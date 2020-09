به گزارش حوزه فناوری گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، یک گروه پژوهشی شامل اساتید و دانشجویان دکترای ایرانی موفق به ساخت و مشخصه‌یابی کامپوزیت‌های زمینه دی‌بورید زیرکونیم با ویژگی‌های ممتاز شدند. کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی با قابلیت تحمل دما‌های بسیار بالا به عنوان پشتیبان سطوح در برابر خوردگی و اکسایش در دمای بالا خواص ویژه‌ای داشته و با رشد شدید تقاضا در زمینه ساخت تجهیزات هوافضا، فراصوتی و فضاپیما‌های جوی روبرو هستند.

کامپوزیت‌های تولید شده توسط روش تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای تولید شده و چگالی برخی محصولات تولیدی بسیار نزدیک به چگالی تئوری بوده است. در این سلسله پژوهش، افزودن وانادیم در بهبود چگالش، چقرمگی شکست و سختی کامپوزیت‌های تولید شده موثر بوده است.

اعضای گروه:

سروش پرویزی، استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مهدی شاهدی اصل، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

محمدرضا شکوهی‌مهر، استادیار دانشگاه ملی سئول

بهزاد نایبی، دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

زهره احمدی، دانشجوی دکتری پژوهشگاه مواد و انرژی

یافته‌های این کار پژوهشی منحصربفرد تا کنون در قالب سه مقاله در سه مجله معتبر چارک اول (Q۱) به چاپ رسیده است. بر پایه گزارش پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) دو مورد از این آثار به عنوان مقالات داغ (Hot Paper) معرفی شده است. مقاله داغ به مقاله‌ای گفته می‌شود که از لحاظ تعداد استناد‌های دریافتی دو ماهه در رشته موضوعی خود در زمره مقالات یک هزارم برتر قرار گرفته است.

• مقاله داغ و پراستناد:

Phase transformation in spark plasma sintered ZrB۲–V–C composites at different temperatures: Ceramics International (IF=۳.۸۳)

• مقاله داغ:

Influence of vanadium content on the characteristics of spark plasma sintered ZrB۲–SiC–V composites: Journal of Alloys and Compounds (IF=۴.۶۵)

