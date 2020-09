به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، امروزه بسیاری از افراد به دلیل نداشتن برنامه غذایی مناسب و حساسیت به مصرف برخی از مواد غذایی، هنگام مراجعه به پزشک ملزم به مصرف برخی از قرص‌های ویتامین در طول روز هستندتا جایگزینی برای جذب ویتامین‌ها و مواد معدنیمورد نیاز باشد، اما مسئله‌ای که بسیاری از افراد با آن روبه‌رو هستند زمان مناسب مصرف ویتامین‌ها در طول روز است تا مقدار بیشتری از این ویتامین‌ها جذب بدن شود.

قرص آهن

در بین افراد، بیشتر بانوان با مسئله کمبود ویتامین آهن روبه‌رو هستند که می‌تواند عوارضی مانند ریزش مو، سرگیجه و خستگی‌های مفرط برای فرد به همراه داشته باشد و ممکن است هنگام مراجعه به پزشک برای جبران این نیاز، قرص آهن و فولیک اسید را دریافت کند که در اینجا زمان مصرف این داروها از اهمیت بالایی برخوردار است که بهترین زمان برای مصرف قرص آهن یک یا دو ساعت پس از مصرف غذاست، زیرا لبنیات و چای باعث از بین بردن خاصیت آهن می‌شود.

ویتامین c

ویتامین C از جمله ویتامین‌هایی است که به شما در تقویت سیستم ایمنی بدنتان کمک می‌کند و از شما در برابر هجوم انواع ویروس‌ها محافظت می‌کند. هرچند که این ویتامین را می‌توان از طریق مصرف انواع میوه‌ها و سبزیجات و مرکبات دریافت کرد، اما گاهی اوقات به دلیل کمبود این ویتامین و یا برا‌ی درمان سرماخوردگی افراد مجبور به مصرف قرص‌های ویتامین c هستند، اما به دلیل عادات اشتباه و نداشتن زمان مناسب برا‌ی مصرف این ویتامین بخش زیادی از آن جذب بدن نمی‌شود، بنابراین بهترین زمان برای مصرف ویتامین c همراه با وعده صبحانه یا وعده ناهار است.

ویتامین D

در کنار تمام ویتامین‌های بدن ویتامین D یکی از مهم‌ترین و لازم‌ترین ویتامین‌هایی است که بدن به آن احتیاج دارد. وجود ویتامین D در بدن سبب می‌شود تا کلسیم و فسفر لازم بدن به خوبی جذب شده و در نتیجه از ابتلاء به پوکی استخوان جلوگیری می‌شود. لازم به ذکر است که بهترین منبع طبیعی برای دریافت ویتامین D آفتاب است که به صورت رایگان در اختیار همگان قرار دارد، اما اگر شما با توجه به تشخیص پزشک ملزم به مصرف قرص ویتامین D هستید، بهترین زمانی که به شما برا‌ی مصرف این ویتامین توصیه می‌شود در میام وعده‌های غذایی است. یکی از ویژگی‌های ویتامین D این است که حلال در چربی است به همین دلیل توصیه می‌شود تا به همراه غذا و در وعده‌های غذایی میل شود.

ویتامین A

ویتامین A از جمله ویتامین‌هایی است که بسیاری از افراد نسبت به آن شناخت لازم و کافی ندارند، اما این ویتامین نقش بسیار موثری را در سلامت انسان دارد. کمبود این ویتامین مانند همه ویتامین‌های دیگر عوارضی را برای فرد به همراه دارد و سلامت فرد را به خطر می‌اندازد. بیماری‌های پوستی، بروز اختلالات رشدی به خصوص در کودکان، پیری زود رس، مشاهده آکنه و جوش از جمله مواردی است که بر اثر کمبود ویتامین A در افراد قابل مشاهده است.

ویتامینA را نمی‌توان به صورت خودسرانه مصرف کرد و حتما باید با تجویز و تحت نظر پزشک به مصرف این ویتامین پرداخت. همچنین بهترین زمان برای مصرف این ویتامین برای افزایش اثرگذاری و جذب بیشتر هنگام صبح و زمانی است که معده خالی است اما در صورت داشتن ناراحتی معده می‌توانید قرص‌های ویتامینA را بعد از غذا میل کنید.

