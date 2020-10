نتایج مثبت اثر نانوذرات طلا روی بیماری پارکینسون و MS

به گزارش حوزه فناوری گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت سلین نانومدیسین (Clene Nanomedicine) نتایج اولیه مطالعات REPAIR-MS و REPAIR-PD را منتشر کرد. نتایج اولیه، حاوی شواهد بالینی از اثرات CNM-Au ۸ روی بیماری‌های ام‌اس و پارکینسون است.

سلین نانومدیسین یک شرکت زیست‌دارویی در مرحله کارآزمایی بالینی است که روی فاز دوم آزمون بالینی REPAIR-MS و REPAIR-PD روی داروی CNM-Au ۸ کار می‌کند.

CNM-Au ۸ یک سوسپانسیون آبی حاوی نانوبلور‌های طلا است که برای پشتیبانی از واکنش‌های زیستی درون سلولی به‌صورت کاتالیست عمل می‌کند. در این سوسپانسیون از نانوذرات طلا استفاده شده که درون محلول بافر بی‌کربنات سدیم قرار دارد.

نتایج اولیه آزمون‌ها حاکی از اثر کاتالیستی این دارو روی بیماران مبتلا به پارکینسون و ام‌اس دارد. این نتایج در قالب مقاله‌ای با عنوان Effects of Nanocatalysis on CNS Bioenergetic Markers in Patients Treated with CNM-Au ۸: Interim Results from Two Phase ۲، ۳۱ Phosphorous Imaging Studies ارائه شده ‌است.

این مطالعات با استفاده از طیف‌سنج رزونانس مغناطیسی با وضوح بالا انجام شده و رهایش دارو در بدن به‌صورت خوراکی انجام شده است که این طیف‌سنج متابولیسم دارو را در بدن بیمار رصد می‌کند. نتایج، نشان‌دهنده بهبود‌های بیوانرژیتیک کاتالیستی در متابولیسم‌هایی نظیر سطوح آدنوزین تری‌فسفات، نیکوتین‌آمیدآدنین دینوکلئوتید و سطح NAD + / NADH در بدن است که این شواهد حاکی از اثر هموستاتیک این نانوذرات بر بیوانرژیتیک مغز بیماران است. پس از اتمام فاز دوم آزمون‌های بالینی، تجزیه و تحلیل کامل انجام خواهد شد.

رابرت گلنزمن، رئیس ارشد پزشکی شرکت سلین می‌گوید: با سوالاتی درباره این دارو روبرو هستیم؛ به‌عنوان مثال، این که از کجا بفهمیم که دارو وارد مغز بیمار شده‌است، به‌ویژه افراد مبتلا به بیماری‌های تخریب اعصاب. بعد از ورود دارو از کجا بفهمیم که اثرات بیوانرژیتیک در بیمار وجود دارد. ما اعتقاد داریم که این داده‌ها شواهد اولیه بالینی برای تایید اثرات مثبت این نانوذرات بر نشانگر‌های متابولیکی کلیدی مغز بیماران مبتلا به پارکینسون و ام‌اس را داراست.

REPAIR-MS و REPAIR-PD یک سری مطالعات گروهی دنباله‌دار است که روی اثرات متابولیسم مغز، ایمنی و دارویی CNM-Au ۸ در بازه زمانی ۱۵ ساله کار می‌کند.

