گیم پلی ۲۰ دقیقه بازی The Last of Us Part 2 در راه است

شرکت سونی اعلام کرد که قصد دارد روز پنج شنبه گیم پلی ۲۰ دقیقه‌ای از بازی مورد انتظار شرکت ناتی داگ یعنی بازی The Last of Us Part 2 پخش کند؛ طبق اعلام سونی از این گیم پلی ۸ دقیقه از این گیم پلی به داستان بازی و مواردی مربوط می‌شود که تاکنون توسط هیچ منبعی فاش نشده و قرار است برای اولین بار و به طور رسمی از سوی سونی منتشر شود. همچنین شرکت سونی به طور رسمی و به صراحت اعلام کرده است که در مراسم روز پنج شنبه این شرکت، قرار نیست هیچ اطلاعاتی درباره کنسول PS5 منتشر شود و سونی از این طریق سعی کرد به کلیه شایعات احتمالی درباره مراسم خود پایان دهد.

بازی The Last of Us Part 2 در این ایام حواشی بسیار زیادی داشت و از آنجایی که بخش عمده‌ای از اطلاعات این بازی در فضای مجازی فاش شده بود، داستان این بازی به طور کامل مشخص شد و لذت تجربه این بازی برای بسیاری از گیمر‌ها از بین رفت. همچنین شرکت ناتی داگ اعلام کرده است که بازی مذکور در حال حاضر در وضعیت نهایی قرار دارد و تمامی آزمایشات مربوطه، روی این بازی انجام شده است و صرفا انتقال آن به دیسک‌ها باقی مانده است.

رونمایی از کنسول PS4 با طرح بازی The Last of Us Part 2

طبق اعلام سونی بازی The Last of Us Part 2 قرار است در ۱۹ ژوئن سال جاری به طور انحصاری برای کنسول PS4 وارد بازار عناوین رایانه‌ای شود، به تازگی نیز شرکت سونی از یک طرح جدید برای کنسول پلی استیشن ۴ پرو پرده برداری کرده است که ویژه بازی The Last of Us Part 2 طراحی شده و می‌تواند برای بسیاری از گیمر‌ها می‌تواند جذاب باشد.

با این حال برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بازی The Last of Us Part 2 باید تا زمان نمایش تریلر جدید این بازی منتظر ماند.

