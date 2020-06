به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، دانشگاه علامه طباطبایی در هفته جاری از شنبه، ۳۱ خرداد لغایت جمعه ۶ تیر، تقویم رویداد‌های علمی بین‌المللی خود را که در قالب نشست‌های مجازی (وبینار) برگزار می‌شود، منتشر کرد.

بر اساس این تقویم، روز گذشته نشست‌های داستان رستم و سهراب درشاهنامه با سخنرانی دکتر اورنگ ایزدی، اصول روان‌شناسی زبان و پراگماتیک در آموزش زبان اسپانیایی به عنوان زبان خارجه با سخنرانی دکتر سالومه یوسفیان و How Do We Improve Our Vocabulary ? با سخنرانی دکتر جف مک کوئیلان برگزار شد.

روز دوشنبه، ۲ تیر نیز این رویداد با ۲ نشست کارگاه آموزش نویسندگی با بهره گیری از درسنامه‌هایی از چند نویسنده بزرگ معاصر (درسنامه نخست: ملکم گلدول) با سخنرانی دکتر حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی و زبان فارسی، زبان دانش با سخنرانی دکتر عباس ملکی، دکتر ناصر ره یاب، دکتر نعمت الله ایران زاده و دکتر عبدالرحمن حمید ادامه خواهد داشت.

روز سه‌شنبه نیز مرکز چین شناسی دانشگاه علامه طباطبایی نشست روابط فرهنگی ایران و چین در دوران پساکرونا را با حضور شش استاد از دانشگاه‌های ایران و چین برگزار خواهد کرد.

روز چهارشنبه نیز گروه مددکاری اجتماعی این دانشگاه به برگزاری نشست واژه‌ها، خرده اندیشه‌ها و بزرگ اندیشه‌ها در نظریه Feminist social work با سخنرانی دکتر علیرضا مولا و دکتر حمیده عادلیان خواهد پرداخت.

