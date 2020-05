۱۱ فردی که شیوع ویروس کرونا را پیش بینی کرده بودند

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در ماه‌های اخیر در فضای مجازی درباره‌ی کتاب‌ها و فیلم‌هایی که به شیوع جهانی یک بیماری اشاره داشتند بسیار صحبت شده است.

بیل گیتس، هم‌مؤسس و مدیرعامل سابق مایکروسافت، هشدار داد که احتمال دارد «تقریباً هر بیست سال یک بار» یک بیماری همه گیر ویروسی رخ دهد.

گیتس در مصاحبه‌ای گفته شیوع جهانی ویروس کرونا باعث خواهد شد دولت‌های آینده «امکانات تشخیصی و سیستم‌های هشدار سریع آماده به کار» داشته باشند.

به گفته‌ی گیتس: «هزینه‌ی لازم برای همه‌ی این‌ها در مقایسه با آنچه که حالا درگیرش هستیم بسیار اندک است. حالا مردم فهمیده اند که با این همه سفر بین المللی که صورت می‌گیرد واقعاً این احتمال وجود دارد که تقریباً هر بیست سال یک بار سر و کله‌ی یکی از این بیماری‌ها پیدا شود. به همین خاطر شهروندان از دولت‌ها انتظار دارند این مسأله را اولویت خود قرار دهند.»

گیتس سال‌ها است که درباره‌ی وقوع یک بیماری دنیاگیر هشدار می‌دهد، همانطور که کارشناسان برجسته‌ی حوزه‌ی سلامت هشدار داده اند.

در ادامه با کسانی آشنا خواهیم شد که از قرار معلوم از مدت‌ها قبل در مورد شیوع ویروس کرونا هشدار داده بودند.

بیل گیتس، هم‌مؤسس و مدیرعامل سابق مایکروسافت

بیل گیتس از سال‌ها قبل درباره‌ی وقوع یک بیماری دنیاگیر هشدار داده بود. او در سخنرانی تد سال ۲۰۱۵ خود گفته بود که دنیا «آمادگی بیماری همه گیر بعدی را ندارد».

در سال ۲۰۱۸ هم گیتس در مناظره‌ای گفته بود ممکن است ظرف یک دهه‌ی آینده یک بیماری دنیاگیر رخ دهد.

او در صحبت‌های خود از شبیه سازی انجام شده توسط مؤسسه مدل سازی بیماری‌ها (Institute for Disease Modeling) گفته بود که بیان می‌کرد نوعی آنفولانزای جدید شبیه به بیماری دنیاگیر سال ۱۹۱۸ که باعث مرگ ۵۰ میلیون نفر در سرتاسر دنیا شد، رخ خواهد داد و این بیماری جدید به احتمال زیاد ظرف ۶ ماه ۳۰ میلیون قربانی خواهد گرفت.

به گفته‌ی گیتس، در دنیای به هم پیوسته‌ی امروز ما احتمال وقوع چنین بیماری هایی، چه به صورت طبیعی و چه بر اثر حملات بیولوژیک، کماکان سیری صعودی خواهد داشت. او در اینباره گفته: «در خصوص تهدیدات بیولوژیک ضرورتی احساس نمی‌شود. دنیا باید با همان جدیتی آمادگی بیماری‌های همه گیر را داشته باشد که برای جنگ دارد.»

مایکل استرهلم، متخصص بیماری‌های واگیردار

مایکل استرهلم، کارشناس آمریکایی، از یک دهه قبل درباره‌ی وقوع یک بیماری دنیاگیر هشدار داده. او در سال ۲۰۰۵ در مقاله‌ای گفته بود: «ما در مقطع بحرانی‌ای از تاریخ هستیم. فرصت آمادگی برای بیماری دنیاگیر بعدی در حال از دست رفتن است. باید با قاطعیت و عزم راسخ اقدامی کنیم.»

استرهلم در کتاب ۲۰۱۷ خود به نام «مرگبارترین دشمن: جنگ ما علیه میکروب‌های قاتل» (Deadliest Enemy: Our War Against Killer Germs) هم گفته بود که آمریکا آمادگی کافی برای یک بیماری دنیاگیر را ندارد.

رابرت جی. وبستر، ویروس شناس و کارشناس آنفولانزا

وبستر در کتاب خود که در دسامبر سال ۲۰۱۹ منتشر شد، وقوع یک آنفولانزای دنیاگیر را پیش بینی کرده بود. او در کتاب خود به نام «شکارچی آنفولانزا: رمزگشایی از راز‌های یک ویروس» (Flu Hunter: Unlocking the secrets of a virus) وقوع یک بیماری دنیاگیر مرگبار و مشکل ساز دیگر را نه تنها محتمل، بلکه حتمی دانسته بود.

وبستر گفته بود که ممکن است قبل از آنکه بتوان این بیماری دنیاگیر را به طور کامل یا تا حدودی کنترل کرد، میلیون‌ها نفر جان خود را از دست دهند: «طبیعت دست آخر با چیزی شبیه به ویروس آنفولانزای سال ۱۹۱۸ بار دیگر نوع بشر را به چالش خواهد کشید. ما باید خود را آماده کنیم.»

سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا

جامعه اطلاعاتی آمریکا در گزارش «ارزیابی تهدیدات جهانی» خود در سال ۲۰۱۸ درباره‌ی تهدید دائمی ظهور یک میکروب کشنده‌ی جدید با سرایت پذیری بالا هشدار داده بود.

این سازمان در گزارش سال ۲۰۱۹ خود هم که در ژوئن آن سال منتشر شد، نسبت به آسیب پذیری ایالات متحده آمریکا و دنیا در برابر شیوع آنفولانزای دنیاگیر بعدی یا شیوع گسترده‌ی یک بیماری واگیردار هشدار داده بود که ممکن است به مرگ و میر و معلولیت‌های فراوانی منجر شود، تأثیری جدی بر اقتصاد جهانی بگذارد، به منابع جهانی آسیب زند و تقاضای کمک از ایالات متحده آمریکا را افزایش دهد.

جرمی کونیندیک، از مقامات دولت اوباما

جرمی کونیندیک، مدیر سابق اداره‌ی کمک به فجایع برون مرزی (Foreign Disaster Assistance) سازمان نمایندگی ایالات متحده آمریکا برای توسعه بین المللی در دولت باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا، از ظهور ویروسی به شدت واگیردار و کشنده شبیه به آنفولانزای دنیاگیر سال ۱۹۱۸ صحبت کرده بود.

کونیندیک در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۷ نوشته بود که در مورد وقوع یک بحران پزشکی در سطح جهانی در آینده شکی نیست و تنها سؤالی که وجود دارد زمان آن است.

او اضافه کرده بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا آمادگی چنین بیماری دنیاگیری را ندارد.

لوسیانا بوریو، از مقامات سابق کاخ سفید

دکتر لوسیانا بوریو، مدیر تیم آمادگی پزشکی و دفاع بیولوژیک در شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، قبلاً در مورد خطر شیوع یک آنفولانزای دنیاگیر هشدار داده بود.

بوریو در سال ۲۰۱۹ شیوع جهانی نوعی آنفولانزا را نگرانی شماره یک در خصوص امنیت سلامت بیان کرده بود و گفته بود که نگران است کشورش آمادگی چنین بیماری‌ای را نداشته باشد.

مقامات حوزه‌ی سلامت عمومی ایالت ماساچوست آمریکا

مقامات حوزه‌ی سلامت عمومی ایالت ماساچوست آمریکا بیشتر از یک دهه قبل پیش بینی کرده بودند که احتمالاً یک بیماری تنفسی جدید میلیون‌ها نفر را بیمار خواهد کرد.

این پیش بینی در سال ۲۰۰۶ صورت گرفته بود.

این مقامات یک برنامه‌ی آمادگی هم در نظر داشتند و در صد بودند در صورت اشباع شدن بیمارستان‌ها از مکان‌های بزرگی همچون مدارس به عنوان مراکز درمانی جایگزین استفاده کنند.

دین کونتز، نویسنده

در ماه‌های اخیر در فضای مجازی صحبت از آن بوده که دین کونتز، نویسنده‌ی آمریکایی، در رمان سال ۱۹۸۱ خود شیوع ویروس کرونا را پیش بینی کرده بود.

کونتز در کتاب خود به نام «چشمان تاریکی» (The Eyes of Darkness) به یک ویروس با عنوان «ووهان-۴۰۰» اشاره کرده بود، یعنی همان شهر منشأ شیوع ویروس کرونا در چین.

البته ویروس ووهان-۴۰۰ که کونتز در کتاب خود درباره‌ی آن نوشته بود، ساخته‌ی دست یک دانشمند و در واقع سلاحی بیولوژیک بود که میزان کشندگی آن ۱۰۰ درصد بود.

سیلویا براون، نویسنده

شخص دیگری که در ماه‌های اخیر ادعا شده او هم شیوع یک بیماری دنیاگیر مانند ویروس کرونا را پیش بینی کرده بود سیلویا براون است، نویسنده‌ای آمریکایی که مدعی بود از توانایی پیشگویی برخوردار است.

براون در کتاب سال ۲۰۰۸ خود به نام «پایان دوران: پیش بینی‌ها و پیشگویی‌هایی درباره پایان دنیا» (nd of Days: Predictions and Prophecies About the End of the World) نوشته بود: «حوالی سال ۲۰۲۰ یک بیماری شدید شبیه به ذات الریه در سرتاسر دنیا گسترش خواهد یافت که به ریه‌ها و نایژه‌ها حمله می‌برد و در برابر همه‌ی درمان‌های شناخته شده مقاوم است.»

گرچه بیماری کووید-۱۹ می‌تواند منجر به ذات الریه شود، اما یک «بیماری شدید شبیه به ذات الریه» نیست.

براون همچنین در کتابش نوشته بود که این بیماری «یکباره، به همان سرعتی که پدیدار شده بود، از میان خواهد رفت»، مسأله‌ای که در مورد ویروس کرونا صدق نمی‌کند.

براون که حالا در قید حیات نیست، پیشگویی‌های دیگری هم داشت که بعد‌ها ثابت شد درست نبودند.

استیون سودربرگ و اسکات زد. برنز، کارگردان و نویسنده‌ی فیلم «شیوع»

استیون سودربرگ و اسکات زد. برنز، کارگردان و نویسنده‌ی فیلم «شیوع» (Contagion) هم از قرار معلوم شیوع ویروس دنیاگیر کرونا را پیش بینی کرده بودند.

این فیلم که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد، درباره‌ی یک بیماری خیالی به نام MEV-۱ است که به یک بیماری دنیاگیر تبدیل می‌شود. این بیماری از یک خفاش به یک خوک و از آن خوک به یک انسان منتقل شده بود و آن شخص هم قبل از آنکه دست هایش را بشوید با فرد دیگری دست داده بود.

این ویروس خیالی یک دوره‌ی نهفته‌ی ۷۲ ساعته داشت و میزان کشندگی آن بالا بود.

نستراداموس، پیشگو

گمان می‌رود نستراداموس، طبیب، منجم و پیشگوی مشهور قرن شانزدهم میلادی هم وقوع یک «بلا» شبیه به ویروس کرونا را پیش بینی کرده بود.

برخی معتقدند در یکی از شعر‌های کتاب سال ۱۵۵۵ نستراداموس به نام Les Prophéties نکاتی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به پیش بینی شیوع ویروس کرونا و قرنطینه‌ی حاصل از آن تفسیر کرد. اما حقیقت آن است که این‌ها چیزی جز یک حدس نیستند؛ و گرچه بعضی اعتقاد دارند نستراداموس وقایعی را به درستی پیش بینی کرده، اما برخی هم این نکته را در مورد ویروس کرونا درست نمی‌دانند.

