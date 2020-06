بررسی شرایط جغرافیایی برای ساخت بازی The Last of Us Part 2

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت ناتی داگ یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سازنده بازی‌های رایانه‌ای بوده که در حال حاضر در حال آماده سازی مراحل عرضه بازی جدید خود یعنی عنوان The Last of Us Part 2 است. بر اساس آنچه که شرکت ناتی داگ اعلام کرده است این عنوان یکی از بزرگ‌ترین عناوین جهان باز تاریخ عناوین رایانه‌ای خواهد بود و گیمرها در این عنوان در دنیایی بسیار وسیع به گشت و گذار مشغول خواهند شد و طبق آنچه که در حال حاضر از این بازی در دسترس است، گیمرها با ورود به هر مکانی در بازی موارد جدیدی را کشف خواهند کرد.

مدیر این بازی به تازگی اعلام کرده است که شرکت ناتی داگ سعی کرده در داستان بازی تیم‌های مختلفی را قرار دهد و این تنوع در بازی بسیاری از گیمرها را جذب خود خواهد کرد؛ علاوه بر این مدیر مذکور درباره داستان بازی The Last of Us Part 2 گفته است که وجود دشمنان متعدد از گروه‌های مختلف در بازی باعث شده است تا جذابیت عنوان و شیوه‌های مختلف مبارزاتی به میزان زیادی افزایش پیدا کند.

مدیر بازی سازی عنوان مذکور درباره دلیل انتخاب شهر سیاتل در بازی اعلام کرد که انتخاب این شهر در بازی به این دلیل بود که شهر سیاتل از وسعت زیادی برخوردار است و گیمر می‌تواند زمان بسیار زیادی را برای گشت و گذار در نقشه بازی صرف کند. علاوه بر این تیم سازنده بازی سعی کرده است تا جای ممکن طراحی نقشه این بازی و طبیعت آن را به واقعیت نزدیک کند. همچنین وی اعلام کرد که تیم بازی سازی برای ساخت جنگل‌ها به دقت گونه‌های جانوری و گیاهی شهر سیاتل را مورد بررسی قرار داده تا از این طریق گیمرها بتوانند بهترین تجربه در یک عنوان رایانه‌ای را داشته باشند.

عنوان The Last of Us Part 2 قرار است در ۱۹ ژوئن سال جاری به طور انحصاری برای کنسول PS4 وارد بازار شود و این عنوان جزو یکی از آخرین بازی‌هایی خواهد بود که برای کنسول پلی استیشن ۴ عرضه می‌شود.

