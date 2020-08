روش عجیب مرد استرالیایی برای مبتلا نشدن به کرونا!/ از دانلود نرم افزار مترجم گوگل تا دانلود برنامه مدیریت هوشمندانه ایمیل/ اتفاقی باورنکردنی در خیابان های هند!

پربازدید‌های فضای مجازی؛

اگر امروز موفق به رصد اخبار سرویس فضای‌مجازی در حوزه‌های فناوری، دانلود، اخبار داغ، سیاسیون و هنرمندان و ورزشکاران در فضای‌مجازی نشده‌اید، در ادامه لینک خبر‌های پربازدید از نگاه کاربران را برای شما به نمایش گذاشته‌ایم.

روش عجیب مرد استرالیایی برای مبتلا نشدن به کرونا!

مرد خوش ذوق استرالیایی برای مبتلا نشدن به کرونا از روشی عجیب استفاده کرد که او را به سوژه رسانه ها تبدیل کرد.

از دانلود نرم افزار مترجم گوگل تا دانلود برنامه مدیریت هوشمندانه ایمیل

در بسته هفتگی دریچه (شماره ۲۸۱)، بهترین نرم‌افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده‌ایم.

اتفاقی باورنکردنی در خیابان های هند!

ویدئویی که پرواز عجیب یک شهروند هندی را در یکی از خیابان های هند نشان می دهد، باعث حیرت‌ کاربران در فضای مجازی شده است.

شگرد جالب اردک برای فرار از ببر گرسنه!

اردک باهوش برای فرار از ببر گرسنه ای که برای شکار آن وارد رودخانه شده بود از شگردی جالب استفاده کرد.

جذاب‌ترین تصاویر پس زمینه (۱۰ مرداد)

تصاویر پس‌زمینه ۱۰ مرداد برای لپ‌تاپ، تبلت و تلفن همراه خود را از طریق صفحه دریچه فناوری باشگاه خبرنگاران جوان دریافت کنید.

چگونه از حریم خانواده در فضای مجازی مراقبت کنیم؟ + تصویرنگاشت

صفحه اینستاگرامی ریحانه، با انتشار چند تصویر نحوه مراقبت از حریم خانواده در فضای مجازی را شرح داد.

نسل جدید قفل‌های هوشمند؛ ضدآب و مجهز به حسگر اثر انگشت

قفل‌های جدید هوشمند دارای قابلیت بازگشایی با اثرانگشت، ضد آب و ضد سرقت هستند.

گیم پلی ۲۰ دقیقه بازی The Last of Us Part 2 در راه است

شرکت سونی اعلام کرد که قصد دارد در روز پنج شنبه گیم پلی ۲۰ دقیقه‌ای از بازی The Last of Us Part 2 منتشر کند.

دانلود Firefox Lite 2.5.1 – نسخه سبک و سریع مرورگر وب فایرفاکس

برنامه Firefox Lite – Fast and Lightweight Web Browser 2.5.1 مرورگر سبک و کم حجم فایرفاکس اندروید است که به شما تجربه جدیدی از اینترنت گردی می‌دهد.

زن و شوهر باید مانند دو شریک واقعی، مصالح یکدیگر را رعایت کنند

صفحه اینستاگرامی ریحانه منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، مطلبی درباره معیارهای انتخاب همسر را منتشر کرد.

