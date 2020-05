به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، همه ما گاهی اوقات دوست دارم به اصطلاح «از ترس شلوارهایمان را خیس کنیم»، اما همیشه نمی‌تواند ابزار ما برای تحقق این میل یک فیلم دراکولایی قدیمی باشد وقتی که می‌توان در قالب یک داستان علمی تخیلی، مردی با اخلاقیات مبهم در مقابل ترس از علم در فیلم فرانکشتاین در دسترسمان قرار دارد.

بله درست است، بسیاری اوقات در قالب یک فیلم علمی تخیلی ترسناک، عمیق‌ترین ترس هایمان مورد بررسی قرار می‌گیرند و آن زمانی است که یک فیلم ترسناک معمولی نمی‌تواند به عمیق‌ترین نقاط ذهن رسیده و برخی از ترس‌های غیرقابل تصورمان را به تصویر بکشد.

در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با ۱۲ مورد از ترسناک‌ترین فیلم‌های علمی تخیلی تاریخ سینما آشنا کنیم که بهترین‌های این ژانر فرعی خاص محسوب می‌شوند.

Alien

این لیست را با گزینه‌های پیش نیاز اجتناب ناپذیر آغاز می‌کنیم، فیلم‌هایی که نمی‌توانیم فراموششان کنیم یا وقتی می‌خواهیم به مسیری متفاوت در تماشای فیلم برویم آن‌ها را نادیده بگیریم. کمتر کسی می‌تواند منکر شود که فیلم ترسناک بسیار حیرت انگیز ریدلی اسکات با داستانی شبیه خانه‌ای جن زده در دل فضا یکی از بهترین فیلم‌های ترسناک علمی تخیلی است که تاکنون سینما به چشم خود دیده و تا جایی که جوامع پادآرمانشهری و فجایع فضایی واقع گرایانه می‌توانند قلب ما را به تپیدن و غده‌های آدرنال ما را به پمپاژ آدرنالین وادارند، هیچ فیلمی نمی‌توان جای اولین ظهور خونین موجود ترسناک فرازمینی فیلم علمی تخیلی ترسناک Alien در خلق وحشتی غیرقابل فرار را بگیرد.

این فیلم که باعث شهرت سیگورنی ویور شد ابتدا در سال ۱۹۷۹ منتشر شده و تحسین منتقدان را برانگیخت، فیلمی که اکنون با عبارت نمادین «در فضا، کسی نمی‌تواند صدای جیغت را بشنود» شناخته شده و علیرغم جریان مداوم، اما بی ثبات دنباله‌ها و فرانچایز‌های غیرضروری ضعیف، اولین فیلم مجموعه Alien هنوز هم به همان اندازه روز‌های اولش ترسناک است.

Event Horizon

بله گفته بودیم که پیش نیاز‌ها را در ابتدای فهرست خواهیم آورد، و در حالی که فیلم‌های غیرمنتظره دیگری در ادامه این فهرست خواهید دید، اما باید بهترین فیلم پل دبلیو اس اندرسون، کارگردان Resident Evil، را نیز در این فهرست قرار دهیم. فیلم Event Horizon، که یک برداشت رسمی‌تر از داستان «خانه جن زده در فضا» ریدلی اسکات است. این فیلم علمی تخیلی ترسناک که آرام آرام مخاطب را در ترس و وحشت فرو می‌برد در مورد گروهی فضانورد به رهبری مردی تازه بیوه شده است که بعد از روبرو شدن به یک سفینه فضایی مشهور متوجه می‌شوند که یک جای ماجرا می‌لنگد.

رفته رفته متوجه می‌شویم که یک عامل ترسناک پنهان در این سفینه وجود دارد که ساکنان قدیم و جدید آن را به دیوانگی کشانده که به اتفاقات ترسناکی منتهی شده و در نهایت تصویری ترسناک و پر از خونریزی از یک دنیای موازی جهنمی را به نمایش در می‌آورد. اگر چه اندرسون بعد‌ها فیلم بسیار ضعیف Alien Vs Predato را ساخت، اما فیلم علمی تخیلی ترسناک Event Horizon نشان داد که می‌تواند وحشت در فضا را به شکلی منحصربفرد و باکیفیت به تصویر کشیده و جایی در میان بهترین فیلم‌های علمی تخیلی ترسناک برای فیلم خود پیدا کند.

The Thing

باشه قول می‌دهیم که این آخرین گزینه در میان مظنونین همیشگی فیلم‌های علمی تخیلی ترسناک باشد. این بار نوبت به فیلمی می‌رسد که در واقع بازسازی از یک کلاسیک ضعیف به تهیه کنندگی هاوارد هاکس به نام The Thing From Another World بود. اگر چه انتخاب داستان تاریک و نادری از پارانویا و انگل‌هایی که در یک پایگاه به سختی قابل سکونت در جنوبگان به جان انسان‌ها افتاده اند می‌تواند انتخابی واضح برای این فهرست باشد، اما قرار گرفتن این عنوان در این فهرست تنها با خاطر نسخه بازسازی فیلم هاکس است که در سال ۱۹۸۲ ساخته شده و هنوز هم یکی از ترسناک‌ترین ترکیب‌های ژانر وحشت و ژانر علمی تخیلی در تاریخ سینماست.

همه فیلم‌هایی که در این فهرست آمده اند بر موجودات فرازمینی و شخصیت‌های از شکل انسانی افتاده برای تصویرسازی‌های علمی تخیلی کابوس وار تکیه ندارند، اما کمتر فیلمی توانسته تصویری پارانویایی و تهوع آورتر از فیلم علمی تخیلی ترسناک The Thing از حمله موجودات فضایی ارائه دهد، فیلمی که توسط جان کارپنتر، خالق و کارگردان مجموعه فیلم‌های Halloween ساخته شده و بخش زیادی از تاثیرگذاری اش را مدیون جلوه‌های کاربری واقعی و خیره کننده راب بوتین است، مردی که در هنگام ساخت این فیلم تنها ۲۳ سال سن داشت، اما بهترین جلوه‌های بصری را خلق کرد که در دنیای پیش از جلوه‌های کامپیوتری رقیبی نداشت. بوتین چنان برای خلق شخصیت‌های انگل زده این فیلم و موجود فرازمینی موجود در آن زحمت کشید که به دلیل خستگی فراوان مدتی در بیمارستان بستری گردید.

THX ۱۱۳۸

اصلاً انتظار این یکی را نداشتید، مگه نه؟!

بله این اولین مورد از متعدد کابوس‌های پادآرمانشهری این فهرست است، فیلمی با بودجه اندک از جرج لوکاس پیش از آنکه جنگ ستارگان را بسازد، هر چند این تجسم ترسناک از آینده بیشتر وام دار نوستالژی مبهم American Graffiti است تا اپرای فضایی مشهورتر بعد‌های کارگردان. فیلم THX ۱۱۳۸ یک فیلم علمی تخیلی به شدت دیوانه کننده است که هیچ شباهتی به فیلم‌های قبلی این فهرست ندارد. این فیلم داستان شخصی را روایت می‌کند که در نتیجه دارو‌های ضدجنسی و کنترل کننده احساساتی که می‌خورد به یک آدم ماشینی خالی از آزادی و شخصیت تبدیل شده است، مردی که در یک جامعه توتالیتری کافکایی در آینده‌ای دور زندگی می‌کند.

فیلم علمی تخیلی ترسناک THX ۱۱۳۸ که در دهه ۷۰ میلادی ساخته شده دنیایی را به تصویر می‌کشد که در آن آزادی‌ها و احساسات شخصی به مانند هم و توسط اندام‌های دولتی از تک تک افراد جامعه گرفته شده است. این فیلم یک تجسم پیشگویانه و آشنا برای کسانی است که همواره نگران سلطه در حال افزایش دولت‌ها بر جوامع از طریق افزایش کنترل و تجسس آنی شهروندان و روابط نزدیک رسانه‌ها با قدرت سیاسی هستند.

Gravity

داستان این فیلم تحسین شده و قوی از آلفونسو کوارون تقریباً تماماً در روزگار کنونی می‌گذرد و از جلوه‌های ویژه کامپیوتری بی نقص و برداشت‌های سیال و طولانی برای ایجاد تنش در بهترین حد خود استفاده کرده است، جایی که قهرمان فضانورد داستان، ساندرا بولاک و همکار خندان و جذابش، جورج کلونی، سعی دارند یک نقص فنی کوچک در پایگاه فضایی در حال گردش در فضا را تعمیر کنند. در ادامه یک شهاب سنگ وارد شده و نیمی از تیم بازیگری فیلم را از دور خارج می‌کند. بازیگر عمده دوم فیلم که در هر فیلم دیگری ستاره به شمار می‌آید در Gravity تنها ۲۰ دقیقه پس از شروع داستان فیلم کشته می‌شود.

بدنبال این ماجرا شاهد یک ماجراجویی پرتنش و ترسناک هستیم که در آن بولاک درمانده برای پیدا کردن راهی برای بازگشت به زمین و رسیدن به نقطه‌ای امن دائماً در حال تقلاست. این تریلر پرتنش که گاهی تنها از بین انگشتانتان می‌توانید به برخی از سکانس‌های آن نگاه کنید، به شکلی غیرمنتظره و منحصربفرد پوچی محض و واقعیت ترسناک تنها بودن در فضا را به تصویر می‌کشد و در سکانس‌های پایانی امیدوار کننده اش نیز شما را همچنان تکان خواهد داد.

A Clockwork Orange

فیلم A Clockwork Orange که بر اساس رمان هجوآمیز و تاریک آنتونی بورخس ساخته شده، یک کابوس سرد از مغز متفکر خونسرد و بی احساس تاریخ سینما، استنلی کوبریک، است که می‌توان آن را نگاهی هولناک به جامعه‌ای بی تفاوت درگیر خشونت و بی اخلاقی مفرط دانست. جامعه این فیلم دارای یک سیستم قضایی است که به جای همدردی و تلاش برای بازپروری، به سراغ انتقام و رسواسازی می‌رود و دنیای به شدت بیرحم و خشن که در آن هیچ کسی بیگناه نیست.

فیلم علمی تخیلی ترسناک A Clockwork Orange داستان یک جنایتکار، قاتل و متجاوز به نام الکس دلارژ با بازی مالکوم مک داول را روایت می‌کند، مردی که اعمال بسیار هولناکی را مرتکب می‌شود و در نهایت پس از دستگیری در زندان تحت یک «روش درمانی» بیرحمانه و بی معنی قرار می‌گیرد. استنلی کوبریک تصمیم می‌گیرد که در انتهای داستان از بازگشت به مسیحیت که در رمان بورخس به عنوان درمان امیدوار کننده انسان از آن یاد می‌شود گذشته و مخاطب را با یک پایان درمانده کننده و به شدت ترسناک به حال خود رها کند. بعد از تماشای این فیلم داشتن خوابی آرام برای مدتی دشوار خواهد بود.

