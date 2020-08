به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، کم خونی وقتی اتفاق می‌افتد که بدن شما به اندازه کافی گلبول‌های قرمز سالم نداشته باشد. این بیماری عمدتاً در اثر از دست دادن خون، از بین رفتن گلبول‌های قرمز یا ناتوانی بدن در ایجاد سلول‌های قرمز خون کافی ایجاد می‌شود. انواع مختلف آنمی وجود دارد. شایعترین نوع آن کم خونی فقر آهن است.

گلبول‌های قرمز حاوی پروتئینی به نام هموگلوبین است. هموگلوبین پر از آهن است. بدون آهن کافی، بدن شما نمی‌تواند هموگلوبین لازم را ایجاد کند تا به اندازه کافی گلبول قرمز ایجاد کند تا خون غنی از اکسیژن را در سراسر بدن شما تحویل دهد.

عدم وجود فولات و ویتامین B-۱۲ همچنین ممکن است بر توانایی بدن شما در ساخت گلبول‌های قرمز تأثیر بگذارد. اگر بدن شما نتواند B-۱۲ را به درستی پردازش کند، ممکن است دچار کم خونی شوید.

برنامه رژیم غذایی کم خونی

برنامه‌های درمانی کم خونی اغلب شامل تغییرات رژیم غذایی است. بهترین برنامه رژیم غذایی برای کم خونی شامل غذا‌های سرشار از آهن و سایر ویتامین‌های ضروری برای هموگلوبین و تولید گلبول‌های قرمز است. همچنین باید شامل غذا‌هایی باشد که به بدن شما کمک می‌کند آهن را بهتر جذب کند. آهن در گوشت، مرغ و غذا‌های دریایی یافت می‌شود. مقدار توصیه شده روزانه (RDA) برای آهن ۱۰ میلی گرم (میلی گرم) برای آقایان و ۱۲ میلی گرم برای خانم‌ها است.

ویتامین C

سبزیجات پهن برگ، به ویژه انواع تیره، از بهترین منابع آهن غیر چربی هستند. آن‌ها شامل موارد زیر هستند. رژیم غذایی کم فولات ممکن است باعث کم خونی و فقر فولات شود. مرکبات، لوبیا و غلات کامل منبع خوبی برای فولات هستند. هنگام خوردن سبزیجات تیره و سرشار از آهن مانند اسفناج و کلم می‌توانید آهن زیادی دریافت کنید.

ویتامین C به معده شما در جذب آهن کمک می‌کند. خوردن سبزیجات برگ دار با غذا‌هایی که حاوی ویتامین C. هستند مانند پرتقال، فلفل قرمز و توت فرنگی ممکن است جذب آهن را افزایش دهد. برخی از سبزیجات منبع خوبی از نظر آهن و ویتامین C. هستند. گوشت قرمز و مرغ نیز حاوی آهن هستند.

برخی غذا‌های دریایی مانند ماهی، صدف، خرچنگ و میگو منابع خوبی از آهن محسوب می‌شوند. کنسرو یا تن تازه، ماهی‌های آزاد و انواع خوراک‌های دریایی را می‌توان از برترین منابع آهن دانست. لوبیا منبع خوبی از آهن برای گیاهخواران و گوشتخواران است. لوبیا یک سبزی سرشار از آهن و مفید محسوب می‌شود.

برخی گزینه‌های غنی از آهن عبارتند از: لوبیا قرمز، نخود، سویا، لوبیای چشم بلبلی، لوبیا چیتی، نخود فرنگی. بسیاری از انواع آجیل و دانه‌ها نیز منبع خوبی از آهن هستند. دانه کدو تنبل، بادام هندی، پسته و دانه‌های آفتابگردان نیز از دیگر منابع قدرتمند آهن محسوب می‌شوند.

