استفاده از اسکن سه بعدی برای طراحی کاراکترهای بازی The Last of US 2

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان The Last of US 2 یکی از مورد انتظارترین عناوین ساخته شده برای کنسول PS4 است که شرکت ناتی داگ مسئولیت توسعه این عنوان را بر عهده داشت. این عنوان یک ماه پیش وارد بازار شد که به واسطه سابقه بسیار خوبی که نسخه اول این بازی داشت، توانست به فروش بسیار خوبی دست پیدا کند؛ داستان این بازی در ادامه نسخه اول آن طراحی شده است و روایتگر زندگی یک دختر در دوران پسآخرالزمانی است که باید برای زنده ماندن در این جهان تلاش کند.

مسئول بخش انیمیشن این بازی به تازگی ویدویی را در فضای مجازی منتشر کرده که به نحوه حرکت دهی به انیمیشن سگ‌های موجود در بازی مربوط می‌شود. بر اساس ویدئوی منتشر شده از سوی سازنده بازی The Last of US 2 ظاهرا برای حرکت دهی به کاراکتر سگ‌های موجود در بازی از یک سگ واقعی استفاده کرده‌اند و به واسطه سنسورهایی که به آن متصل کرده بودند توانسته‌اند حرکات این سگ را در حالت‌های مختلف شبیه سازی کنند.

این نوع شبیه سازی مدت نسبتا زیادی است که در بین توسعه دهندگان عناوین رایانه‌ای جا افتاده چرا که در این روش تمامی رفتارهای سوژه به طور دقیق به رایانه منتقل شده که در نهایت باعث می‌شود انیمیشن نهایی که در بازی کاربر آن را مشاهده می‌کند تا حد بسیار زیادی به واقعیت نزدیک باشد.

در عنوان The Last of US 2 نیز کاربران در صورتی که به حرکات سگ‌های موجود در بازی توجه کنند، خواهند دید که این حیوانات حرکاتی بسیار مشابه به حیوان واقعی را دارند و حتی در برخی موارد می‌توان گفت رفتارهای این کاراکترها نیز بسیار به واقعیت شبیه است. عنوان The Last of US 2 در حال حاضر به طور انحصاری برای کنسول PS4 وارد بازار شده است و گیمرها می‌توااند این عنوان را تهیه کنند.

