نقش ویتامین c در پیشگیری و درمان کرونا

شهاب اولیایی رژیم شناس و متخصص تغذیه در گفت و گو با خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: ویتامین c از موارد محلول در آب محسوب می‌شود که بدن قادر به ساخت و ذخیره آن نیست و باید به طور روزانه مواد اختصاصی برای تامین این ویتامین مصرف شود. مقدار نیاز روزانه در افراد مختلف بر حسب سن و وضعیت موجود متفاوت است و بر حسب سن از ۴۰ تا ۱۲۰ گرم را شامل می‌شود. همچنین بر اساس وضعیت، بعضی از حالات مانند زنان باردار، افرادی که سیگار مصرف می‌کنند، ورزشکاران و بیماران نیاز به این ویتامین را افزایش می‌دهد.

او در ادامه افزود: در ورزشکاران به دلیل تمرین‌های ورزشی منظم و مداوم، تولید رادیکال‌های آزاد افزایش پیدا می‌کند و در مقابل نیاز به مواد آنتی اکسیدان دار مانند ویتامین c زیاد می‌شود. در افراد بیمار به خصوص سرماخوردگی‌ها برای افزایش قدرت سیستم ایمنی و بهبود عملکرد لنفوسیت‌ها، مصرف ویتامین c توصیه شده است.

اولیایی گفت: ویتامین c در تقویت سیستم ایمنی، کارکرد گلبول‌های سفید خون، سلامتی پوست، ساخت کلاژن (جلوگیری از پیر شدن پوست)، پیشگیری از سکته‌های قلبی و مغزی، پیشگیری از افزایش چربی خون و پیشگیری از سرطان‌های مختلف نقش موثری دارد.

این متخصص تغذیه مطرح کرد: در بسیاری از تحقیقات مشاهده شده است که خطر ابتلا به بیماری‌های ویروسی با مصرف ویتامین c کاهش پیدا نمی‌کند، اما ممکن است در کوتاه کردن دوره بیماری تاثیر مثبت داشته باشد. به همین منظور مصرف ویتامین c در بهبود بیماری‌های ویروسی می‌تواند موثر باشد. با توجه به عدم اطلاعات جامع نسبت به بیماری کرونا، توصیه سازمان جهانی بهداشت این است که از مصرف بیش از حد مکمل‌های ویتامین c خودداری شود؛ زیرا در صورت زیاده روی و تاثیر منفی بر سلول، می‌تواند خطر ابتلا را افزایش دهد. البته این موارد ذکر شده به تحقیقات جامع تری نیاز دارند؛ بنابراین توصیه می‌کنیم برای پیشگیری و درمان کرونا، بهتر است از منابع طبیعی و غذایی ویتامین c استفاده شود و نیازی به مصرف مکمل‌های این ویتامین وجود ندارد.

این متخصص تغذیه بیان کرد: منابع غذایی ویتامین c شامل سبزیجات تازه (اسفناج، کلم و جعفری)، میوه‌ها (پرتقال، لیمو شیرین، کیوی، آناناس و لیمو ترش)، فلفل دلمه، گوجه فرنگی و پیاز می‌شود که توصیه می‌کنیم در برنامه غذایی روزانه به میزان لازم استفاده شود. در صورتی که نسبت به مکمل‌های ویتامین c افراط صورت بگیرد، می‌تواند مشکل گوارشی مانند اسهال و خطر بروز سنگ‌های کلیوی را افزایش دهد. برای مصرف مکمل‌های ویتامین c از ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ میلی گرم را در نظر بگیرید.

اولیایی در پاسخ به تاثیر ویتامین c برای پیشگیری و بهبود کرونا، گفت: در واقع تحقیقاتی انجام شده، اما هنوز نتیجه قطعی ایجاد نشده است. در بعضی تحقیقات مصرف مقادیری با دُز‌های بالای ویتامین c در بهبود وضعیت بیماران مبتلا به کرونا تا حدی تایید شده است، اما این تحقیق کامل نیست و نمی‌توان به عنوان توصیه اصلی برای درمان کرونا در نظر گرفت.

این رژیم شناس مطرح کرد: نگهداری بیش از حد مواد غذایی حاوی ویتامین c در یخچال، پختن آن‌ها و نور می‌تواند تاثیر این ویتامین را کاهش دهد؛ بنابراین سعی کنید میوه و سبزیجات را به صورت تازه مصرف کنید.

او در ادامه افزود: نوزادانی که در سال اول زندگی از شیر مادر استفاده نمی‌کنند، زنان باردار، افرادی که در معرض سوء تغذیه هستند، افراد مسن، بی اشتها، مبتلا به ایدز، سیگاری، مبتلا به دیابت نوع ۱ و وابسته به انسولین و مبتلا به بیماری‌های گوارشی باید نسبت به مصرف ویتامین c دقیق و محتاط باشند و به میزان لازم استفاده کنند.

