به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی هیل، مری ترامپ، برادرزاده دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که به تازگی کتابی راجع به عمویش منتشر کرده است، در مصاحبه با نشریه واشنگتن پست گفت که شنیده است رئیس جمهور از الفاظ و شعار‌های نژادپرستانه و قوم ستیز استفاده می‌کند.

مری ترامپ در مصاحبه‌ای که دیروز پنجشنبه منتشر شد به واشنگتن پست گفت که معتقد است رئیس جمهور «کاملاً نژادپرست است و بار‌ها کلام نژادپرستانه را از زبان او شنیده است».

او به واشنگتن پست گفت: استفاده از چنین کلامی برای او [ترامپ] آسان است. او فکر می‌کند کاربرد چنین کلامی باعث می‌شود افرادی که از او حمایت می‌کنند به او امتیاز دهند.

او با تاکید بر اینکه خانواده ترامپ با عقاید نژادپرستانه و ضد قومیتی نشانه گذاری شده است، گفت: همانطور که در کنار خانواده ترامپ بزرگ می‌شدم، شنیدن واژگان توهین آمیز و نژادپرستانه در خانواده و استفاده از عبارات ضدقومیتی میان آن‌ها امری عادی محسوب می‌شد.

مری ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه به اظهارات نژادپرستانه مادربزرگش [مادر ترامپ] اشاره کرد و موضوع نژادپرستی و مخالفت با قومیت‌ها را سابقه دار دانست.

او پیش از این در مصاحبه‌ای با شبکه‌ ای بی سی نیوز به عمویش توصیه کرد که استعفا کند و او را فاقد توانایی برای کنترل آمریکا از کاخ سفید دانست.

مری ترامپ به تازگی کتاب «خیلی زیاد و همیشه ناکافی: چگونه خانواده من خطرناکترین مرد جهان را به وجود آورد» (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man) را به رشته نگارش درآورده است. اما به دلیل افشاگری‌های او، از انتشار این کتاب جلوگیری می‌شد. کتاب او روز سه شنبه منتشر شد.

پیش از این مری ترامپ، اعلام کرده بود که او منبع مقاله‌ای بوده که سال گذشته در مجله نیویورک تایمز منتشر شده و اسناد مالیاتی ترامپ را افشا کرده است.

مری که در رشته روان‌شناسی بالینی تحصیل کرده و تالیفاتی در این حوزه نیز دارد گفته در این کتاب با نام «خیلی زیاد و همیشه ناکافی» قصد دارد به شرح سال‌ها تاریکی، نادرستی و شفاف نبودن عمویش بپردازد و توصیف کند چگونه او به چنین سیاستمداری این چنین خطرناک تبدیل شده است.

مری ترامپ ۵۵ ساله اولین عضو خانواده ترامپ است که اقدام به نوشتن کتابی درباره اسرار این خانواده کرده است. از ماه گذشته میلادی، خانواده ترامپ تلاش‌هایی برای جلوگیری از انتشار این کتاب آغاز کرده بودند که در نهایت شکست خوردند.

