سه نشانه ساده آلوده بودن گوشی به بدافزار

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اگر از کاربران اندروید هستید و مرتبا نگرانید که مبادا نرم افزار‌های مخرب، ویروس یا بدافزار به گوشی شما راه پیدا کرده باشند بهتر است به دنبال سه نشانه ساده در موبایل خود بگردید. بدافزار‌ها می‌توانند پیامد‌های بسیار بدی را برای تلفن‌های همراه به دنبال داشته باشند و یکی از این پیامد‌ها استخراج اطلاعات شخصی شما و انتقال آن به مجرمان سایبری است. کُند شدن عملکرد گوشی یا نمایش بی وقفه تبلیغات در اپلیکیشن‌ها یا پنجره مرورگر از دیگر نشانه‌هایی است که از آلوده شدن گوشی‌های موبایل به بدافزار خبر می‌دهند.

طبق هشدار‌هایی که اخیرا از سوی گوگل و محققان دیگر منتشر شده بدافزار‌ها حتی میتوانند به داخل پلی استور گوگل نیز راه پیدا کنند. اما اگر نتوانید به این فروشگاه مجازی اعتماد کنید و اپلیکیشن‌های مورد نیازتان را از آن بگیرید چاره چیست؟ چطور باید فهمید که اپلیکیشنی به بدافزار آلوده شده است؟

همانطور که در ابتدا اشاره کردیم سه راهکار و نشانه ساده وجود دارند که با کمک آن‌ها میتوانید وجود نرم افزار‌های مخرب در گوشی خود را تشخیص دهید.

به گفته تیم پژوهشگران و کارشناسان امنیتی شرکت Malwarebytes موارد زیر جزو نشانه‌های اصلی وجود بدافزار در گوشی هستند:

تبلیغات را در هر جایی از گوشی خود می‌بینید و فرقی ندارد که مشغول استفاده از چه اپلیکیشنی باشید

اپلیکیشن تازه‌ای نصب کرده اید، اما آیکون آن ناپدید شده و نمی‌توانید پیدایش کنید

باتری گوشی شما ناگهان به مقدار زیاد و با سرعت بالا خالی می‌شود

اگر هر کدام از موارد بالا را تجربه می‌کنید باید بدانید که احتمالا گوشی شما به بدافزار آلوده شده است. در نظر داشته باشید که هدف همه بدافزار‌ها هم کلاهبرداری مالی نیست با این حال اغلب آن‌ها باعث بروز بی نظمی‌هایی در تلفن همراهتان می‌شوند و در فرایند استفاده شما از گوشی موبایلتان اخلال ایجاد می‌کنند.

طبق گزارش Malwarebytes آلودگی تلفن‌های همراه به بدافزار امری بسیار مرسوم و رایج است. این شرکت خبر داده که در ماه می (یعنی دو ماه پیش) بالغ بر ۲۰۰ هزار عدد از گوشی‌ها و تبلت‌های مورد استفاده مشتریانش به بدافزار آلوده بوده و این رقم در ماه ژوئن (یعنی ماه گذشته) نیز تقریبا همین اندازه بوده است.

اگر گوشی به بدافزار آلوده بود چه کنیم؟

کار‌هایی زیادی میتوان برای پاک کردن بدافزار از تلفن‌های هوشمند انجام داد. اولین و شاید مهم‌ترین قدم حصول اطمینان از به روز بودن سیستم عامل گوشی است. در واقع به روز بودن نسخه نرم افزار گوشی مهمترین کاری است که میتوانید برای جلوگیری از آلوده شدن گوشی موبایل خود انجام دهید. اگر هم گوشی شما به بدافزار آلوده شده بهتر است نرم افزار آن را آپدیت کنید تا آسیب پذیری‌ها رفع شوند و رخنه‌های امنیتی موجود در موبایل شما از بین بروند.

در گام دوم باید مجوز‌های اپلیکیشن‌های مورد استفاده خود را بررسی نمایید تا موارد غیرعادی را شناسایی کنید. برای مثال ممکن است مجوز ارسال پیام متنی به یک بازی داده باشید که این نشانه‌ای خطرناک است.

اگر تصمیم گرفتید اپلیکیشنی را حذف کنید ابتدا مجوز‌های آن را باطل نمایید چراکه برخی اپ‌ها برای خود دسترسی‌های مدیریتی ایجاد می‌کنند و در نتیجه بدون انجام مراحل اضافه نمی‌توانید آن‌ها را حذف نمایید.

در نهایت توصیه می‌شود که از برنامه‌های آنتی ویروس موبایل نظیر نورتون، مک آفی، لوک اوت و … برای این منظور استفاده نمایید.

بیشتر بخوانید

نحوه به روز رسانی اپلیکیشن‌های اندرویدی

برای به روز رسانی خودکار اپلیکیشن‌های اندروید کافیست مراحل زیر را انجام دهید:

اپلیکیشن پلی استور گوگل را باز کنید

از قسمت منو که با سه خط افقی روی هم نمایش داده شده گزینه Settings را انتخاب کنید

گزینه Auto-update apps را بزنید

یکی از این دو گزینه را انتخاب نمایید: آپدیت از طریق هر شبکه‌ای (over any network) یا آپدیت از طریق وایفای (Over wi-fi only)

برای آپدیت خودکار اپلیکیشن‌ها به صورت تک به تک

اپلیکیشن پلی استور گوگل را باز کنید

از قسمت منو که با سه خط افقی روی هم نمایش داده شده گزینه My apps & games را انتخاب نمایید

اپلیکیشنی که میخواهید آپدیت شود را انتخاب نمایید

گزینه More را انتخاب کنید

گزینه Enable auto update را بزنید

به روز رسانی اپلیکیشن‌ها به صورت دستی

برای آپدیت دستی اپ‌ها مراحل زیر را دنبال کنید:

اپلیکیشن پلی استور گوگل را باز کنید

از قسمت منو که با سه خط افقی روی هم نمایش داده شده گزینه My apps & games را انتخاب نمایید

اپلیکیشن‌هایی که برایشان آپدیت آمده باشد برچسبی با عنوان Update را در مقابل خود نشان می‌دهند.

گزینه Update را بزنید.

منبع: روزیاتو

انتهای پیام/