استیک گوساله خانگی با سس مخصوص

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، استیک غذایی گوشتی است که گفته می شود ابتدا میان آمریکایی ها رایج بوده است و امروزه در تمامی کشورها این غذای خوش طعم و عالی به صورت های گوناگونی طبخ و سرو می شود .درجه حرارت پخت استیک، بسته به اینکه از چه نوع گوشتی برای تهیه آن استفاده می‌شود متفاوت است و درجه‌های پخت استیک بسته به مدت زمانی که حرارت می‌بیند به چهار گروه تقسیم می‌شود:

کاملا خام (Blue Rare).

خام (Rare).

خام مدیوم (Medium Rare).

مدیوم (Medium)؛

مدیوم خوب (Medium well).

کاملا پخته (Well done).

در استیک خام، سطح بیرونی پخته شده و درون آن خام است و هرچه درجه پخت استیک به سمت مدیوم و کاملا پخته پیش می‌رود استیک، مغز پخت‌تر می‌شود. درجه پخت استیک کاملا سلیقه‌ای است و بر روی ارزش غذایی آن تاثیری ندارد. استیک گوساله، یکی از انواع استیک است که با گوشت فیله گوساله درست شده و معمولا با سس مخصوصی سرو می‌شود.

مواد لازم

فیله گوساله ۲۵۰ گرم

فلفل سیاه ۱/۲ قاشق چایخوری

نمک ۱/۴ قاشق چایخوری

روغن زیتون ۲ قاشق غذاخوری

قبل از پختن استیک، گوشت را از یخچال خارج کرده و اجازه دهید حدود یک ساعت در دمای محیط قرار گیرد تا دمای آن افزایش یابد و گرما از طریق منافذ گوشت به مغز آن نفوذ کند. همچنین باید اطمینان حاصل کنید که تابه یا گریل کاملا داغ شده تا استیک کاراملیزه و خوشمزه شود.

در حین پختن، هر دقیقه یکبار استیک را برگردانید تا مطمئن شوید کاملا پخته است.

بعد از پختن، استیک را در ظرف سرو قرار داده و روی آن را با مقداری روغن زیتون یا کره ذوب شده چرب کنید.

دستور تهیه:

فیله گوساله را روی تخته آشپزی قرار داده و آن را با روغن زیتون، مقداری نمک و فلفل سیاه خوب مالش دهید تا کاملا به روغن آغشته شده و مزه دار شود.

تابه یا گریل را روی حرارت قرار دهید و اجازه دهید کاملا داغ شود. استیک را در تابه قرار داده و برای درجه خام مدیوم (Medium Rare) حدود ۶ دقیقه بپزید یا اگر دوست دارید استیک شما به درجه کاملا پخته برسد مدت زمان بیشتری به پختن اختصاص دهید. هر دقیقه یکبار استیک را برگردانید تا دو طرف آن به یک اندازه بپزد.

برای مزه دار کردن بیشتر استیک یک یا همه موارد زیر را انجام دهید:

یک بوته سیر را از وسط به دو نیم تقسیم کرده و هر بار که استیک را برمی گردانید آن را روی استیک بمالید.

یک تکه کره را روی استیک در حال پختن بمالید، کره طعم و مزه فوق العاده‌ای به استیک می‌دهد.

چند شاخه آویشن یا رزماری به دسته یک قاشق چوبی بسته و هر دقیقه روی استیک بمالید تا مزه دار شود.

مالیدن سبزیجات معطر روی استیک گوساله

پس از اینکه دو طرف استیک پخته شد، آن را در بشقاب بکشید و عصاره گوشت جمع شده در تابه را روی آن بدهید.

استیک گوساله را با یک چاقوی تیز برش زده و با سس مخصوص سرو کنید.

طرز تهیه سس مخصوص استیک گوساله

مواد لازم

زرده تخم مرغ ۲ عدد

سرکه ۲ قاشق غذاخوری

نمک اندکی

پودر موسیر ۱/۲ قاشق چایخوری

جعفری و ترخون ساطوری ۱ قاشق غذاخوری

دستور تهیه:

کره را در ظرفی ریخته و روی حرات ملایم قرار دهید تا ذوب شود.

زرده تخم مرغ‌ها را در ظرفی ریخته، روی حرارت غیر مستقیم قرار دهید و شروع به هم زدن زرده‌ها کنید. همین که زرده تخم مرغ تغییر رنگ داد، کره را به آن اضافه کنید، سپس سرکه را نیز افزوده و هم بزنید.

سس را از روی حرارت بردارید، پودر موسیر، جعفری و ترخون را به آن اضافه کرده و هم بزنید تا یکدست شوند.

این سس را بلافاصله همراه با استیک گوساله مصرف کنید.

استیک غذایی سرشار از پروتئین است که کالری بالایی دارد و مصرف آن برای تامین انرژی مورد نیاز بدن لازم است. به طور کلی هر ۱۰۰ گرم گوشت استیک حاوی ۱۷ گرم پروتئین بوده، بنابراین برای ورزشکاران و افرادی که فعالیت بدنی بالایی دارند مفید است. البته نباید فراموش کرد که مصرف گوشت قرمز در افراد مسن و کسانی که به بیماری نقرس مبتلا هستند باید با احتیاط صورت گیرد.

منبع: بیتوته

