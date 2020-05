در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛

نرگس جوزدانی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره فعالیت‌های بدنی در خانه نشینی اظهار کرد: بحث ورزش یا فعالیت بدنی در ایام خانه نشینی امری لازم و ضروری است؛ ممکن است افراد غذای زیادی مصرف نکنند، اما عدم تحرک باعث تجمع چربی در ناحیه شکم می‌شود.

او افزود: افسردگی ناشی از افزایش وزن روی تمامی افراد به خصوص بانوان تاثیر مخربی خواهد گذاشت. هر چه اندام بانوان نرمال‌تر باشد میزان افسردگی در آنان کمتر و هر چه توده‌های چربی در آنها بیشتر و در نهایت چاق باشند، میزان افسردگی بیشتر خواهد بود.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با اشاره به ارتباط افسردگی با کمبود ویتامین D تصریح کرد: اگر ویتامین D در افراد کم باشد باعث ایجاد عامل افسردگی در آنان خواهد شد، کمبود آهن هم باعث افزایش پرخاشگری، کاهش تحمل و زود رنجی در افراد می‌شود.

جوزدانی درباره فواید مصرف گوشت برای جلوگیری از چاقی و افسردگی در ایام خانه نشینی گفت: هر فرد بزرگسال باید حداقل در هر وعده غذایی خود گوشت سفید( مرغ، ماهی، بوقلمون) یا حتی گوشت‌های قرمز و پروتئین‌های گیاهی مانند انواع حبوبات استفاده کند. گوشت در تامین آهن مورد نیاز بدن نقش اصلی و تامین کننده دارد و کمبود آن باعث می‌شود تا فرد زودرنج، پرخاشگر و عصبی شود و همین عامل در دوران خانه نشینی واکنش بیشتری نشان خواهد داد.

تقویت سیستم ایمنی بدن با مصرف ویتامین C

او با بیان اینکه مصرف ویتامین C مانند لیمو، انواع میوه، سبزی تازه و ... تاثیر زیادی در تقویت سیستم ایمنی بدن دارند، تاکید کرد: طبق تحقیقات، امکان انتقال ویروس کرونا از طریق سبزیجات وجود ندارد و همانند مراحل ضدعفونی کننده‌ای که در گذشته برای شستشوی سبزیجات و میوه جات انجام می‌دادیم، می‌توانیم استفاده کنیم. ویتامین C و ریز مغذی‌های موجود در سبزیجات باعث افزایش حس شادابی در بدن، تامین آب کافی، کاهش احساس خستگی به خصوص در دوران خانه نشینی، همراهی بهتر در جذب ویتامین C و ... می‌شود.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی ادامه داد: نمی‌توان گفت که کربوهیدرات‌های مانند نان و برنج باعث پیشگیری از افسردگی خواهد شد، بلکه مصرف متعادل آنها در رژیم غذایی توصیه می‌شود و از آن جایی که کربوهیدرات‌ها با سرعت بیشتری انرژی را برای بدن تامین می‌کنند باعث می‌شوند تا فرد زودتر از خستگی ناشی از خانه نشینی نجات پیدا کند؛ باید توجه کرد که اگر کربوهیدرات‌ها مانند شیرینی جات ساده بوده و به مقدار زیاد مصرف شوند به خصوص در دوران خانه نشینی باعث افزایش اضافه وزن و افسردگی خواهند شد.

جوزدانی به مصرف ماکارانی اشاره کرد و گفت: بهتر است ماکارانی به مقدار زیاد در وعده‌های غذایی مصرف نشود؛ چرا که خاصیت سیر کنندگی ندارد، میزان روغن موجود در آن بسیار بالاست و برای افراد دیابتی بهتر است به میزان بسیار کم نسبت به بقیه افراد مصرف شود.

پیشگیری از ابتلا به چاقی با مصرف تخم مرغ

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی درباره فواید مصرف تخم مرغ در پیشگیری از اضافه وزن تصریح کرد: مصرف مواد غذایی مانند تخم مرغ، لبنیات و ... به علت پروتئین یا اسید آمینه‌های موجود در خود که باعث سیر نگهداشتن طولانی مدت افراد می‌شوند، می‌توانند باعث تامین اسید آمینه‌های موجود در بدن و جلوگیری از افزایش وزن شوند؛ چرا که دریافت پروتئین‌های مانند تخم مرغ، عدسی، کشک خشک و ... در طول روز باعث کنترل گرسنگی در افراد، پیشگیری از چاقی و اضافه وزن، کنترل اشتها، پیشگیری از افسردگی و ... خواهد شد.

جوزدانی در پایان یادآوری کرد: رعایت رژیم غذایی در ایام خانه نشینی تنها تا ۵۰ درصد باعث پیشگیری از افسردگی خواهد شد و ۵۰ درصد مابقی آن بستگی به میزان فعالیت بدنی افراد در طول روز دارد.

