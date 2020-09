بازیگران مشهوری که برای گرفتن نقش دروغ گفتند! + تصاویر

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، به نظر شما نگفتن حقیقت فرقی با دروغگویی ندارد؟ این سؤال همیشه وجود داشته و جواب مشخصی هم برای آن مطرح نشده. در هر حال جالب است بدانید که بسیاری از بازیگران مشهور هالیوودی نقش‌های مهم خود را با چند دروغ کوچک به دست آوردند.

مثلاً ربل ویلسون تا مدت‌ها سن واقعی اش را پنهان می‌کرد. اما بازیگرانی هم بوده اند که پا را از این فراتر گذاشتند و مثلاً به دروغ گفتند که سوارکاری بلدند. این دروغ ها، اما گاهی دردسر‌هایی هم ایجاد کرده بود.

در ادامه با تعدادی از این بازیگران آشنا خواهیم شد.

ادی ردمین

ادی ردمین، بازیگر برنده جایزه اسکار در تست بازیگری نقش «آنتونی بابینگتون» در فیلم «الیزابت: عصر طلایی» (Elizabeth: The Golden Age) به دروغ گفته بود سوارکاری بلد است. اما وقتی زمان فیلمبرداری فرا رسید، همه متوجه دروغ او شدند و تیم تولید مجبور شد برای بسیاری از سکانس‌ها به جای ردمین از بدلکار استفاده کند. سال‌ها بعد او برای فیلم تاریخی دیگری به نام «دختر دیگر بولین» (The Other Boleyn Girl) تست بازیگری داد. این بار، اما او حقیقت را گفت و او را دو ماه به کلاس سوارکاری فرستادند و ردمین بالاخره سوارکاری را یاد گرفت.

ساندرا بولاک

ساندرا بولاک فعالیت بازیگری خود را زمانی آغاز کرد که فرصت بازی در یک فیلم کمدی رمانتیک به نام «عاشقانه شماره نُه» (Love Potion No. ۹) برایش فراهم شد. این فرصت را نباید از دست می‌داد به همین خاطر دروغ کوچکی گفت تا مطمئن شود که کارگردان او را انتخاب خواهد کرد. بولاک اقرار کرده برای اینکه بتواند نقش «دایان» در این فیلم را بگیرد، در رزومه اش سن خود را چند سال بیشتر عنوان کرده بود.

پل مسکال

پل مسکال نقش اصلی سریال «مردم عادی» (Normal People) را تقریباً از دست داده بود که با دروغ مصلحتی ایجنت بازیگری اش توانست این نقش را تصاحب کند. این نقش نیاز به بازیگری داشت که رانندگی بلد باشد، اما مسکال حتی گواهینامه رانندگی هم نداشت. به همین خاطر مسکال چند روز به طور فشرده آموزش رانندگی دید و اینگونه شد که مخاطبان توانستند شاهد بازی بسیار خوب او در نقش «کانل» باشند.

کریس همسورث

ما حالا می‌دانیم که کریس همسورث بازی خوبی در نقش «ثور»، خدای رعد، در دنیای سینمایی مارول داشته. به همین خاطر شاید عجیب به نظر برسد که بفهمیم این بازیگر استرالیایی قبلاً برای گرفتن چندین نقش مجبور شده بود در مورد فیزیکش دروغ بگوید. همسورث در مورد قدش دروغ گفته بود. او قدش را کوتاه از اندازه‌ی واقعی اش گفته بود، در حالی او در واقع ۱۹۰ سانتیمتر قد دارد. جالب آنکه، نقش «ثور» به بازیگری احتیاج داشت که قدش بیشتر از ۱۸۰ سانتیمتر باشد به همین خاطر او مجبور نشد برای این نقش دروغ بگوید.

نیکلاس کیج

اولین نقش آفرینی نیکلاس کیج در فیلم کمدی «اوقات خوش در ریجمونت های» (Fast Times at Ridgemont High) در سال ۱۹۸۲ بود. کیج ابتدا برای بازی در یکی از نقش‌های اصلی فیلم یعنی شخصیت «برد همیلتون» در نظر گرفته شده بود. همه چیز داشت خوب پیش می‌رفت تا آنکه سازندگان فیلم فهمیدند کیج ۱۷ سال دارد، در حالی که او در تست بازیگری اش گفته بود ۱۸ ساله است. وقتی سازندگان فیلم واقعیت را فهمیدند، کیج آن نقش را از دست داد، چون طبق قوانین آن زمان، ساعت کاری او نباید به اندازه‌ی یک فرد ۱۸ ساله می‌بود. کیج در نهایت در یکی از نقش‌های فرعی این فیلم بازی کرد.

