکل کلیوی داشته باشد، باید قبل از افزایش مصرف غذا‌های حاوی پتاسیم زیاد، مانند طالبی با پزشک خود مشورت کند.

منبع: سلامت

