فواید پرتقال برای زنان باردار

در دوران بارداری، زنان باردار باید مواد مغذی زیادی را دریافت کنند از جمله پروتئین‌ها، مواد معدنی، چربی‌ها و ویتامین‌های مختلف. ویتامین‌ها بسیار مهم هستند زیرا روی سیستم ایمنی بدن تاثیر بسیار زیادی دارند، مصرف ویتامین‌ها موجب بهبود سیستم ایمنی بدن زنان باردار می‌شود، بنابراین انواع ویروس‌ها، میکروب‌ها و باکتری‌هایی که باعث بیماری می‌شوند، نمی‌توانند آن‌ها را در تحت تاثیر قرار بدهند. ویتامین C ویتامینی عالی برای حفظ و افزایش استقامت بدن زنان باردار است. از منابع مهم ویتامین C می‌توانیم میوه‌های خانواده‌ی مرکبات را نام ببریم. و یکی از میوه‌های این خانواده که هم بسیار خوش طعم و مزه است و هم فایده‌ی زیادی برای زنان باردار دارد، پرتقال است.

پرتقال یکی از قدیمی ترین و پرمصرف ترین مرکبات است که بشر از آن تا کنون استفاده کرده است و خواص پرتقال بخصوص در تصفیه خون و بسیاری از بیماری ها مفید است .

خواص پرتقال

پرتقال سرشار از ویتامین های B,C دارای آهن ، کلسیم ، فسفر ، پتاسیم ، سدیم و مس است.

مزیت های سالم خوردن پرتقال در بارداری

بر طبق پیشنهاد انجمن ملی سلامت، یک مادر باردار باید هر روز 85 میلی گرم ویتامین ث مصرف کند.

منبع مناسبی از آنتی‌اکسیدان‌ها است

اساسا میوه‌های خانواده‌ی مرکبات دارای ویتامین C بسیار بالایی هستند. به عنوان مثال در یک پرتقال متوسط ​​ حدود ۸۰ میلی‌گرم ویتامین C وجود دارد. بنابراین می‌توان گفت که این میوه برای تامین مقدار مورد نیاز از ویتامین C برای زنان باردار مناسب است زیرا مقدار مورد نیاز روزانه‌ی این ویتامین برای زنان باردار به طور متوسط ​​حدود ۸۸ میلی‌گرم در روز است.

علاوه بر این، آنتی‌اکسیدان و ویتامین C موجود در مرکبات می‌تواند استقامت بدنی زنان باردار را افزایش دهد. مصرف مرکبات به طور منظم می‌تواند سلامت جسمی مادر و جنین را به خوبی حفظ کند.

غنی از ویتامین ث می باشد

پرتقال غنی از ویتامین ث می باشد که موجب تقویت سیستم ایمنی بدن در طول بارداری می شود.

پرتقال باعث جذب روی و آهن میشود

تست های پزشکی نشان داده اند که پرتقال به سلامت کودک نیز کمک می کند و موجب تقویت سیستم ایمنی بدن کودک نیز می شود.

ویتامین ث یک ویتامین قابل حل در آب است و نمی تواند به طور دائم در داخل بدن باقی بماند. زنان باردار هر روز باید پرتقال بخورند تا بتوانند این ویتامین را به بدن خود برسانند.

سلامت چشم‌های جنین را حفظ می‌کند

به طور کلی، سلامت کودک به ویژه سلامت چشم او در زمانی که داخل رحم مادر است تعیین می‌شود. یکی از مزایای مرکبات برای زنان باردار این است که می‌تواند به ایجاد ویتامین A حاصل از ترکیبات کاروتنوئید کمک کند. و ویتامین A برای توسعه‌ی قوه‌ی بینایی جنین بسیار مفید است.

بنابراین، پرتقال در بهبود بینایی جنین و حفاظت از نوزادان در برابر انواع مختلف بیماری‌های مرتبط با چشم و پوست بسیار مفید است.

کاهش واکنش های آلرژیکی با مصرف پرتقال

تحقیقات نشان داده است که خوردن پرتقال موجب کاهش واکنش های آلرژیکی می شود.همچنین به رشد مناسب مغز کمک می کند.

فشار خون را در حد طبیعی حفظ می‌کند

وضعیت بدنی زنان باردار نوسان دارد و این بسیار قابل درک است از جمله این‌که گاهی فشار خون پایین است و گاه بالا می‌رود و در واقع تجربه کردن چنین شرایطی توسط زنان باردار طبیعی است. بارداری زنان را هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ جسمانی تغییر می‌دهد و همین تغییرات ارتباط زیادی با سیستم سلامت زنان باردار دارد.

بنابراین، برای غلبه بر این وضعیت، زنان باردار می‌توانند به طور مرتب میوه‌های خانواده‌ی مرکبات را مصرف کنند. میوه‌های مرکبات حدودا حاوی ۳۳۸ میلی‌گرم پتاسیم هستند. این مقدار پتاسیم برای تنظیم فشار خون بسیار موثر است و بنابراین به سلامتی زنان باردار کمک زیادی می‌کند.

دارای خواص ضد التهابی

پرتقال دارای خواص ضد التهابی است که به درمان انواع بیماری ها مانند آرتریت کمک می کند.

از فشار خون بالا و یبوست پیشگیری می کند

پرتقال به خاطر داشتن پتاسیم بسیار بالایی که دارد از فشار خون بالا در زنان باردار پیشگیری می کند. همچنین منبع خوبی از فیبر محسوب می شود و از یبوست نیز پیشگیری می کند.

