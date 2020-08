بازی جدید Call of Duty مشخص شد

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، همیشه قبل از این که نسخه‌های جدیدی از فرنچایز Call of Duty منتشر شوند، شایعات و خبر‌های زیادی از آن‌ها می‌شنویم و این بار نوبت به بازی سال ۲۰۲۰ آن رسیده است. شایعه شده است سری جدید از این فرنچایز محبوب شوتر اول شخص، بازی Black Ops: Cold War نامیده خواهد شد.

همزمان با عرضه نسخه بازسازی شده Modern Warfare 2 برای کنسول‌های نسل هشتمی، صحبت از نسخه بعدی Call of Duty شد و همه از نام این نسخه می‌پرسیدند. امروز در فضای مجازی عکسی از Call of Duty منتشر شد که احتمال می‌رود برای نسخه بعدی این فرنچایز باشد. عکسی که به تازگی از Call of Duty منتشر شده، همان عکسی است که برای Call of Duty Black Ops در سال ۲۰۱۰ عرضه شده بود؛ اما تصویر تازه منتشر شده یک خط اضافه‌تر از نسخه سال ۲۰۱۰ دارد و زیر Black Ops نوشته Cold War وجود دارد. این عکس شایعه خبر انتشار بازی بعدی Call of Duty با نام Black Ops Cold War را به وجود آورد.

احتمال ساخت نسخه بعدی Call of Duty توسط تیم Treyarch

این خبر می‌تواند درست باشد چرا که باید توسعه‌دهنده بعدی اکتیویژن، Sledgehammer باشد اما با وجود مشکلات فنی این تیم، نوبت به تیم Treyarch می‌رسد که همیشه بازی‌های Black Ops را برای این فرنچایز توسعه داده است. هنوز نمی‌دانیم که باید انتظار عرضه این بازی برای نسل فعلی کنسول‌ها را داشته باشیم یا قرار است نسخه جدید Call of Duty برای کنسول‌های نسل بعدی یعنی Xbox Series X و PS5 که اواخر سال جاری رونمایی شوند، عرضه شود.

قطعا، دو شرکت اکتیویژن و Treyarch مانند گذشته درباره این خبر سکوت پیشه می‌کنند، اما ماه می زمانی است که انتظار داریم شاهد معرفی بازی بعدی Call of Duty در سال باشیم؛ بنابراین، مدت زیادی طول نمی‌کشد تا اولین تریلر از این بازی را در فضای مجازی مشاهده کنیم.

