به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، حساسیت فصلی همیشه عده‌ای را اذیت می‌کند، منتها امسال شرایط خاص‌تر شده است. عطسه و گاهی سرفه و در مواردی آبریزش بینی برخی از علایم کروناست که در خیلی از افرادی که حساسیت بهاری دارند نیز دیده می‌شود. در این شرایط اطرافیان فرد نگران می‌شوند. اما حساسیت فصلی آن چنان جای نگرانی ندارد. می‌شود با خوردن یک سری خوراکی‌های ارگانیک به جنگ آن رفت و از بهار و هوای خوبش لذت برد. فراموش نکنید این بسته پیشنهادی ممکن است در همه موارد حساسیت فصلی جواب گو نباشد. اما ضمن کارآمدی، حداقل عوارضی ندارد. پس با ما باشید.



کلم بروکلی

کلم بروکلی دو نقش عمده برای نابودی علایم آلرژی دارد؛ غنی از ویتامین C است که نقشی اساسی در تسکین آلرژی دارد ضمن این که عضوی از خانواده کروسیفر (crucifer family) است، گیاهانی که مشخص شده در پاک کردن سینوس‌های بسته شده نقش مهمی دارند.

محققان متوجه شده‌اند که مصرف حدود ۵۰۰ میلی گرم ویتامین C در روز می‌تواند علایم آلرژی را کاهش دهد و تنها یک فنجان کلم بروکلی خام حاوی ۸۰ میلی گرم ویتامین C است.

انگور قرمز و زغال اخته

این میوه‌های بنفش رنگ یک عنصر مهم مشترک دارند؛ ترکیب پلی فنلی به نام رسوراترول (resveratrol). در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۳ در مجله تغذیه منتشر شده است، محققان دریافتند که رسوراترول به سرکوب واکنش‌های آلرژیک با واسطه (IgE) به طور کلی («IgE‌mediated allergic» آلرژی‌هایی که توسط آنتی بادی ایمونو گلوبولین E به وجود می‌آیند) در موش‌ها کمک کرده است. همچنین مشخص شده که این دو میوه ارزشمند برای قلب مفید است و در پیشگیری از ابتلا به سرماخوردگی کمک می‌کنند.

شکلات

اگر شما شیرینی دوست داشته باشید، عاشق این خبر می‌شوید. مشخص شده که کاکائو خواص ضد آلرژی دارد که از طریق کاهش سنتز IgE تاثیر می‌گذارد. در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۲ در مجله Pharmacologigal Research منتشر شد، حیوانات آزمایشگاهی که به مدت چهار هفته با رژیم غذایی غنی از کاکائو تغذیه شده بودند، نسبت به موش‌های با رژیم غذایی استاندارد، سطوح IgE کمتری داشتند.

مرکبات

برای رسیدن به سطح مصرف ۵۰۰ میلی گرم ویتامین C از کل منابع غذایی، شما می‌توانید به سمت مصرف پرتقال، گریپ فروت و لیمو ترش روی بیاورید. یک پرتقال بزرگ حاوی ۱۰۰ میلی گرم ویتامین C است در حالی که نیمی از یک گریپ فروت بزرگ چیزی حدود ۶۰ میلی گرم ویتامین C دارد.

سیر و پیاز

کوئرستین Quercetin (فلاونولی است که در بیشتر میوه‌ها، سبزیجات، برگ‌ها، دانه‌ها و مکمل‌های غذایی یافت می‌شود) سلاح مخفی دیگری است که همانند یک آنتی هیستامین با آلرژی مبارزه می‌کند. سیر و پیاز مانند سیب سرشار از کورستین هستند.

جعفری

به گفته میشل کستلمن Michael Castleman نویسنده کتاب گیاهان شفابخش جدید، جعفری مانع ترشح هیستامین‌های آلرژی زا می‌شود. (جعفری ادرار آور است و بهتر است قبل از مصرف مکمل‌های آن یا مقادیر بالا با پزشک‌تان صحبت کنید.)

گزنه‌

نمی‌توانید بدون آوردن اسم گزنه درباره درمان‌های طبیعی آلرژی صحبت کنید. زمانی که علایم آلرژی را تجربه می‌کنید، مصرف گزنه می‌تواند باعث سرکوب التهابات شود. گزنه دارای هیستامین است (مواد شیمیایی که بدن‌تان حین واکنش آلرژیک تولید می‌کند) بنابراین کمک می‌کند که راحت‌تر این علایم را تحمل کنید. ضمن این‌که گزنه یکی از بهترین گیاهان دارویی برای زیبایی پوست و مو است.

هندوانه و گوجه فرنگی

هندوانه و گوجه فرنگی سرشار از لیکوپن هستند که علایم آلرژیک و تجمع سلول‌های تولید کننده نشانه‌های آلرژیک در ریه (به خصوص سلول‌های سفید خون موسوم به ائوزینوفیل eosinophils) را کاهش می‌دهد. در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۷ در مجله آسم منتشر شد، افراد مبتلا به آسم نسبت به افراد بدون آسم، سطوح پایین تری از لیکوپن در خون خود داشتند.

منبع: خراسان

انتهای پیام/