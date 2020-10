قابلیت جدید توئیتر برای مقابله با انتشار اطلاعات کذب

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، برای کاهش سرعت انتشار اطلاعات نادرست و تشویق مردم به خواندن مقالات قبل از توئیت کردن، توئیتر دستورالعمل "قبل از اشتراک گذاری" را با کاربران اندروید در تابستان آزمایش کرد. اکنون این آزمایش برای کاربران iOS (از طریق Engadget) ارائه شده است.

به دنبال آزمایشی برای جلب رضایت مردم از مطالعه مقالات قبل از توئیت کردن، توئیتر ماه گذشته برنامه‌هایی را برای پخش این ویژگی برای همه معرفی کرد. امروز، این شرکت در حال گسترش آزمایش خود و آوردن درخواست‌ها به iOS است. هنگامی که شخصی در یک دستگاه تلفن همراه اپل سعی دارد یک مقاله را بازتوئیت کند یا به نقل از توئیت نقل قول کند، توئیتر ممکن است از شما بپرسد " آیا می‌خواهید ابتدا آن را باز کنید؟ " “may ask if you'd like to open it first.”

این آزمایش در ماه ژوئن برای کاربران اندروید آغاز شد و این شرکت خاطرنشان کرد که از آن زمان نتایج مثبتی داشته است. این آزمایش منجر به مطالعه بیشتر مقالات شد و توئیتر گفت: کاربران پس از مشاهده درخواست ۴۰ درصد مقالات بیشتری را باز کردند. میزان افرادی که قبل از بازنویسی مجدد مقاله آن‌ها را می‌خوانند ۳۳ درصد افزایش یافته است.

درخواست، خود صرف نظر از ناشر ظاهر خواهد شد، به این معنی که توئیتر به طور خاص منابع شناخته شده اطلاعات غلط یا اخبار جعلی را هدف قرار نمی دهد، بلکه تمام مطالب را هدف قرار می دهد. بوررمن گفت: "اگر روی پیوند کلیک نکردید، در مرحله آزمایش هستید." در حالی که توئیتر همچنان به عنوان یک بستر محبوب برای گفتمان سیاسی مطرح است، دستورالعمل‌هایی که به جای مشارکت در انعکاس و انعکاس، مشارکت عمیق تری را ترغیب می‌کنند، می‌توانند گفتگو‌های متفکرانه تری را تقویت کنند.

