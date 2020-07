به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، عناوین بازی‌های ویدئویی مورد علاقه بسیاری از ما، این روز‌ها در برنامه‌های تلویزیونی اقتباس می‌شوند. شرکت‌های تولیدکننده سریال‌های تلویزیونی سریال‌های بزرگی را معرفی کرده‌اند و اشتیاق طرفداران برای این سریال‌ها را بالا برده‌اند. با تولید و پخش سریال‌های پیش رو، از کارتون‌ها تا سریال‌های لایو اکشن، بینندگان سریال‌های تلویزیونی دیگر مانند سابق نخواهند بود و این سریال‌ها با استقبال بیشتری روبه‌رو خواهند شد. در ادامه، فهرستی از سریال‌های اقتباس شده از بازی‌های رایانه‌ای را مشاهده کنید که همه منتظر آن‌ها هستند.

بازی Cuphead

یکی از بازی‌هایی که با تم جالب خود، توانست طرفداران زیادی را به خود جذب کند، Cuphead است. این داستان، داستان Cuphead و برادرش، Mugman بوده که قرار است به صورت یک انیمیشن در شبکه نتفلیکس پخش شود. سریال تلویزیونی Cuphead که به دلیل سبک هنری پیچیده خود شناخته شده است، همه ما را به یاد انیمیشن‌های دهه ۱۹۳۰ خواهد انداخت. گفته می‌شود ترو والنتینو صداپیشگی Cuphead و فرانک تودارو صداپیشگی Mugman را بر عهده دارند. اندرئا فرناندز، کارگردان این سریال تلویزیونی اظهار کرده که این سریال همه را به خاطرات دوران کودکی خواهد برد.

بازی Halo

بازی شوتر اول شخص Halo از سال ۲۰۱۳ برای ساخت سریال مورد استقبال قرار گرفت، اما فیلمبرداری آن بنا به دلایلی از سال قبل آغاز شد. سریال تلویزیونی Halo قرار است از جایی که بازی ویدئویی آن به اتمام می‌رسد، آغاز شود و داستان جدیدی را برای طرفداران بلندمدت آن آغاز کند. طرح عمیق این سریال برای علاقه‌مندان به داستان‌های علمی تخیلی بسیار مناسب است. پابلو شریبر، بازیگر نقش Master Chief است که در مرکز جنگ بین نژاد انسان و بیگانگان قرار دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که تیم تهیه این سریال، تا به حال ۴۰ میلیون دلار برای ساخت آن خرج کرده است.

بازی The Last of Us

با اعلام تولید سریال The Last of Us هشداری به سریال‌های The Walking Dead و Kingdom داده شد که یک سریال دیگر درباره زامبی‌ها ساخته خواهد شد که به احتمال فراوان، طرفداران زیادی خواهد داشت. عنوان انحصاری پلی‌استیشن، The Last of Us بالاخره به عنوان یک سریال تلویزیونی تأیید شد که قرار است توسط شبکه HBO ساخته شود. این بازی اکشن و ماجراجویی به دلیل نقل داستان شگفت‌انگیز خود با شخصیت‌ها جوئل و الی تبدیل به یک بازی محبوب شد. داستان منحصر به فرد آن، که بسیاری از گیمر‌ها را به خود جذب کرد، با اطمینان، به یک برنامه تلویزیونی جذاب تبدیل خواهد شد که پر از صحنه‌های اکشن، درام و اخلاقی خواهد بود. گفتنی است، این سریال توسط سازندگان سریال چرنوبیل ساخته خواهد شد.

بازی Final Fantasy XIV

بر خلاف محبوبیت Final Fantasy VII، جایگزین آن، Final Fantasy XIV قرار است به عنوان یک لایو اکشن به فهرست سریال‌های تلویزیونی اضافه شود. Final Fantasy با داشتن جهانی بزرگ و شخصیت‌هایی رنگارنگ به یک لایو اکشن جذاب تبدیل خواهد شد. با بزرگ بودن این فرنچایز در ژانر ایفای نقش، به نظر می‎رسد سریال Final Fantasy یک سریال پر از صحنه‌های مهیج، اکشن، جادو و کاوش خواهد بود. لایو اکشن Final Fantasy XIV توسط افرادی تهیه می‌شود که سریال The Witcher را تهیه کرده‌اند.

بازی Fallout

بازی پساآخرالزمانی Fallout با همکاری استودیوی آمازون به یک سریال تلویزیونی تبدیل خواهد شد. طرفداران این بازی مشتاق هستند تا دنیای آن را در تلویزیون ببینند؛ دنیایی با فضا و ساختمان‌های پساآخرالزمانی. سریال تلویزیونی Fallout به این سؤال پاسخ خواهد داد که پس از جنگ‌های هسته‌ای جهان چگونه خواهد شد.

