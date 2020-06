چند قابلیت جدید Google Maps پس از شیوع ویروس کرونا ؛ بررسی شرایط جغرافیایی برای ساخت بازی The Last of Us Part 2

پربازدیدهای دریچه فناوری؛

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، اگر از علاقه‌مندان به اخبار فناوری و دستگاه‌های مدرن هستید و امروز موفق به رصد اخبار سرویس فضای مجازی در حوزه‌ دریچه فناوری نشده‌اید، در ادامه لینک ۱۰ خبر پربازدید از نگاه کاربران را برای شما به نمایش گذاشته‌ایم.

موشکافی مشکلات امنیتی موجود در برنامه تماس تصویری Zoom

در این گزارش مشکلات امنیتی برنامه Zoom و اتفاقات به وجود آمده پس از این مشکل را موشکافی می‌کنیم.

بررسی شرایط جغرافیایی برای ساخت بازی The Last of Us Part 2

سازنده The Last of Us Part 2 اعلام کرد که برای ساخت این بازی، تمامی گونه‌های جانوری و گیاهی شهر سیاتل بررسی شدند.

لو رفتن اطلاعات و تصاویر جدید از اندروید ۱۱

تصاویر جدیدی در نسخه‌های توسعه‌دهندگان از اندروید ۱۱ اسرار جدیدی را از منوی دکمه پاور اندروید ۱۱ فاش کردند.

قیمت احتمالی کنسول Xbox Series X مایکروسافت

در این خبر با بررسی شرایط کنسول Xbox Series X مایکروسافت، قیمت احتمالی آن مشخص می‌شود.

جذاب‌ترین تصاویر پس زمینه (۱۳ خرداد)

تصاویر پس‌زمینه ۱۳ خرداد را از طریق صفحه دریچه فناوری باشگاه خبرنگاران جوان دریافت کنید.

چند قابلیت جدید Google Maps پس از شیوع ویروس کرونا

گوگل پس از همه‌گیری ویروس کرونا، چند قابلیت جدید به نرم‌افزار Google Maps اضافه کرده است.

پرواز بزرگ‌ترین هواپیمای الکتریکی با موفقیت به پایان رسید

دو شرکت مگنیکس و آئروتک توانستند بزرگ‌ترین هواپیمای الکتریکی را به مدت سی دقیقه در آسمان به پرواز درآورند.

جزئیات بروزرسانی جدید Call of Duty Mobile فاش شد

صفحه رسمی شرکت اکتیویژن با انتشار پستی تصمیم گرفت اطلاعات بروزرسانی پیشه رو برای Call of Duty Mobile را فاش کند.

جک دورسی پیش از حذف پست خشونت‌آمیز ترامپ از تصمیمات ما باخبر بود

گفته‌های سخنگوی توئیتر حاکی از آن است که جک دورسی، مدیرعامل توئیتر، پیش از حذف پست خشونت‌آمیز ترامپ از تصمیم گرفته شده باخبر بوده و با آن موافقت کرده است.

پرونده تجاری تویوتا اطلاعات مبهمی در اختیار ما قرار می‌دهد

به تازگی پرونده تجاری از شرکت تویوتا منتشر شده است که اطلاعات مبهمی در اختیار ما قرار می‌دهد.

