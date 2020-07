برندگان Apple Design 2020 مشخص شدند

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، چیزی که در کنفرانس هفته گذشته WWDC شرکت اپل به نمایش در نیامد مراسم معرفی برندگان Apple Design بود. حالا شرکت اپل تصمیم گرفته تا یک هفته پس از کنفرانس خود از برندگان این مراسم رونمایی کند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده و ادعای شرکت اپل، این برندگان افرادی هستند که موفق شدند ایده‌های بسیار متفاوتی را به دنیای فناوری معرفی کنند. این مراسم معمولاً برنامه‌هایی را انتخاب می‌کند که به بهترین نحو از قابلیت‌های موجود در محصولات شرکت اپل استفاده می‌کند.

امسال این مجموعه تصمیم گرفت باری دیگر روی برنامه‌های منتشر شده برای آیپد تمرکز کند و بیشتر توجه نیز به بخش ویرایش تصاویر و ابزارهای خلاقانه آن اختصاص داده شده بود. با این حال برخی از بازی‌های ساخته شده نیز به دلیل طراحی و استفاده مناسب از فناوری مورد توجه واقع شدند.

نام برندگان Apple Design 2020

یکی از برندگان این مراسم برنامه ویراش ویدئو و تصویر Darkroom بود که به دلیل ترکیب سادگی و حرفه‌ای بودن از سوی داوران انتخاب شد. این برنامه همچنین از فناوری‌های اپل مانند API دوربین‌ها، میانبرهای داخل صفحه اول و دیگر ویژگی‌ها استفاده کرده بود. از دیگر برنامه‌هایی که موفق به دریافت جایزه شد می‌توان به نرم‌افزار انیمیشن Looom اشاره کرد که به دلیل خلاقیت بالا در طراحی رابط کاربری و استفاده از فناوری اپل مثل Apple Pencil و حالت تاریک برنده شد.

برنامه سه‌بعدی‌ ساز Sharp3D نیز به دلیل ارائه ابزار مناسب به طراحان برای ساخت مدل‌های سه‌بعدی موفق به کسب جایزه مراسم اپل شد. در مرحله بعد برنامه StaffPad از تیم سازنده StaffPad LTD مورد توجه داوران قرار گرفت که می‌تواند نت‌های موسیقی دستی را به نمونه‌های دیجیتالی تبدیل کند. این برنامه همچنین از فناوری‌های Apple Pencil و Core ML پشتیبانی می‌کند.

از دیگر برندگان این مراسم می‌توان به بازی Sky: Children of the Light، Song of Bloom و Where Cards Fall اشاره کرد. گفتنی است برندگان امسال مراسم جایزه Apple Design Award Trophy را در کنار یک iMac Pro، MacBook Pro، iPhone 11 Pro Max، iPad Pro، Magic Keyboard و چند محصول دیگر از شرکت اپل دریافت می‌کنند.

