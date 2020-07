به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، این روز‌ها که ویروس کرونا دوباره در کشور ما در حال اوج‌گیری است، بهتر به نظر می‌رسد که از سفر‌های غیرضروری اجتناب کنیم.

اما در عین حال ماندن در خانه یا شهری که درون آن زندگی می‌کنیم هم بعد از مدتی بیش از حد خسته‌کننده می‌شود. با این حال پیش از شیوع ویروس کرونا هم کارگردانان سینما از اهمیت سفر و تاثیر آن روی ذهنیت انسان‌ها اعتقاد داشتند. واقعیت این است که با تماشای فیلم‌هایی که شخصیت اصلی آن‌ها در سفر است و یا داستان فیلم در مسافرت روایت می‌شود، این شانس را داریم تا به یک سفر غیرممکن برویم.

در ادامه تعدادی از بهترین فیلم‌هایی که پیش از مسافرت باید تماشا کنید را معرفی می‌کنیم. فیلم‌هایی که تجربه یک سفر تمام‌عیار را به شما منتقل می‌کنند.

Lost in Translation (گمشده در ترجمه)

نمره منتقدان: ۹۵ از ۱۰۰

این فیلم که درسال ۲۰۰۳ ساخته شده می‌تواند یکی از بهترین فیلم‌های قرن ۲۱ باشد. سوفیا کاپولا، فرزند فرانسیس فورد کاپولا کارگردان مشهور سینما، کارگردانی این فیلم را برعهده داشت و برنده جایزه بهترین فیلم‌نامه اسکار شد. داستان آن درباره باب هریس، بازیگر سرشناس و بازنشسته‌ی سینما است. او که از زندگی یکنواخت خسته شده، تصمیم می‌گیرد برای شرکت در یک برنامه تبلیغاتی به توکیو سفر کند. شارلوت هم از زندگی‌اش رضایت ندارد و با همسرش به توکیو سفر کرده است. باب و شارلوت در هتلی که در آن اقامت دارند، بایکدیگر آشنا می‌شوند.

فیلم «گمشده در ترجمه» یک زاویه بی‌نظیر از سفر به توکیو را به نمایش می‌گذارد که نه تنها در فیلم‌های هالیوودی وجود ندارد بلکه در فیلم‌های ژاپنی هم چنین تصاویری دیده نمی‌شود؛ بنابراین با تماشای این فیلم می‌توانید حس و حال سفر به کشور ژاپن و پایتخت آن یعنی توکیو را به زیباترین حالت ممکن تجربه کنید. فیلم «گمشده در ترجمه» سوفیا کاپولا به اعتقاد بسیاری از منتقدان سینما می‌تواند بهترین ساخته او باشد.

Midnight in Paris (نیمه شب در پاریس)

نمره منتقدان: ۹۳ از ۱۰۰

گیل به همراه همسر، پدر و مادر همسرش به پاریس سفر می‌کنند. او به شکلی باورنکردنی تحت تاثیر زیبایی‌های پایتخت فرانسه قرار می‌گیرد. با این حال همسر او و خانواده همسرش چنین احساسی نسبت به پاریس ندارند. یک شب وقتی گیل در خیابان‌های پاریس پیاده‌روی می‌کرد، به مقابل یک کلیسا ایستاد. او ناگهان به گذشته سفر می‌کند و به ابتدای قرن بیستم می‌رود؛ جایی که بسیاری از هنرمندان و نویسندگان آن دوران پاریس حضور دارند و حتی با زنی ملاقات می‌کند که باور دارد قرن نوزدهم بهترین روز‌های بشریت بوده است.

ساخته ارزشمند وودی آلن شاید بتواند بهترین فیلمی باشد که توسط او ساخته شده و نه تنها تجربه سفر به پاریس معاصر را فراهم می‌کند بلکه به تماشاگرش این فرصت را می‌دهد تا راهی گذشته پایتخت فرانسه شود؛ بنابراین فیلم «نیمه شب در پاریس» یکی از بهترین فیلم‌هایی است که باید پیش از مسافرت باید تماشا کنید. به ویژه اگر قصد سفر به پایتخت فرانسه را دارید.

Up in the Air (بالا به سوی آسمان)

نمره منتقدان: ۹۱ از ۱۰۰

فیلم «بالا به سوی آسمان» یکی از عناوین تحسین‌شده سال ۲۰۱۰ بود که در نهایت موفق شد جایزه بهترین فیلمنامه جوایز گلدن گلوب را تصاحب کند. این فیلم براساس رمانی به همین نام که توسط والتر کرن در سال ۲۰۰۱ منتشر شده بود، توسط جیسون ریتمن کارگردانی شد. «بالا به سوی آسمان» برای شش جایزه مراسم اسکار هم نامزد شد که البته شانس برنده‌شدن هیچکدام از آن‌ها را نداشت.

رایان بینگهام مردی است که شغل بسیار عجیبی دارد. او باید به شهر‌های مختلف سفر کند و اخراج کارمندانی که یک شرکت نمی‌تواند خبر پایان همکاری‌شان را به آن‌ها بدهد، اخراج می‌کند؛ بنابراین بینگهام اصلا زندگی باثباتی ندارد و دائما در حال سفر است. رایان در یکی از سفرهایش با زنی به نام الکس آشنا می‌شود که سبک زندگی‌اش شباهت زیادی با او دارد.

Into the Wild (به درون طبعیت)

نمره منتقدان: ۸۳ از ۱۰۰

شان پن بازیگری است که بسیاری از ما او را با فیلم‌های اکشن و هیجان‌انگیز به یاد می‌آوریم. با این حال او کارگردانی یکی از جذاب‌ترین فیلم‌های بیوگرافی چند سال اخیر سینما را برعهده دارد. فیلم «به درون طبیعت» با کارگردانی شان پن، در سال ۲۰۰۷ اکران شد و حتی در مراسم اسکار نامزدی دو جایزه را دریافت کرد. این فیلم در حقیقت اقتباسی از کتابی به همین نام است. کتابی که جان کراکائر در سال ۱۹۹۶ نوشت و درباره سفر‌های واقعی کریستوفر مک‌کندلس به آمریکای شمالی و زندگی در طبیعت وحشی آلاسکا را به تصویر می‌کشید.

مک‌کندلس مردی ماجراجو بود که در اوایل دهه ۹۰ بدون پس‌انداز و امکانات قابل قبول به آلاسکا سفر کرد. این روز‌ها که ویروس کرونا همه ما را خانه‌نشین کرده، تماشای این فیلم به اندازه یک سفر هیجان‌انگیز و خارق‌العاده برای شما لذت‌بخش است. با تماشای فیلم «به درون طبیعت» می‌توانید به طبیعت وحشی و جذاب آمریکای شمالی و آلاسکا سفر کنید.

Tracks (ردپاها)

نمره منتقدان: ۸۳ از ۱۰۰

در دهه هشتاد و دهه نود میلادی، استودیو‌های سینمایی پنج بار تلاش کردند تا سفر‌های رابین دیویدسون را به فیلم سینمایی تبدیل کنند، اما هرگز این اتفاق رخ نداد. اما در نهایت و در سال ۲۰۱۳ این فیلم با هنرنمایی میا واشیکوفسکا و آدام درایور اکران شد. فیلم «ردپاها» در حقیقت ماجرا‌های واقعی زنی به نام رابین دیویدسن است که سفر‌های باورنکردنی بسیاری را تجربه کرد. او در جریان این سفرها، یکی از عکاس‌های نشریه نشنال جئوگرافیک را به همراه خود برده بود تا تصاویر ماجراجویی‌هایش را ثبت کند؛ بنابراین با تماشای فیلم «ردپاها» فرصت آن را دارید تا سفر‌های باورنکردنی و هیجان‌انگیزی بسیاری را تجربه کنید که شاید تجربه آن‌ها در زندگی شما ممکن نباشد.

Australia (استرالیا)

نمره منتقدان: ۵۵ از ۱۰۰

فیلم «استرالیا» در حقیقت یک درام عاشقانه است که در سایه داستان اصلی‌اش به تاریخ و جغرافیای کشور استرالیا مراجعه می‌کند. شاید جالب باشد بدانید که تقریبا همه عوامل این فیلم استرالیایی هستند؛ باز لورمن که کارگردانی فیلم را برعهده دارد، متولد استرالیا است. هیو جکمن و نیکول کیدمن هم به عنوان بازیگران کلیدی فیلم «استرالیا» از شناخته‌شده‌ترین بازیگران هالیوود هستند که در استرالیا به دنیا آمده‌اند.

داستان فیلم «استرالیا» در حاشیه جنگ جهانی دوم رخ می‌دهد. جایی که یک زن انگلیسی و از طبقه اشراف به دورافتاده‌ترین قاره دنیا سفر می‌کند. او با طبیعتی وحشی و انسان‌هایی خشن روبرو می‌شود. این زن در آنجا مزرعه بزرگی را صاحب شده که البته هیچ علاقه‌ای به نگهداری و پرورش محصولات آن ندارد. با این حال با مردی آشنا می‌شود که علایق او را دچار تغییرات بسیاری می‌کند. فیلم «استرالیا» مجموعه‌ای از جذاب‌ترین زیبایی‌های این کشور را به نمایش می‌گذارد.

The Tourist (گردشگر)

نمره منتقدان: ۲۰ از ۱۰۰

الیز زنی است که در پاریس سرگردان شده، چون گروهی از مردان کارآگاه از لندن راه افتاده‌اند تا او را دستگیر کنند. با این حال قرار نیست الیز دستگیر شود. او یک نامه از سوی الکساندر پیرس دریافت می‌کند؛ مردی که از سال‌ها پیش عاشق او بوده و حالا که می‌داند الیز در شرایط سختی قرار دارد، از او می‌خواهد تا به حرف‌هایش گوش کند. الکساندر در نامه نوشته که الیز باید هر چه زودتر با قطاری از پاریس به مقصد ونیز حرکت کند و وارد ایتالیا شود.

با تماشای فیلم «گردشگر» این شانس را دارید تا راهی یک سفر هیجان‌انگیز به کشور‌های مختلف اروپایی شوید. با این حال سعی کنید توجه زیادی به داستان این فیلم نداشته باشید، چون برخلاف بازیگران مطرح و شناخته‌شده‌ای که دارد، هرگز نمی‌تواند در سطح و اندازه آنجلینا جولی و جانی دپ باشد.

منبع: ایرنا

