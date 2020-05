در رویداد Xbox 20/20 شرکت مایکروسافت چه گذشت؟

شب گذشته به صورت آنلاین برگزار شد؛

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت مایکروسافت سرانجام کنفرانسی آنلاین برای کنسول نسل بعد خود برگزار کرد و در آن به بازی‌های مورد انتظار و برخی ویژگی‌های Xbox Series X پرداخت.

این گردهمایی اینترنتی شب گذشته با عنوان Xbox ۲۰/۲۰ بر روی شبکه رفت و از این رو کاربران توانستند ویدیو‌های جدیدی از عناوین محبوب خود را روی نسل آینده کنسول‌های خانگی مشاهده کنند. شرکت مایکروسافت در ادامه نام بازی‌سازان و عناوین آن‌ها را نیز برای Xbox Series X مشخص و همچنین قابلیت Smart Delivery را به کاربران معرفی کرد.

گفتنی است از بین عناوین معرفی شده، حداقل ۹ بازی مذکور در حال حاضر برای نسل آینده آماده هستند و همچنین هیچ یک از بازی‌های معرفی شده از عناوین انحصاری ایکس باکس نیستند. انتظار می‌رود شرکت مایکروسافت برای رونمایی از بازی‌های انحصاری کنسول Xbox Series X رویداد دیگری را در آینده تحت نظر قرار داده باشد.

صفحه آغازین جدید کنسول ایکس باکس

از مواردی که در رویداد شب گذشته شرکت مایکروسافت به جهان معرفی شد می‌توان به لوگوی جدید بر روی صفحه آغازین کنسول اشاره کرد. این تصویر که ابتدا توسط لری هریب تایید شد قرار است تا لوگوی جدید سیستم مایکروسافت برای کنسول‌های جدید ایکس باکس باشد.

هریب در توئیتر خود با انتشار ویدیویی نوشت: "من خیلی خوشحالم که انیمیشن و صدای جدید شروع کردن تجربه استفاده از ایکس باکس سری ایکس رو تایید کنم. ما این تصویر را پیش‌تر به نمایش گذاشتیم اما من خواستم تا به صورت رسمی و جداگانه آن را تایید کنم چون ممکن بود برخی افراد متوجه آن نشده باشند". گفتنی است که شرکت مایکروسافت همواره ارزش زیادی برای صفحات شروع کننده کنسول خود قائل بوده و این امر در تمامی نسل‌ها دیده می‌شود.

معرفی قابلیت Smart Delivery بر روی کنسول Xbox Series X

ویژگی معرفی شده Smart Delivery به کاربران این امکان را می‌دهد که در صورت خرید بازی برای کنسول ایکس باکس وان، نسخه کپی شده‌ای را نیز برای نسل بعد، یعنی Xbox Series X دریافت کنند. به این صورت، اگر کاربر جدیدترین ایکس باکس را خریداری کند و مشخصات حساب کاربری خود را وارد نماید، شرکت مایکروسافت نسخه بروز شده و متناسب با دستگاه را در اختیار فرد قرار می‌دهد. این ویژگی در واقع سندی است که افراد همواره در حال بازی کردن جدیدترین و با کیفیت‌ترین نسخه یک عنوان هستند. برای استفاده از ویژگی جدید، اشخاص می‌بایست کنسول Xbox Series X را خریداری کرده باشند و بازی‌های مورد نظرشان امکان سازگاری بر روی هر دو دستگاه را داشته باشند.

عناوینی که از قابلیت Smart Delivery بر روی کنسول Xbox Series X پشتیبانی می‌کنند

Assassin's Creed Valhalla

Call of the Sea

Chorus

Cyberpunk 2077

Halo Infinite

Hellblade 2

Dirt 5

Scarlet Nexus

Second Extinction

The Ascent

Vampire: The Masquerade -- Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

چه بازی‌هایی بر روی کنسول ایکس باکس سری ایکس تایید شده‌اند

مایکروسافت، همانطور که ذکر شد، از عناوین قابل استفاده بر روی کنسول جدید خود نیز رونمایی کرد. برخی از بازی‌هایی که در برنامه شب گذشته مورد بررسی قرار گرفتند از عناوینی بودند که به تازگی به طرفداران معرفی شده بودند. در ادامه بازی‌های مورد نظر معرفی و تاریخ عرضه برخی از آن‌ها نیز مشخص شده است.

عنوان مورد انتظار Assassin's Creed Valhalla

شرکت یوبیسافت اخیرا با انتشار تریلر سینمایی از عنوان Assassin's Creed Valhalla طرفداران خود را خوشحال کرد و گفت کاربران تا انتشار جزئیات بعدی نیاز به صبر زیادی ندارند. در رویداد آنلاین شب گذشته، شرکت سازنده با انتشار ویدیویی جدید، کیفیت بازی بر روی کنسول XBox Series X را به نمایش گذاشت. عنوان مورد انتظار شرکت یوبیسافت این بار در زمان وایکینگ‌ها به وقوع می‌پیوندد.

ویدویی جدید منتشر شده نمایش دقیقی از یک گیم‌پلی نبود و جزئیات زیادی را از نحوه مبارزه و دنیای بازی به نمایش نگذاشت. در عوض تمرکز این ویدیو بر روی مکان‌های بازی و مناظر نروژ تا انگلیس بود. همچنین قسمت‌هایی از این نمایش نشانگر Evior، شخصیت اصلی، در حال استفاده از تیغ معروف اساسینزها، هدایت کشتی‌ها، مدیریت ارتش خود و پرتاب تبر‌ها در جنگ بود. این عنوان در زمان عرضه Xbox Series X قابل استفاده است و همچنین از قابلیت Smart Delivery پشتیبانی می‌کند.

معرفی بازی Yakuza: Like a Dragon

مایکروسافت همچنین در گردهمایی خود انتشار بازی Yakuza: Like a Dragon، که به عنوان یاکوزا ۷ هم شناخته می‌شود، را برای ایکس باکس جدید تایید کرد. این سری از ابتدای ساخت عناوین خود بر روی کنسول‌های ایکس باکس عرضه می‌شد، در نتیجه انتشار آن برای Xbox Series X مسئله‌ای دور از ذهن نبود.

گفتنی است این بازی اوایل سال در ژاپن به نمایش گذاشته شد و وجودش بر روی کنسول Play Station 4 نیز تایید شده بود. بازی مذکور همچنین با به پایان رساندن داستان شخصیت کازوما، حالا بیانگر روایت زندگی کاسوگا ایچیبان است. عنوان Yakuza مانند اساسینز، در زمان عرضه کنسول جدید مایکروسافت در دسترس خواهد بود.

عنوان انقراض ثانویه و یا همان Second Extinction

بازی Second Extinction عنوانی تیراندازی اول شخص است که افراد با همراهی دو کاربر دیگر می‌توانند به شکار دایناسورها بپردازند. ویدیوی منتشر شده از این بازی دنیایی آخرالزمانی را به نمایش گذاشت که توسط دایناسورهای جهش‌یافته اشغال شده بود.

این عنوان کاربران را به پس گرفتن از دست موجودات خطرناک دنیا دعوت می‌کند. گفتنی است تاریخ عرضه بازی همچنان مشخص نیست، اما مایکروسافت اظهار داشته این عنوان از یژگی Smart Delivery پشتیبانی می‌کند.

نمایش بازی Scarlet Nexus

عنوان Scarlet Nexus یک بازی اکشن از مجموعه بازی‌سازی Bandai Namco Studios است. این گروه پیش‌تر عنوانی مانند Tales of Series را نیز تولید کرده بودند. کاربران بازی را به عنوان Yuito Sumeragi تجربه می‌کنند که تلاش دارد یک رزمنده قدرتمند باشد.

علت انتخاب این هدف توسط شخصیت اصلی، تاثیرپذیری از فردی است که در کودکی او را نجات داده بود. وی در طی ماجراجویی‌های خود درگیر اتفاقات غیرمنتظره در شهر New Himuka می‌شود.

بازی ترسناک The Medium

عنوان The Medium از جدیدترین بازی‌های ترسناک به سبک روانشناسی ساخته شده توسط Blair Witch و Observer بود. داستان بازی مورد نظر در دهه ۸۰ لهستان روایت می‌شود. کاربران بازی را به عنوان Marianne تجربه می‌کنند. این شخصیت تحت تاثیر کابوس‌های کشته شدن کودکان قرار گرفته و از این جهت دچار مشکلات متعددی است. هدف بازی آن است که کاربر برای دست‌یابی به منشاء وجود این کابوس‌ها، به مناطق مختلف سفر کنند.

بازی چندنفره The Ascent

عنوان The Ascent نمونه‌ای به سبک اکشن RPG است که به کاربران امکان بازی به همراه دوستانشان را می‌دهد. افراد در این بازی می‌بایست تا با تیم خود در مقابل شرکت‌ها و گروه‌های خلافکار مقاوت کنند و جلوی جرم و جنایت منطقه را بگیرند. گفتنی است این عنوان با انتشار در سال جاری قرار است از قابلیت Smart Delivery نیز بهره‌مند باشد.

عنوان جالب و متفاوت Call of The Sea

بازی جدید Call of The Sea نمونه‌ای متمرکز بر روی روایتی ماجراجویانه است. کاربران در این عنوان شخصیت Norah را هدایت می‌کنند گه قصد دارد برای یافتن همسر خود مناطق مختلف را بگردد. بازی مورد نظر روایت‌گر داستان این زن در دهه ۱۹۳۰ است و داخل یک جزیره به وقوع می‌پیوندد. وی در طی جست‌وجوی این مکان، با پیدا کردن جزئیات جدید خاطرات مهم زندگی خود را به یاد می‌آورد. عنوان Call of The Sea قرار است اواخر سال جاری با قابلیت Smart Delivery به بازار جهانی عرضه شود.

عنوان مورد انتظار Vampire: The Masquerade Bloodlines 2

بازی اول شخص مورد انتظار Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 سرانجام رونمایی شد. تریلر جدید این عنوان چندین نمای دیدنی را برای طرفداران به نمایش گذاشت تا کاربران به راحتی تجربه خون‌آشام بودن را مشاهده کنند. همچنین این ویدیو نشانگر قدرت‌های مختلف شخصیت‌های بازی بود و محیط بازی را تا حدودی برای کاربران نمایان ساخت.

با این که ساخت و عرضه بازی برای کنسول آینده شرکت مایکروسافت تایید شده، اما همچنان جزئیاتی از تاریخ انتشار آن برای مخاطبین مطرح نشده است. این عنوان قرار بود ابتدا در اوایل سال جاری به مرحله انتشار برسد، اما تیم بازی‌سازی Paradox Interactive اخیرا اعلام کرد عرضه بازی تا اواخر سال ۲۰۲۰ به وقوع نمی‌پیوندد.

بازی Madden NFL 21

شرکت مایکروسافت در مراسم خود اظهار داشت که بازی Madden NFL 21 برای کنسول XBox Series X نیز منتشر خواهد شد. در این رویداد زمان زیادی صرف معرفی بازی مذکور نشد، اما طبق گفته‌ها، این عنوان قرار است تا از قابلیت Smart Delivery پشتیبانی کند. بازی Madden NFL 21 نیز در سال ۲۰۲۰ منتشر خواهد شد.

عنوان جدید و فضایی Chorus

بازی Chorus یک بازی داستان محور و مبارزه فضایی به صورت تیراندازی است که کاربران را به شخصیت Nara معرفی می‌کند. این کارکتر یک فضانورد ماهر است که با جنگنده فضایی خود در کهکشان‌ها به سر می‌برد. داستان این بازی روایت‌گر تعقیب و گریز‌های نارا با گروهی خطرناک است که وی قصد دارد آن‌ها را نابود سازد. گفتنی است Chorus در سال ۲۰۲۱ با قابلیت Smart Delivery منتشر خواهد شد.

عنوان ترسناک ماجراجویانه Scorn

بازی Scorn عنوانی ماجراجویانه و ترسناک است. بر اساس اطلاعات مطرح شده توسط سازنده‌های بازی، عنوان Scorn ایده خود را از سبک کارهای H.R. Giger الهام گرفته است. دنیای بازی محلی بسیار ترسناک و کابوس گونه است که کاربران می‌توانند به روش‌های متفاوت در آن جست‌وجو کنند. متاسفانه همواره اطلاعاتی از زمان انتشار این بازی و یا قابلیت پشتیبانی آن از Smart Delivery منتشر نشده است.

عنوان محبوب مسابقه‌ای Dirt 5

این عنوان با ارتقای خودرو‌ها و افزایش تعداد اتومبیل‌ها، جذابیت بیشتری را به کاربران خود پیشنهاد می‌دهد. سازندگان این عنوان سعی کردند تا با ارائه فصول مختلف سال، زمین‌های مسابقه متنوع و شرایط مسیر متفاوت رضایت خریداران بازی را به خود جلب کنند. در این بازی همچنین افرادی مانند Troy Baker و Nolan North نیز صداگذاری کرده‌اندو عنوان Dirt 5 در سال ۲۰۲۰ و با ویژگی Smart Delivery به بازار جهانی عرضه خواهد شد.

عنوان تیراندازی Bright Memory: Infinite

بازی Bright Memory: Infinite یک عنوان اول شخص اکشن است که تجربه تیراندازی سریع و همچنین مبارزات تن به تن را برای کاربران به ارمغان می‌آورد. سازندگان از این بازی به عنوان ترکیبی از بازی‌های Titanfall 2 و Devil may Cry یاد کرده‌اند. متاسفانه نه تنها زمان انتشار بازی مشخص نشده، بلکه این عنوان از قابلیت Smart Delivery نیز پشتیبانی نخواهد کرد.

فهرست بازی‌سازان عناوین کنسول Xbox Series X

شرک مایکروسافت همچنین فهرستی را از تمام بازی‌سازان و شرکت‌هایی که در حال حاضر بر روی عناوین کنسول ایکس باکس سری ایکس فعالیت دارند را منتشر کرد. فهرست برخی از این شرکت‌ها به شرح ذیل است:

