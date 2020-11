تاریخ عرضه، داستان و نسخه VR بازی Hitman 3 اعلام شد

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، داستان بازی درباره مامور ۴۷ یک قاتل خونسرد و بدخواه است. اینبار بازیکنان می‌توانند با واقعیت مجازی در سراسر جهان با مامور ۴۷ قدم بگذارند و از بازی لذت ببرند. گذشته از راه‌های ابتکاری برای کشتن، هوش مصنوعی بازی به گونه‌ای طراحی شده که اگر Hitman نتواند ماموریت‌های چشمگیر خود را به درستی انجام ندهد مجازات می‌شود.

فضاهای رنگارنگ مثل دکه‌های پر جنب و جوش مراکش و جنگل‌های بارانی کلمبیا؛ زیبایی بازی را دوچندان کرده است. این محل‌های خیره‌کننده را در واقعیت مجازی تجربه خواهید کرد. داستان این بازی در برجی در دبی و خانه‌ای متروکه در دورتموند می‌گذرد. در تریلر بازی می‌‌بینیم که مامور ۴۷ وارد ماموریتی خطرناک می‌شود.

از زمان اعلام Hitman 3 در رویداد ۱۱ ژوئن، قسمت‌هایی از بازی فاش شده است. در اینجا به آنچه تاکنون درباره Hitman 3 وجود دارد، پرداخته‌ایم.

تاریخ انتشار Hitman 3

بازی آماده است تا در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۰ منتشر شود. این بازی در PS4 and PS5, Xbox One and Xbox Series X و Google Stadia قابل اجراست. همچنین این بازی روی رایانه به مدت یکسال به صورت انحصاری از طریق خرید از فروشگاه Epic Games Store در دسترس خواهد بود. خبر خوشحال کننده برای بازیکنان کنسول این است که آن‌ها می‌توانند به نسخه‌های رایگان نسل بعدی هم دسترسی داشته باشند. هنگامی که نسخه PS4/Xbox One را خریداری کنید، می‌توانید بدون صرف هزینه نسخه معادل کنسول PS5 را نیز دریافت کنید. پیش خریدهای Hitman3 از اواخر ماه اوت به صورت مستقیم آغاز شد. IO Interactive اعلام کرد که در حال راه اندازی دو نسخه (استاندارد و لوکس) برای بازی Hitman3 است.

نسخه استاندارد فقط از بازی پایه برخوردار است در حالی که نسخه لوکس همراه با بسته پایه، بسته لوکس را که شامل موسیقی متن دیجیتال، موارد جالب در بازی و ...است را دارد. پیش سفارش ها با جایزه‌ای به اسم Trinity Pack ارائه می‌شوند، که شامل مواردی جدیدی بازی از سه‌گانه Hitman 3 است.

بیشتر بخوانید

بازی Hitman 3 در واقعیت مجازی (VR)

دیگر مجبور نیستید که در طول بازی به پرسپکتیو شخص سوم و سر استخوانی و کچل مامور ۴۷ خیره شوید. در Hitman 3 VR شما نماینده مامور ۴۷ هستید، می‌توانید مستقیما به چشمان قربانیان خود نگاه کنید و یا وارد جمع‌های شلوغ شوید. وقتی لباس جدیدی می‌پوشید، متوجه رفتارهای متفاوت دیگران خواهید شد. با شبیه سازی نقش یک قاتل، همه چیز واقعی‌تر احساس خواهد شد.

در تریلر بازی می‌بینیم که مامور ۴۷ از منظر سوم شخص وارد یک رویداد شیک و پر زرق و برق می‌شود، ناگهان دوربین به نمای VR تغییر می‌کند؛ سپس مامور ۴۷ هدفش را تا داخل یک اتاق دنبال و او را خفه می‌کند و می‌کشد‌. به نظر می‌رسد تمام عناصر اعتیادآور بازی‌های قبلی در Hitman 3 VR هم هست، اما در دنیای VR شدت خواهد گرفت.

طراح ارشد بازی، Eksil Mohl در مصاحبه‌ای گفت: " Hitman 3 VR یک بازی خارق العاده است این یک بازی خطی نیست، هرگز نبوده است". چیزی که بازیکنان در مورد این بازی دوست دارند این است که برای خاتمه دادن به وظایف ترور، آزادی خلاقانه زیادی به بازیکن می‌دهد. مامور ۴۷ ممکن است دستور از بین بردن هدف را به دست بیاورد، اما می‌تواند این کار را به روش‌های مختلف انجام دهد‌، خواه اینکه قربانی را با بالشت خفه کند یا هدف را به یک گودال با بار الکتریکی سوق دهد یا او را با لاستیک اردک منفجر کند.

طراح بازی قول داد که Hitman 3 VR، تجربه بازی محبوب sandbox-game را ادامه می‌دهد. بازی ای که بازیکنان در آن می‌توانند استراتژی‌ها و برنامه‌های خود را تدوین کنند، اما این تجربه به لطف واقعیت مجازی بزرگتر خواهد شد.

مانند بازی‌های قبلی، Hitman 3 دارای قابلیت NPC خواهد بود که مامور ۴۷ در مکالمه‌هایی شرکت می‌کند که نکات مفیدی را برای تکمیل مراحل ترور ارائه می‌دهد.

از دیگر جذابیت‌های Hitman 3 VR این است که استفاده از سلاح‌های دنیای واقعی را تقلید ‌می‌کند. برای مثال در بازی‌های قبلی ناک‌اوت ‌کردن مردم با یک کلاغ به یک دکمه خسته‌کننده نیاز داشت. با Hitman 3 VR می‌توانید از یک حرکت متلاطم استفاده کنید همانطور که در زندگی واقعی انجام می‌دهید تا کسی را از بین ببرید.

بازی Hitman 3 VR فقط برای هدست‌های PlayStation VR راه‌اندازی می‌شود، اما مشخص نیست که آیا در آینده تغییر می‌کند یا خیر.

داستان Hitman 3

هدف اصلی مامور ۴۷ این است که شرکای Providence، که یک جامعه مخفی باستانی بسیار قدرتمند هستند را کنترل کند. مامور ۴۷ این کار را برای Providence انجام داده است، آنها یک سازمان شیطانی هستند که بودجه برنامه‌های مهندسی ژنتیک غیراخلاقی دکتر Ort-Meyer's را تامین می‌کنند.

مهارت های برجسته مامور ۴۷ در قتل که باعث شد او کار شسته و رفته ای را در ICA (یک مجتمع جهانی که از متجاوزان حرفه ای در سراسر جهان استخدام می کند) به دست آورد، او همچنان از اثرات ماندگار آزمایش های شیطانی دکتر آسیب دیده است.

به گفته NEM، توسعه دهندگان نشان دادند که IP آینده این بازی بسیار " بالغ‌تر، جدی‌تر و تاریک‌تر خواهد بود" با این حال اما در تمام طول بازی رگه‌هایی از طنز هم وجود دارد.

نسخه بازاریابی Hitman 3 ادعا می‌کند که این بازی نتیجه سه‌گانه World of Assassination trilogy شامل دو بازی قبلی است و در فصل سوم و آخر مامور ۴۷ به یک ماجراجویی جهانی دیگر می‌پردازد.

سیستم عامل و رایانه شخصی مورد نیاز برای بازی Hitman 3

طبق توضیحات Epic Games Store، حداقل سیستم مورد نیاز برای این بازی، ویندوز ۱۰ با ۸۰گیگابایت حافظه داخلی است. حتما بهترین لپ‌تاپ‌های آماده VR را بررسی کنید که کدام یک از آن‌ها می‌توانند Hitman 3 VR را پشتیبانی کنند.

عنوان IO Interactive چهار مکان دیگر را برای مجموع ۶سایت نشان می‌دهد. با توانایی وارد کردن مکان از دو بازی گذشته، IO Interactive افتخار می‌کند که طرفداران Hitman 3 می‌توانند بیش از ۲۰ سایت عجیب و غریب را در این بازی کشف کنند.

انتهای پیام/