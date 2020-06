رمز عبور اینستاگرام را چگونه بازیابی کنیم؟ + آموزش تصویری

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، برای بازیابی رمز عبور در اینستاگرام شما می‌توانید از طریق ایمیلی که در روز ثبت نام وارد کرده‌اید اقدام کنید.

برای بازیابی رمز عبور در اینستاگرام از طریق ایمیل وارد صفحه اصلی اینستاگرام شوید.

گزینه Get Help Signing in را انتخاب کنید.

در مرحله بعدی دو روش برای بازیابی انتخاب کنید، اگر گزینه With User Name Or Email را انتخاب کردید باید ایمیلی که در روز اول ثبت‌نام کردید را وارد کنید تا لینک فعال‌سازی به آدرس شما ایمیل شود.

اما اگر گزینه With SMS را انتخاب کردید، لینک فعال‌سازی به شماره تلفن شما پیامک می‌شود.

حالا یکی از دو روش بالا را انتخاب کنید و مشخصات مورد نیاز را وارد کنید و گزینه Send Login Link را انتخاب کنید.

در صورتی که ایمیلی که در روز ثبت نام فراموش کرده‌اید، نگران نباشید از طریق شماره تلفن می‌توانید لینک فعال‌سازی را دریافت کنید.

بعد از دریافت لینک فعال‌سازی از طریق ایمیل و یا شماره تلفن روی لینک کلیک کنید.

بعد صفحه‌ای برایتان باز می‌شود که شما باید گزینه Reset Password را انتخاب کنید.

در مرحله بعدی وارد صفحه‌ای می‌شوید که باید رمز عبور جدیدتان را وارد کنید، با تعریف رمز عبور جدید می‌توانید وارد اکانت اینستاگرام خودتان شوید.

منبع: فارس

