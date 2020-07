«محافظان قدیمی» شارلیز ترون ۷۲ میلیون بار دیده شد

طی ۴ هفته؛

به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از هالیوود ریپورتر، با اعلام نتفلیکس فیلم سینمایی اکشن و مهیج «محافظان قدیمی» با بازی شارلیز ترون در بین پربازدیدترین فیلم‌های تاریخ این کمپانی قرار گرفته است.

در صفحه رسمی این شبکه استریم نوشته شده: «محافظان قدیمی» رکورد‌ها را می‌شکند. فیلم موفق شارلیز ترون اکنون در میان ۱۰ فیلم محبوب تاریخ نتفلیکس قرار دارد. جینا پرینس بایدوود، اولین کارگردان زن سیاه پوستی است که فیلمش در این لیست قرار گرفته است.

این فیلم در حال حاضر به سمت ثبت رکورد ۷۲ میلیون بازدید در ۴ هفته نزدیک می‌شود. در فیلم سینمایی «محافظان قدیمی» ستارگانی مثل کیکی لاین و ماتیاس اسخونارتس نقش آفرینی می‌کنند. این فیلم ۱۰ ژوئیه منتشر شد و اکنون به یکی از ۱۰ فیلم محبوب این پلتفرم تبدیل شده است.

فیلمنامه این فیلم سینمایی توسط گرگ روکا نوشته و از یک رمان گرافیکی متعلق به خودش، اقتباس شده است. فیلم سینمایی «محافظان قدیمی» چهارمین فیلم بلند بایدوود است که برای ساخت فیلم «عشق و بسکتبال» و «زندگی مخفی زنبورها» شناخته می‌شود.

اخیراً اعلام شد که در صدر پربازدیدترین فیلم‌های نتفلیکس، «استخراج» با بازی کریس همسورث قرار دارد. این فیلم در مجموع ۹۹ میلیون مخاطب داشته است که حداقل ۲ دقیقه از این فیلم سینمایی را تماشا کرده اند.

وضعیت بازدید دیگر فیلم‌های این شبکه استریم به شرح زیر است:

Extraction – ۹۹M

Bird Box – ۸۹M

Spenser Confidential – ۸۵M

Underground – ۸۳M

Murder Mystery – ۸۳M

The Old Guard – ۷۲M

The Irishman – ۶۴M

Triple Frontier– ۶۳M

The Wrong Missy – ۵۹M

The Platform – ۵۶M

انتهای پیام/