کوروش صمدپور متخصص تغذیه و رژیم درمانی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مواد غذایی مورد نیاز بدن به منظور تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از ابتلا به کرونا گفت: بهترین مواد غذایی برای تقویت سیستم ایمنی افراد و پیشگیری از ابتلا به کرونا آنتی اکسیدان‌ها هستند.

او افرود: آنتی اکسیدان‌ها در مواد غذایی مانند انواع میوه جات و سبزیجات تازه یافت می‌شوند که باید آن‌ها را در طول روز مصرف کرد.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با اشاره به مصرف ویتامین C اظهار کرد: همه افراد حداقل یک بار در زندگی خود شنیده اند که ویتامین C نقش پیشگیرانه دارد، ولی با این حال توصیه نمی‌کنم افراد به سمت داروخانه‌ها روند و ویتامین C را تهیه کنند.

صمدپور تصریح کرد: اگر افراد در طول شبانه روز ۳ الی ۴ واحد میوه جات و ۵ واحد سبزیجات مصرف کنند مطمن باشند که ویتامین C بدن آن‌ها به خوبی تامین خواهد شد.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی درباره مصرف پروتئین در این روز‌های کرونایی گفت: پروتئین‌ها منبع خوبی برای تامین نیاز‌های روزانه بدن هستند که باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شوند.

صمدپور ادامه داد: تخم مرغ، گوشت، مرغ یا بوقلمون و حبوبات که منبع خوب پروتئین هستند اگر خوب پخته شده باشند می‌توانند سیستم ایمنی بدن را در برابر ویروس خطرناک و کشنده کرونا تقویت سازند.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با اشاره به مصرف مکمل برای پیشگیری از ابتلا به کرونا گفت: تنها مکملی که ما پیشنهاد و توصیه می‌کنیم تا هموطنان مصرف کنند ویتامین D است که قرص‌های ۵۰ هزار واحدی برای افراد بالغ یعنی مصرف یک بار در ماه تاکید می‌شود.

صمدپور اظهار کرد: بعضی افراد در مصرف ویتامین‌ها یا مکمل‌ها افراط می‌کنند که بعد‌ها استفاده بی روی از آن‌ها ممکن است باعث مشکلات کلیوی و معضلات پرخطر و جبران ناپذیر شوند و سیستم ایمنی بدن به صورت جدی با معضل مواجه شود.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی ادامه داد: رعایت الگوی غذایی مناسب مانند مصرف میوه جات، سبزیجات تازه و پروتئین‌ها تاثیر زیادی در پیشگیری از ابتلا به کرونا دارد.

صمدپور درباره مهم‌ترین نقش پیشگیری کننده از ابتلا به ویروس کرونا گفت: مهم‌ترین نقش پیشگیری کننده در ابتلا به ویروس کرونا رعایت بهداشت فردی یعنی شستشوی دست هاست که این به این معناست که افراد باید قبل از مصرف یا نوشیدن مایعات و مواد غذایی حتما باید دستان خود را بشویند.

او افزود: ضدعفونی کردن اجسام مهم است، اما شستشوی دست‌ها از تمام کار‌های دیگر برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری مهم‌تر است.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با اشاره به راه‌های انتقال ویروس کرونا اظهار کرد: ویروس کرونا از طریق عطسه یا سرفه فرد آلوده به ویروس و تماس دست آلوده به مخاط بینی، چشم و دهان منتقل خواهد شد و این به این معنا نیست که کرونا خیلی در هوا باشد.

صمدپور درباره رعایت نکات پیشگیری کننده برای جلوگیری از ابتلا به کرونا گفت: اگر افرادی که سرماخورده اند از ماسک استفاده کنند و افراد دیگر دست‌های خود را مرتب با آب و صابون یا مایع بشویند شاید نقش اصلی را در پیشگیری از ابتلا به کرونا را رعایت کرده باشند.

