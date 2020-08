به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، امروزه همه مردم می‌دانند که آب بهترین نوشیدنی برای سلامت بدن است. همچنین این نکته که نوشابه‌های گازدار و انرژی زا را نباید به میزان بالا در رژیم غذایی گنجاند از توصیه‌های متخصصان تغذیه است. با توجه به این موارد، به جز آب چه نوشیدنی‌های سالم و مغذی را می‌توان در رژیم غذایی قرار داد؟

در این گزارش متخصصان تغذیه ۱۴ نوشیدنی سالم و پرانرژی که می‌تواند باعث ارتقای سلامت بدن شود را معرفی می‌کنند.

۱- چای سبز

بی تردید چای سبز سالم‌ترین نوشیدنی روی کره زمین است. این نوشیدنی دارای فواید بی شماری است که از آن جمله می‌توان به افزایش عملکرد مغز اشاره کرد. به دلیل کافئین بالا و تئین موجود در چای سبز، این نوشیدنی می‌تواند سطح قند خون را پایین بیاورد.

چای سبز سرشار از آنتی اکسیدان پلی فنول است که می‌تواند متابولیسم (سوخت و ساز بدن) را بهبود بخشیده و باعث سوختن چربی‌های اضافی شود. درجه حرارت و تازه یا خشک بودن چای سبز در میزان پلی فنول آن تاثیر دارد. بهتر است از آب گرم (نه جوش) برای درست کردن چای سبز استفاده کنید و اجازه دهید ۲ تا ۳ دقیقه چای دم بکشد.

۲- آب چغندر

چغندر که در میان ایرانیان به لبو نیز شهرت دارد یکی از پر خواص‌ترین نوشیدنی‌های است. آب چغندر سرشار از ویتامین ها، آنتی اکسیدان‌ها و مواد معدنی مانند ویتامین B۹، ویتامین C، منگنز و پتاسیم است. همچنین چغندر دارای نیترات است که در بدن به نیتریک اکسید تبدیل می‌شود. نیتریک اکسید می‌تواند برای کارکرد رگ‌های خونی مفید باشد. این مورد برای ورزشکاران و کسانی که فشار خون بالایی دارند بسیار پر اهمیت است.

۳- آب حاوی تکه‌های لیمو

موسسه ملی سلامت آمریکا تایید کرده است با خوردن آب حاوی لیمو ترش بخش زیادی از نیاز روزانه بدن به ویتامین C تامین می‌شود. یک لیموترش به طور معمول حاوی ۳۰ میلی گرم ویتامین C است. از همین رو مصرف آن ۳۳ درصد از ویتامین C مورد نیاز روزانه یک فرد بزرگسال مرد و ۴۰ درصد نیاز یک زن را تامین می‌کند. ویتامین C برای ترمیم بافت آسیب دیده بدن، تقویت سیستم ایمنی و ارتقای جذب آهن در بدن ضروری است.

آب و لیموترش به دلیل آنکه طعم دار و در عین حال کم کالری است، بهترین جایگزین برای نوشیدنی‌های ناسالم همانند نوشابه، چای سرد و آب میوه‌های صنعتی است. با مصرف آب و لیموترش می‌توان با جذب کمتر کالری در بدن باعث کاهش وزن شد.

اسید‌های موجود در لیموترش می‌تواند مانع از ایجاد سنگ کلیه شود. اسید سیتریک موجود در لیموترش با شکستن کلسیم در کلیه ها، آن را با ادرار دفع می‌کند. مطالعاتی که در سال ۲۰۱۴ انجام شد، نشان می‌دهد سطح اسید سیتریک در ادرار افرادی که از مخلوط ۴ لیمو با دو لیتر آب استفاده کرده بودند به صورت قابل توجهی بالا رفته بود. سطح بالای اسید سیتریک در ادرار باعث جلوگیری از ایجاد سنگ کلیه شده و یا دستکم مانع از بزرگ شدن سنگ‌های موجود در کلیه می‌شود.

همچنین اسید سیتریک موجود در لیمو ترش می‌تواند باعث از بین رفتن باکتری‌هایی شود که باعث تنفس بد می‌شوند. اگر چه مصرف زیاد آب و لیمو می‌تواند برای سیستم تنفسی مضر باشد، اما مصرف اندازه این نوشیدنی با از بین بردن باکتری‌های مضر، بوی بد تنفس را از بین می‌برد.

۴- نوشیدنی کرنبری (توت خرس)

کرنبری میوه‌ای کوچک با خواص فراوان است. این میوه به عنوان یکی از بهترین مواد غذایی ضد تخریب دندان شناخته می‌شود. کرنبری سرشار از پلی فنول (نوعی آنتی اکسیدان) است و می‌تواند با محیط اسیدی دهان و پلاکت دندان‌ها مقابله کند.

همچنین این نوشیدنی غیرشیرین سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی مختلف از جمله ویتامین E، ویتامین C و مس است. کرنبری خواص ضد التهابی دارد و برای افراد در دوره ریکاوری پس از بیماری بسیار مفید است. به دلیل خواص کرنبری در تقویت سیستم ادراری، زنان می‌توانند برای جلوگیری از ابتلا به سندرم مثانه دردناک از آن استفاده کنند. سندرم مثانه دردناک به التهاب مثانه اطلاق می‌شود و در دوره قاعدگی در زنان شایع است.

۵- آب نارگیل

آب نارگیل نوشیدنی شیرین با طعم فوق العاده است که به دلیل دارا بودن آنتی اکسیدان‌های مختلف برای سلامتی بسیار مفید است. در این نوشیدنی به وفور سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم وجود دارد. آب نارگیل مشهور به مادر نوشیدنی‌های طبیعی برای ورزشکاران است. تحقیقات نشان داده است آب نارگیل ۵ برابر بیشتر از نوشیدنی‌های غنی سازی شده مخصوص ورزشکاران مانند پاورید و گتورید دارای پتاسیم است.

۶- آب انار

آب انار به بمب آنتی اکسیدان‌ها مشهور است. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد این نوشیدنی برای سلامت پروستات در آقایان بسیار مفید است. آب انار بسیار بیشتر از سایر میوه‌ها دارای آنتی اکسیدان است و از همین رو باعث کاهش التهاب در بیماران مبتلا به دیابت می‌شود. تحقیقات نشان داده مصرف روزانه ۲۵۰ میلی لیتر آب انار می‌تواند باعث کاهش التهاب در بدن افراد شود.

۷- قهوه تلخ

تحقیقات متعدد خواص متنوع قهوه تلخ را تایید کرده است. قهوه دارای سطح بالایی از آنتی اکسیدان‌ها و مواد مغذی مانند ویتامین B۲، B۳، B۵، منگنز، منیزیم و پتاسیم است.

همچنین قهوه دارای کافئین است که می‌تواند باعث بهبود عملکرد ذهنی و جسمی افراد شود. تحقیقات نشان می‌دهد قهوه تلخ می‌تواند به افزایش سوخت و ساز چربی‌های زائد و کاهش خطر زوال شناختی کمک کند. همچنین تحقیقات متعدد نشان داده است کسانی که به طور مستمر قهوه تلخ می‌نوشند احتمال ابتلا به بیماری‌هایی همچون آلزایمر، افسردگی و سرطان در آن‌ها کاهش می‌یابد.

۸- کامبوچا

نوشیدنی کامبوچا که بیشتر در شرق آسیا رواج دارد حاصل تخمیر چای سبز یا سیاه است. این نوشیدنی سرشار از پروبیوتیک است. باکتری‌های پروبیوتیک به دستگاه گوارش انسان برای هضم مناسب غذا کمک کرده و می‌توانند ویتامین‌ها و آنتی بیوتیک‌های مختلفی تولید کنند.

۹- دمنوش نعنا

دمنوش گیاه نعنا سرشار از مواد معدنی و ریز مغذی هاست که می‌تواند به سلامت قلب، آرامش سیستم عصبی، جلوگیری از نفخ معده و سوء هاضمه کمک کند. این نوشیدنی طبیعی فاقد کالری و دارای کافئین طبیعی بوده و می‌تواند به هضم راحت غذا و تازه شدن تنفس انسان کمک کند.

۱۰- شکلات داغ

شکلات داغی که از کاکائوی خالص و شیر گرم درست شده به مراتب دارای خواص بیشتری نسبت به انواع دیگر نوشیدنی شکلات داغ است. این نوشیدنی سرشار از آنتی اکسیدان است که می‌تواند برای سلامت قلب مفید باشد. کاکائو یکی از بهترین منابع پلی فنول است که خواص ضد التهابی دارد.

۱۱- دمنوش زنجبیل

زنجبیل سرشار از آنتی اکسیدان‌های فعال است که می‌تواند به مانند یک داروی طبیعی ضد سرطان و ضد التهاب در بدن عمل کند. زنجبیل یک مسکن طبیعی برای تسکین درد بوده و می‌تواند از کبد محافظت کند. از زمان‌های بسیار قدیم اطبا از زنجیل به عنوان دارویی برای انواع مختلف درد استفاده می‌کردند.

زنجبیل یک داروی طبیعی ضد التهاب است. همچنین یکی از دلایل شهرت این نوشیدنی به دلیل خاصیت ضدتهوع آن است که می‌تواند مانع از استفراغ در فرد شود و زنان می‌توانند در دوره بارداری و برای جلوگیری از حالت تهوع از این دمنوش استفاده کنند. این دمنوش همچنین سرشار از ویتامین‌های C، آهن، کلسیم، فسفر، و سطح بسیار بالایی از آنتی اکسیدان است.

۱۲- آب گوجه

آب گوجه یکی از نوشیدنی‌های سرشار از مواد مغذی است. تنها یک لیوان ۲۵۰ میلی لیتری از این نوشیدنی می‌تواند نیاز روزانه بدن شما به ویتامین C و یک پنجم نیاز بدن به ویتامین A را تامین کند. همچنین این نوشیدنی دارای آنتی اکسیدان قدرتمند "لاکوپین" است که می‌تواند باعث کاهش التهاب بدن شود. لاکوپین همچنین با سلامت قلب و پروستات در ارتباط است. با این حال، باید توجه شود که نباید به آب گوجه نمک یا شکر افزوده شود.

۱۳- آب حاوی تکه‌های میوه

امروزه آب‌های حاوی تکه‌های میوه بسیار پرطرفدار هستند. آب‌های حاوی تکه‌های خیار، لیمو، زنجبیل، توت فرنگی و... همه دارای خواص خاص خود هستند. بسیاری از مردم آب حاوی خیار و نعنا را به دلیل طعم فوق العاده آن دوست دارند. مواد مغذی هر میوه و گیاهی با افزودن آن به آب و نوشیدن آن وارد بدن می‌شود. می‌توانید به راحتی از هر ترکیبی که دوست دارید برای درست کردن آب حاوی تکه‌های میوه استفاده کنید.

۱۴- نوشیدنی سنجد تلخ

سنجد تلخ یا خولان یکی از گیاهانی بوده که دارای خواص متعددی است. برگ، گل، دانه و میوه‌های گیاه استفاده دارویی دارند. از برگ و گل این گیاه برای درمان آرتروز، زخم‌های گوارشی، نقرس و دانه‌های روی پوست که به وسیله بیماری‌های عفونی همچون سرخک ایجاد شده باشد، استفاده می‌شود. از چای حاوی برگ‌های سنجد تلخ به عنوان منبع ویتامین ها، آنتی اکسیدان ها، واحد‌های سازنده پروتئین (اسید‌های آمینه)، اسید‌های چرب و مواد معدنی برای بهبود فشار خون و کاهش کلسترول، پیشگیری و کنترل بیماری عروق خون و تقویت سیستم ایمنی بدن استفاده می‌شود.

از میوه این گیاه برای پیشگیری از عفونت، بهبود بینایی و کاهش فرآیند پیری استفاده می‌شود. از دانه این گیاه به عنوان یک اکسپکتورانت برای کاهش خلط، به منظور درمان آسم، اختلالات قلبی از جمله درد قفسه سینه (آنژین) و به عنوان یک آنتی اکسیدان استفاده می‌شود.

روغن سنجد تلخ نیز برای کاهش زوال مهارت‌های تفکر به دلیل افزایش سن، کاهش بیماری ناشی از سرطان و همچنین محدود کردن سمیت درمان شیمیایی سرطان، تعادل سیستم ایمنی، درمان معده و بیماری‌های روده‌ای از جمله زخم‌ها و ریفلاکس مری (ترش کردن)، درمان شب کوری و خشکی چشم و به عنوان یک مکمل ویتامین C، A، E، بتاکاروتن، مواد معدنی، اسید‌های آمینه و اسید‌های چرب استفاده می‌شود.

البته نوشیدنی سنجد تلخ از میوه‌های ریز آن تهیه می‌شود. سنجد تلخ تنها گیاه شناخته شده است که هر چهار اسید چرب امگا شامل امگا ۳، امگا ۶، امگا ۷ و امگا ۹ را دارست. همچنین این گیاه سرشار از ویتامین C و A است.

